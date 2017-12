Το "The Post" με Στριπ και Χανκς στις καλύτερες ταινίες της χρονιάς σύμφωνα με το AFI

Χωρίς μεγάλες εκπλήξεις, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου έφτιαξε τη λίστα της χρονιάς για σινεμά και τηλεόραση.

Πιο συγκεκριμένα κι όπως έγραψε το flix.gr, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI) παρέδωσε τις δικές του λίστες για τις δέκα (10) καλύτερες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές του 2017, συγκεντρώνοντας τα φιλμ που ούτως ή άλλως πρωταγωνιστούν στις περισσότερες λίστες των κριτικών με τα καλύτερα της χρονιάς και αναμένεται να μονοπωλήσουν και το ενδιαφέρον στα προσεχή βραβεία Όσκαρ.

Ακολουθούν αναλυτικά παρακάτω οι επιλογές του.

Οι Καλύτερες Ταινίες της Χρονιάς 2017

The Big Sick

Call Me by Your Name

Dunkirk

The Florida Project

Get Out

Lady Bird

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Wonder Woman.

Οι Καλύτερες Τηλεοπτικές Σειρές της Χρονιάς

Big Little Lies

The Crown

Feud: Bette and Joan

Game of Thrones

The Good Place

The Handmaid’s Tale

Insecure

Master of None

Stranger Things 2

This Is Us.

Σκηνή από το "Lady Bird" που στην Ελλάδα θα δούμε την 1η Μαρτίου 2018.