Στις 19 Δεκεμβρίου το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών

H αντίστροφη μέτρηση για την πραγματοποίηση του καθιερωμένου Χριστουγεννιάτικου Κοντσέρτου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, έχει αρχίσει.

Το κοντσέρτο φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 το βράδυ της Τρίτης 19 Δεκεμβρίου 2017 στην μικρή αίθουσα του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σε αυτό θα συμμετάσχουν, η Προπαιδική Χορωδία, (διδασκαλία Πένυ Γιαννοπούλου), η οποία θα ερμηνεύσει νανουρίσματα και κάλαντα , η Χορωδία Πολυφωνικού Solfege Kodaly, (διδασκαλία Αρετή Νικολοπούλου), η Ορχήστρα Παραδοσιακών Οργάνων (διδασκαλία Ευγένιος Βούλγαρης) , με το « Ταξίδι στην Ελλάδα των Χριστουγέννων ». Πρόκειται για ένα μουσικό οδοιπορικό με παραδοσιακά κάλαντα από τους τόπους της Ελλάδας και η Ορχήστρα Δωματίου (διδασκαλία Ιωάννης Μαυρίδης) με έργα Benjamin Britten «Simple Symphony», «Gustav Holst», «St. Paul’s Suite», «P. I. Tchaikovsky», «Nutracker Suite», «Around The World at Christmas time». ( Χριστουγεννιάτικα τραγούδια ).

Συναυλία για 2 φλάουτα στις 18 Δεκεμβρίου

Με μία συναυλία για 2 φλάουτα (πίκολο φλάουτο, φλάουτο άλτο και μπάσο) », συνεχίζονται την προσεχή Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα σεμιναρίων του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών, οι εκδηλώσεις της ενότητας του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, «Το Ωδείο παρουσιάει…».Στη συναυλία συμμετέχουν η Ιwona Glinka (καθηγήτρια του Δημοτικού Ωδείου) και η Renata Guzik.

Η συναυλία περιλαμβάνει δίλεπτα έργα για δύο φλάουτα. Μετά από το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα συναυλιών και ηχογραφήσεων έργων ενός λεπτού για ένα φλάουτο, η Iwona Glinka και η Renata Guzik αποφάσισαν να συνεχίσουν την πρωταρχική ιδέα και διοργάνωσαν τη διεθνή πρόσκληση για έργα για δύο φλάουτα διάρκειας δύο λεπτών. Το άλμπουμ TWO MINUTE θα περιλαμβάνει 54 έργα, 41 συνθέτων από 14 χώρες. Στην συναυλία θα ακουστούν 30 έργα των 17 συνθετών σε πρώτες παγκόσμιες εκτελέσεις:

Aris Carastathis Uknown

Ricky Chaggar Sorrow for Two

Dorothee Eberhardt Across the Sea: Cast off

Dorothee Eberhardt Across the Sea: Wind is Coming Up

Dorothee Eberhardt Across the Sea: In the Fog

Dorothee Eberhardt Across the Sea: Wind Force 2 to 6

Dorothee Eberhardt Across the Sea: Downwind Towards the Destination

Richard Pressley Remplage

Richard Pressley Schattengesang

Richard Pressley Lépia

Ailís Ní Ríain Highfalutin

Louis Sauter μMesse

José Jesus de Azevedo Souza Exotic Delight

Stamatia Statherou Dancing in the Dusk

Greg A Steinke Van Gogh Vignettes: I. The Potato Eaters (1885)

Greg A Steinke Van Gogh Vignettes: II. Seascape near Les Saintes-Maries-de-la-Mer (1888)

Greg A Steinke Van Gogh Vignettes: III. Starry Night (1889)

Greg A Steinke Van Gogh Vignettes: IV. Wheatfield with Crows (1890)

Neil Stipp Classical Prelude

Neil Stipp Mysterious Dream

Neil Stipp Chromatic Fantasy

William Toutant Fluet

Michail Travlos Homophony

Michail Travlos Heterophony

Juan Carlos Vasquez Pedesis

Jean-Pierre Vial Minuetto

Jean-Pierre Vial La Marche des Canards

Sokrates Votskos Hydraulics I

Rodney Waschka II Film Noir Trailer

Anthony Whittaker Dialogando

Την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο 18.00-20.00 η Dr. R. Guzik θα διδάξει δωρεάν σεμινάριο φλάουτου για όσους σπουδαστές ενδιαφέρονται. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου τηλ.2610-271087 9.00-21.00.

Two minutes για δυο φλάουτα

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη





Η Ιβόνα Γκλίνκα είναι σολίστ και κορυφαία ερμηνεύτρια της νέας και της πειραματικής μουσικής. Ίδρυσε το Phasma-Music Ensemble το 2016, όπου υπηρετεί σήμερα ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ με έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου και έχει συμπράξει ως σολίστ και πρώτο φλάουτο σε ορχήστρες σε όλη την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Έχει αναπτύξει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τη νέα μουσική, η οποία από το 1994 είχε ως αποτέλεσμα πάνω από εκατό παγκόσμιες πρεμιέρες έργων Αυστραλών, Βέλγων, Ελλήνων, Πολωνών, Γερμανών, Καναδών, Άγγλων και Αμερικανών συνθέτων, περισσότερα από εκατό από αυτών γράφτηκαν ειδικά για εκείνη.

Από το 1995 ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Διδάσκει φλάουτο και μουσική δωματίου στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών και Γλυφάδας. Το 2015 παραιτήθηκε από τη θέση της στην Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηνών και στο Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής για να ακολουθήσει μια πιο ενεργή σόλο καριέρα.

Το 2009 αναγορεύτηκε διδάκτορας ενόργανης μουσικής τέχνης στη Μουσική Ακαδημία της Κρακοβίας με τη διατριβή της πάνω σε θέμα την μουσική για φλάουτο του Brian Ferneyhough και το 2012 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη διατριβή της πάνω σε θέμα την σύγχρονη ελληνική μουσική για σόλο φλάουτο. Η Iwona Glinka είναι Yamaha Artist.

Διακρίσεις 2017

Η Ιβόνα Γκλίνκα έλαβε το βραβείο Most Distinguished Artist Prize & Special Mention στον Διαγωνισμό IBLA Grand Prize 2017 με αποτέλεσμα τον Μάιο του 2018 θα δώσει ρεσιτάλ στον πιο διάσημο συναυλιακό χώρο του κόσμου στο Carnegie Hall στην Νέα Υόρκη. Φέτος επίσης, το άλμπουμ της ONE MINUTE κέρδισε το Παγκόσμιο Βραβείο Μουσικής - Silver Silver Medal - Outstanding Achievement (στην κατηγορία Σύγχρονη Μουσική και Άλμπουμ) και το άλμπουμ της PROGRESSIONS κέρδισε το Παγκόσμιο Βραβείο Μουσικής - Τριπλό Χρυσό Μετάλλιο - Awards of Excellence (Composer, Flautist and Album) και ήταν υποψήφιο για τα Διεθνή Βραβεία Κλασικής Μουσικής - ICMA 2018 (στην κατηγορία Σύγχρονη Μουσική). Στην τελευταία διάκριση συνυποψήφιοι ήταν επίσης ο διάσημος βιολιστής Λεωνίδας Καβάκος (στην κατηγορία Μουσική Δωματίου) και ο μαέστρος Γιώργος Πέτρου (στην κατηγορία Όπερα).

Η Ιβόνα Γκλίνκα συνεχίζει τη σειρά συναυλιών της «Συνάντηση με τη Σύγχρονη Μουσική Δημιουργία», στις οποίες παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, έργα σύγχρονων συνθετών. Με τον τρόπο αυτό, η καλλιτέχνιδα συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην προβολή και στην υποστήριξη της σημερινής μουσικής δημιουργίας, αλλά και στην εξοικείωση του κοινού με τη σύγχρονη μουσική, όπου υπογραμμίζει ότι η σύγχρονη μουσική δεν δαγκώνει.





Η Renata Guzik αποφοίτησε με διάκριση από τη Μουσική Ακαδημία στην Κρακοβία υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Zbigniew Kamionka το 1993. Έλαβε υποτροφία από το Dartington Summer School 1996 - Αγγλία όπου σπούδασε με την Kathryn Lukas. Το 2002 τελείωσε μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση της Elżbieta Gajewska - Gadzina στη Μουσική Ακαδημία του Chopin στη Βαρσοβία. Το 2012 ήταν υπότροφος στο Pole Superieur d' Enseignement Artistique de Paris υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Michel Moragues. Τον Ιούλιο του 2013 αναγορεύτηκε διδάκτορας ενόργανης μουσικής τέχνης στη Μουσική Ακαδημία της Κρακοβίας.

Έχει λάβει μέρος στα σεμινάρια μεταξύ άλλων: με τον Ricardo Kanji την ερμηνεία της μουσικής του XVII και XVIII αιώνα (1993 ,1995, Κρακοβία), με τον Wil Offermans την ερμηνεία της σύγχρονης μουσικής (1994, Géne, Βέλγιο, 2012 Solange), με τον Jerzy Mrozik (1997 Duszniki , Πολωνία), με τον Janos Balint - (2001 Βαρσοβία, Πολωνία) και με τον Nicola Mazzanti - piccolo (2012, Κρακοβία). Είναι επίσης συνιδρυτής του συγκροτήματος "Ara Ensemble".

Διδάσκει φλάουτο στη Μουσική Σχολή Β. Ρουτσόβσκι στην Κροκοβαφή και στην Μουσική Ακαδημία Τέχνης στο Στετίν.