Την Τρίτη η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πατρών

H καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πατρών στην οποία συμμετέχουν τα σύνολα της «Ορχήστρας Δωματίου», της «Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων», της Παιδικής Χορωδίας και τα Φωνητικά Σύνολα Solfege Kοdály, θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 το βράδυ της Τρίτης 19 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (αίθουσα Ι4).

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Α΄ Μέρος

Παιδική Χορωδία & Φωνητικά Σύνολα Solfege Kοdály

Παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο Γαλλίας - En cette nuit passee (Σε φάτνη φτωχική)

Ch.Wagner - Νανούρισμα Παναγίας

Z. Kodaly (1935) – Χριστουγεννιάτικος χορός των ποιμένων

Διδασκαλία-Διεύθυνση :Πένυ Γιαννοπούλου

Πιάνο : Ανδρέας Ζαφειρόπουλος

Παιδική Χορωδία, Φωνητικά Σύνολα Solfege Kοdály, Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων

« Ένα ταξίδι στην Ελλάδα των Χριστουγέννων»

Παραδοσιακά κάλαντα από περιοχές της Ελλάδας:

Χριστουγεννιάτικα Παινέματα Χίου, Μικράς Ασίας, Ικαρίας, Τήνου, Δυτικής Μακεδονίας και

Ανατολικής Ρωμυλίας.

Διδασκαλία Φωνητικών Συνόλων : Αρετή Νικολοπούλου

Διδασκαλία Ορχήστρας Παραδοσιακών Οργάνων: Ευγένιος Βούλγαρης

Β΄ Μέρος

«ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ»

B. Britten - Simple Symphony

G. Holst - ST. Pauls Suite

P. I. Tchaikovsky - Nutcracker Suite

Dance of the Sugar Plum Fairy

Arabian Dance

Chinese Dance

Dance of the Mirlitons

Pas-de deux

Valse of the Flowers

Around the world at Christmas time - (Christmas suite)

Διδασκαλία – Διεύθυνση : Γιάννης Μαυρίδης

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η Ορχήστρα Δωματίου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ιδρύθηκε το 1996 και στελεχώθηκε από μαθητές των Σχολών του Ωδείου . Αποτελεί, μαζί με τα σύνολα της" Μουσικής Δωματίου", ένα σημαντικό σύνολο‐ φορέα για την αναβάθμιση της προσφερόμενης μουσικής παιδείας στους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου. Την επομένη χρονιά από την ίδρυσή της η " Ορχήστρα Δωματίου ", ανέπτυξε συνεργασία με άλλους φορείς και μουσικά ιδρύματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, όπως Αθήνα, (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Πάτρα, Κέρκυρα (Ιόνιο Πανεπιστήμιο) κ.α. Τα μέλη της Ορχήστρας είχαν την ευκαιρία να δεχθούν την διδασκαλία και να συνεργαστούν με σημαντικούς μαέστρους, όπως τον Αλέξανδρο Μυράτ της Καμεράτας ‐ Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής, τον P. Seymour, καθηγητή του Πανεπιστημίου του York και διευθυντή των Yorkshire Baroque Soloists, τον Θ. Αντωνίου Συνθέτη- Διευθυντή και Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, τον Κωστή Κωνσταντάρα τον Άγγελο Γεωργακάτο τον

Μιχάλη Οικονόμου. Στο πρόγραμμα της Ορχήστρας περιλαμβάνονται έργα από το Baroque έως τον 20ο αιώνα και έργα Ελλήνων Συνθετών. Έργα στην Ορχήστρα έχουν αφιερώσει ο Γερ. Βουτσινάς (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Ωδείου) και ο Θεόδωρος Αντωνίου Celebration No 12, με αφορμή τα 10 χρόνια από την ίδρυση της Ορχήστρας.

Στις δράσεις που έχει αναπτύξει η Ορχήστρα είναι η ετήσια Συναυλία υπό τον τίτλο

« Ορχήστρα Δωματίου και Νέοι Σολίστ», συναυλία που συμπράττουν ως σολίστ με την Ορχήστρα οι πλέον ταλαντούχοι μαθητές του Δημοτικού Ωδείου, το «Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο» , η «Πασχαλινή Συναυλία» με έργα Θρησκευτικής Μουσικής. Συμμετείχε στις εκδηλώσεις των «Πρωτοκλητείων», στην ενότητα που διοργάνωνε το Δημοτικό Ωδείο υπό τον τίτλο «Θρησκεία και Τέχνη – Musica Sacra, Ανατολική Θρησκευτική Μουσική», στο πρόγραμμα του « Διεθνούς Φεστιβάλ Πατρών» και στην ενότητα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου υπό τον τίτλο «Το Ωδείο Παρουσιάζει…..». Από την ίδρυσή της η Ορχήστρα έως το 1999 είχε ως μόνιμο μαέστρο –διευθυντή τον Π. Σεργίου. Από τον Οκτώβριο του 1999 έως και το 2003 την Ορχήστρα διδάσκουν ο Γιάννης Μαυρίδης, εξάρχων της «Ορχήστρας Πατρών» και καθηγητής βιολιού στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών και ο Sαulius Sondeckis, μαέστρος τότε της «Ορχήστρας Πατρών». Σήμερα την «Ορχήστρα Δωματίου» διδάσκει ο Γιάννης Μαυρίδης υπεύθυνος της Σχολής Εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και συμμετέχουν σε αυτή απόφοιτοι και καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου.

Σχολή Παραδοσιακών Οργάνων

Η Σχολή Παραδοσιακών Οργάνων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ξεκίνησε τα μαθήματά της το 1999, με υπεύθυνο τον Χρήστο Τσιαμούλη, ο οποίος στα έξι χρόνια της παρουσίας του στην Πάτρα την καθιέρωσε στον χώρο των σπουδών των ανατολικών μουσικών παραδόσεων. Από το 2005 υπεύθυνος της Σχολής είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης.

Διδάσκονται η θεωρία και τα όργανα της ελληνικής και γενικότερα της ανατολικής μουσικής παράδοσης, ενώ οι μαθητές της Σχολής συμμετέχουν σε συναυλίες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Με αυτό τον τρόπο αφ’ ενός αποκτούν εμπειρία με την συμμετοχή τους σε μουσικά σχήματα, και αφ’ ετέρου έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους στο ευρύ κοινό.

Εκτός από το διδακτικό της έργο η Σχολή έχει να επιδείξει και μία σειρά επιτυχημένων εκδηλώσεων που αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να προσεγγίσει τη μουσική πράξη ως απαραίτητο συμπλήρωμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διερευνώντας νέους τρόπους παραγωγής ενός ουσιαστικού και δυναμικού «μουσικού λόγου» στο παρόν.

Η ορχήστρα και η χορωδία της Σχολής έχουν εμφανιστεί σε συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο (2000 και 2007), στο Κάστρο (2001), και στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2002). Στις μουσικές τους παραστάσεις περιλαμβάνονται οι «Κύκλοι Παθών» το Πάσχα του 2004 στην Αγγλικανική Εκκλησία, το μουσικό αναλόγιο «Το βλογημένο το μαντρί» τα Χριστούγεννα του 2004 στο Παλαιό

Δημοτικό Νοσοκομείο, και το «Ζωοφορίας το μέλος» τα Χριστούγεννα του 2005 στο Πανεπιστήμιο Πατρών. και τον Φεβρουάριο του 2012, Στα πλαίσια του φεστιβάλ «Θρησκεία και

Τέχνη», παρουσίασε τις συναυλίες με θέμα «Το εξωτερικό μέλος στην Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική παράδοση» (Νοέμβριο 2008) και « AYIN - Η μουσική τελετουργία των Mevlevi Δερβίσιδων» (Φεβρουάριος 2012). Πιο πρόσφατα, το Δεκέμβριο του 2010 εμφανίστηκε στο Μεσολόγγι παρουσιάζοντας τραγουδια από το ανατολικό Αιγαίο.

Η Σχολή συμμετέχει εκτός των άλλων σε θεσμοθετημένες σειρές εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου στο Μουσείο Λαϊκής που παρουσιάστηκαν με τίτλο «Μουσικές Κυριακές του Ιουνίου» (2003,2005,2008 και 2009), «Άνοιξη: Κυριακάτικα πρωϊνά» (2004), και « Μουσικές βραδιές του Ιουνίου» (2006,2010).

Το Δημοτικό Ωδείο εκκινώντας από την πεποίθηση ότι η μουσική αποτελεί ένα κατεξοχήν διαδραστικό φορέα εγκαινίασε μια σειρά συμπράξεων της Ορχήστρας

Παραδοσιακών Οργάνων με σημαντικούς θεσμούς της πόλης, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς. Στο πλαίσιο αυτό το Νοέμβριο του 2008 συνέπραξε με την Πολυφωνική Χορωδία στη συναυλία που δόθηκε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Το Μάρτιο του 2009 και τον Δεκέμβριο του 2010 σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων οργανώθηκαν οι μουσικοχορευτικές παραστάσεις με τίτλο «Ανατολικά του Αιγαίου» και «...ας τραγουδήσω κι ας χαρώ...» αντίστοιχα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ τον Μάιο του 2009 συνέπραξε με το χορευτικό τμήμα των Πολιτιστικών Φοιτητικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τέλος, στο πλαίσιο των Ανοιχτών Δράσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου το Δημοτικό Ωδείο φιλοξένησε και συνδιοργάνωσε το Μάϊο του 2009 την καλλιτεχνική εκδήλωση-συζήτηση της σχολής Παραδοσιακών Οργάνων με τίτλο «Παλιά όργανα, νέες χρήσεις», το Μάϊο του 2011 την διάλεξη – συναυλία με τίτλο «Ερμηνεύοντας και Μιλώντας για τις Μουσικές Παραδόσεις της Ανατολής» , το Μάϊο του 2012 την εκδήλωση - προβολή «Μουσική, Πολιτισμός & Κοινωνία: Φιλμικές εθνογραφικές αποτυπώσεις» και το Μάιο του 2013 την διάλεξη-συναυλία με τίτλο «Λογιότητα και Προφορικότητα στις μουσικές παραδόσεις της Εγγύς Μέςης Ανατολής».