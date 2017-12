«Το σχήμα του νερού» του Ντελ Τόρο, επικεφαλής των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες 2018

Η ταινία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο «Το σχήμα του νερού – The Shape of Water» ηγείται των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες 2018 συγκεντρώνοντας συνολικά επτά (7), μεταξύ των οποίων εκείνη της καλύτερης ταινίας, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.

Η ταινία «Lady Bird» με θέμα την ενηλικίωση μιας έφηβης περιλαμβάνεται επίσης στις ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες (4), όπως και η ταινία «Όλα τα χρήματα του κόσμου» του Ρίντλεϊ Σκοτ, μερικά από τα γυρίσματα της οποίας χρειάστηκε να ξαναγίνουν επειγόντως λόγω του σεξουαλικού σκανδάλου που έπληξε τον πρωταγωνιστή της, τον Κέβιν Σπέισι. Ο αντικαταστάτης του Κρίστοφερ Πλάμερ προτάθηκε για την Golden Globe – Χρυσή Σφαίρα β’ ανδρικού ρόλου.

Εκτός από «Το σχήμα του νερού», η ταινία για την ελευθερία του Τύπου «The Post», η αφήγηση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου «Δουνκέρκη» και το γκέι ρομάντσο «Call Me By Your Name» επελέγησαν επίσης για την κατηγορία της καλύτερης ταινίας.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 7 Ιανουαρίου 2018 στην 75η τελετή των βραβείων που θα μεταδοθεί live τηλεοπτικά με το μεγάλο ενδιαφέρον να συγκεντρώνεται και στο τι θα φορούν οι σταρ. Οι Χρυσές Σφαίρες είναι τα βραβεία των Ξένων Ανταποκριτών στο Χόλιγουντ.

Εκτός από τις κινηματογραφικές κατηγορίες, απονέμονται Χρυσές Σφαίρες και για τα καλύτερα φιλμ και ερμηνείες στην τηλεόραση, με το «Big Little Lies» να λαμβάνει τις περισσότερες (6).

Με τις 7 υποψηφιότητες, το «The Shape of Water» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο μπαίνει πλέον δυνατά στο παιχνίδι των Όσκαρ μετά το θρίαμβό του και στο Φεστιβάλ Βενετίας όπου και κέρδισε ομόφωνα το Χρυσό Λέοντα.

Ακολουθούν το «The Post» του Στίβεν Σπίλμπεργκ και το «Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri» του Μάρτιν ΜακΝτόνα με την Φράνσες Μακ Ντόρμαντ με έξι υποψηφιότητες. Δύο από τα μεγάλα Οσκαρικά φαβορί, η «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν και το «Call me by Your Name - Να με Φωνάζεις με τ' Όνομα Σου» περιορίστηκαν σε τρεις (3) υποψηφιότητες το καθένα, με την ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο να είναι υποψήφια μόνο για καλύτερη ταινία και για τους ρόλους του Τιμοτέ Σαλαμέ (α’ ανδρικός) και Αρμι Χάμερ (β’ ανδρικός).

Το «Τρέξε! – Get Out» του Τζόρνταν Πιλ περιορίστηκε μόνο στην πολυσυζητημένη υποψηφιότητά του ως Καλύτερη Κωμωδία και μετράει μόλις ακόμη μία υποψηφιότητα για την ερμηνεία του νεαρού μαύρου ηθοποιού Ντάνιελ Καλούγια.

Στις απουσίες των φετινών υποψηφιοτήτων, όπως αναφέρει το flix.gr, μετράμε το «Phantom Thread» του Πολ Τόμας Αντερσον που έχει μόνο δύο υποψηφιότητες (για τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις και τη μουσική) αλλά και την Γκρέτα Γκέργουικ του «Lady Bird» από την κατηγορία της σκηνοθεσίας.

Αντίθετα ως (όχι και τόσο μεγάλη) έκπληξη σημειώνεται η παρουσία του «All the Money in the World», της ταινίας που απασχόλησε τον τελευταίο καιρό, όπως προείπαμε λόγω της αντικατάστασης του Κέβιν Σπέισι με τον Κρίστοφερ Πλάμερ.

Αναλυτικά οι φετινές υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών έχουν ως εξής:



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑ

Call Me by Your Name του Λούκα Γκουαντανίνο

Δουνκέρκη του Κρίστοφερ Νόλαν

The Post του Στίβεν Σπίλμπεργκ

The Shape of Water του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri του Μάρτιν ΜακΝτόνα

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΔΡΑΜΑ

Τιμοτέ Σαλαμέ για το Call Me by Your Name

Ντάνιελ Ντέι Λιούις για το Phantom Thread

Τομ Χανκς για το The Post

Γκάρι Ολντμαν για το Darkest Hour

Ντένζελ Γουάσινγκτον για το Roman J. Israel, Esq.

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ- ΔΡΑΜΑ

Τζέσικα Τσαστέιν για το Molly’s Game

Σάλι Χόκινς για το The Shape of Water

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Μέριλ Στριπ για το The Post

Μισέλ Γουίλιαμς για το All the Money in the World

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

The Disaster Artist του Τζέιμς Φράνκο

I, Tonya

Lady Bird της Γκρέτα Γκέργουικ

Τρέξε! του Τζόρνταν Πιλ

The Greatest Showman

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Στιβ Καρέλ για τη Μάχη των Φύλων

Ανσελ Ελγκορτ για το Baby Driver

Τζέιμς Φράνκο για το The Disaster Artist

Χιου Τζάκμαν για το The Greatest Showman

Ντάνιελ Καλούγια για το Τρέξε!

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Τζούντι Ντεντς για το Βικτώρια & Αμπντούλ

Μάργκο Ρόμπι για το I, Tonya

Σίρσα Ρόναν για το Lady Bird

Εμα Στόουν για τη Μάχη των Φύλων

Ελεν Μίρεν για το The Leisure Seeker

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Γουίλεμ Νταφόε για το The Florida Project

Αρμι Χάμερ για το Call Me by Your Name

Ρίτσαρντ Τζένκινς για το The Shape of Water

Κρίστοφερ Πλάμερ για το All the Money in the World

Σαμ Ρόκγουελ για το Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

Μέρι Τζ. Μπλάιτζ για το Mudbound

Χονγκ Τσάου για το Downsizing

Αλισον Τζάνεϊ για το Ι, Tonya

Λόρι Μέτκαλφ για το Lady Bird

Oκτάβια Σπένσερ για το The Shape of Water.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για το The Shape of Water

Μάρτιν ΜακΝτόνα για το Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Κρίστοφερ Νόλαν για τη Δουνκέρκη

Ρίντλεϊ Σκοτ για το All The Money in the World

Στίβεν Σπίλμπεργκ για το The Post

ΣΕΝΑΡΙΟΥ

The Shape of Water

Lady Bird

The Post

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Molly's Game

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ANIMATION

Coco

Loving Vincent

Ferninand

The Boss Baby

The Breadwinner

*Εκ των ζωγράφων που έλαβαν μέρος στην ταινία "Loving Vincent" είναι και η Πολίνα Μαυρικάκη από την Πάτρα.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

The Shape of Water

Phantom Thread

The Post

Δουνκέρκη

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

Μια Φανταστική Γυναίκα του Σεμπαστιάν Λέλιο

First they Killed my Father της Αντζελίνα Τζολί

Χωρίς Αγάπη του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

Το Τετράγωνο του Ρούμπεν Οστλουντ

In the Fade του Φατίκ Ακίν.

*Η ταινία του Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη από το Αίγιο, Αλεξάντερ Πέιν "Downsizing" προτάθηκε για 1 Χρυσή Σφαίρα, β' γυναικείου ρόλου.