Εντυπωσίασε στα Knock out The Voice ο νεαρός Δημοσθένης Μπατίστας -ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Καταπληκτικός ήταν ο πιτσιρικάς Δημοσθένης Μπατίστας που στη φάση των Knock out του The Voice of Greece, την Τετάρτη 29/11/2017 κατάφερε να εντυπωσιάσει, και πέρασε στην επόμενη φάση που θα είναι τα cross battle (live). O Δημοσθένης Μπατίστας από την ομάδα του Σάκη Ρουβά τραγούδησε συναρπαστικά το «All of me» του Τζον Λέτζεντ και ο κόουτς του τον επέλεξε να συνεχίσει στην επόμενη φάση που θα είναι πιο δύσκολη μιας και θα ψηφίζει το κοινό.

Μαζί με τον Δημοσθένη Μπατίστα διαγωνίστηκαν και η Μάρα Τζίμα που μάλιστα είπε το κομμάτι του Θάνου Μικρούτσικου «Το μηδέν» και η εντυπωσιακή επίσης Κατερίνα Μπουρνέλη αλλά δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν.