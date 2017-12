ΔΕΙΤΕ το ΤΡΕΙΛΕΡ του νέου φιλμ επιστημονικής φαντασίας του Σπίλμπεργκ

Tο υποτιτλισμένο επίσημο διαφημιστικό trailer της νέας ταινίας επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «Ready Player One», δόθηκε στη δημοσιότητα. Σε σκηνοθεσία του τιμημένου με Όσκαρ Στίβεν Σπίλμπεργκ, στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Τάι Σέρινταν, Ολίβια Κουκ, Μπεν Μέντελσον, Τ. Τζ. Μίλερ, Σάιμον Πεγκ, Μάρκ Ράιλανς.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σκηνοθετεί την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας «Ready Player One», που έχει βασιστεί στο bestseller βιβλίο του Έρνεστ Κλάιν, «Αν Είσαι Έτοιμος, Πάτα Enter», που έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο.

Η ταινία διαδραματίζεται το 2045, με τον κόσμο στα όρια του χάους και της κατάρρευσης. Η ανθρωπότητα έχει βρει σωτηρία στο OASIS, ένα επεκτατικό σύμπαν εικονικής πραγματικότητας που δημιουργήθηκε από τον ευφυή και εκκεντρικό Τζέιμς Χάλιντεϊ (Μαρκ Ράιλανς). Όταν ο Χάλιντεϊ πεθαίνει, αφήνει την αμύθητη περιουσία του στο πρώτο άτομο που θα βρει ένα ψηφιακό Πασχαλινό αυγό, το οποίο έχει κρύψει κάπου στο OASIS, πυροδοτώντας έναν διαγωνισμό που καθηλώνει όλο τον κόσμο.

Όταν ένας απίθανος νεαρός ήρωας με το όνομα Ουέιντ Ουότς (Τάι Σέρινταν) αποφασίζει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, παρασύρεται σε ένα ιλιγγιώδες κυνήγι θησαυρού που αψηφά τους κανόνες της πραγματικότητας μέσα σε ένα φανταστικό σύμπαν μυστηρίου, ανακαλύψεων και κινδύνων.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν ο Ζακ Πεν και ο Έρνεστ Κλάιν. Στην ταινία «Ready Player One» πρωταγωνιστούν οι Τάι Σέρινταν («X-Men: Apocalypse», «Mud»), Ολίβια Κουκ («Me and Earl and the Dying Girl», «Bates Motel»), Μπεν Μέντελσον («Rogue One – A Star Wars Story», «Bloodline») και Τ. Τζ. Μίλερ («Deadpool», «Silicon Valley»). Μαζί τους οι Σάιμον Πεγκ (ταινίες «Star Trek», ταινίες «Mission: Impossible») και ο βραβευμένος με Όσκαρ, Μαρκ Ράιλανς («Bridge of Spies», «Dunkirk»).

Το «Ready Player One» θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 29 Μαρτίου 2018 από την Tanweer (και τρισδιάστατο) και αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα. Το ομώνυμο βιβλίο, «Αν Είσαι Έτοιμος, Πάτα Enter», κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη.