Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου

Κηδείες-Μνημόσυνα

Κηδείες - Πένθη


Μοιραστείτε το άρθρο:


Διαβάστε επίσης
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 ΝοεμβρίουΚηδείες - Πένθη
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου Κηδείες - Πένθη
 

ΚΗΔΕΙΑ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΑΡΟΥ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

 

ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2017 και ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΑΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ και ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΔΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΩΝ/ΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, ΕΛΕΝΗ και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΚΟΣΙΩΝΗ, ΝΑΥΣΙΚΑ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΚΑΤΑΡΤΖΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

email [email protected]

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 30/11/2017 12:39

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/466451?skip_cache=yes

thebest.gr © 2017

Life&the City
Γέννησε η Ολυμπιονίκης Φανή ΧαλκιάΈνα υγιέστατο κοριτσάκι
Γέννησε η Ολυμπιονίκης Φανή Χαλκιά
Αθλητισμός
Προγνωστικά για το σημερινό κουπόνι του στοιχήματοςΔείτε αναλυτικά
Προγνωστικά για το σημερινό κουπόνι του στοιχήματος
Culture
«Το χρυσαφένιο κουκούτσι» έρχεται στην Πάτρα!Μια ιστορία, όπου η υγεία, η αγάπη και η οικογένεια αποτελούν τα πιο φωτεινά χρώματα της ζωής
«Το χρυσαφένιο κουκούτσι» έρχεται στην Πάτρα!


Κηδείες-Μνημόσυνα
Πολιτική
Πελετίδης σε ΚΕΔΕ: "Αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική"Που ξεκίνησε σήμερα στα Γιάννενα
Πελετίδης σε ΚΕΔΕ: "Αύξηση των κρατικών δαπανών από τον Προϋπολογισμό για κοινωνική πολιτική"
Κοινωνία
Με δύο ασθενοφόρα έμεινε η Ηλεία και με έξι η Πάτρα Δόθηκε εντολή στο ασθενοφόρο της Δυτικής Αχαΐας να βοηθήσει
Με δύο ασθενοφόρα έμεινε η Ηλεία και με έξι η Πάτρα

Αγορά
Gramoz Qafa: γιατί βάζω υποψηφιότητα στο Επιμελητήριο Αχαΐας Με τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα, στο Τμήμα Υπηρεσιών
Gramoz Qafa: γιατί βάζω υποψηφιότητα στο Επιμελητήριο Αχαΐας



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Χωρίς τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη οι εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα Χωρίς τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη οι εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πότε θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Πότε θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα
Νέα Σμύρνη: Θρήνος στην κηδεία των διδύμων - "Έσπασε" και ο ιερέας - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Νέα Σμύρνη: Θρήνος στην κηδεία των διδύμων - "Έσπασε" και ο ιερέας - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Παναχαϊκή: Ηρωική ισοπαλία 1-1 με τον Παναθηναϊκό και αποκλεισμός από το Κύπελλο Παναχαϊκή: Ηρωική ισοπαλία 1-1 με τον Παναθηναϊκό και αποκλεισμός από το Κύπελλο
Συγκινεί ο χαροκαμένος Υπ. Πατμάνογλου που έχασε γυναίκα και παιδί στο τροχαίο με την Πόρσε Συγκινεί ο χαροκαμένος Υπ. Πατμάνογλου που έχασε γυναίκα και παιδί στο τροχαίο με την Πόρσε
Το "ιδιαίτερο" σπίτι με τα τούβλα στο κάτω μέρος της πλατείας Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα Το "ιδιαίτερο" σπίτι με τα τούβλα στο κάτω μέρος της πλατείας Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα
Όλα έτοιμα για τον εορτασμό του Πολιούχου της Πάτρας - Ποιοι επίσημοι αναμένονται αύριο Όλα έτοιμα για τον εορτασμό του Πολιούχου της Πάτρας - Ποιοι επίσημοι αναμένονται αύριο
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου
Πέθανε ο Κροάτης που κατάπιε δηλητήριο μέσα στο Διεθνές Δικαστήριο - ΒΙΝΤΕΟ Πέθανε ο Κροάτης που κατάπιε δηλητήριο μέσα στο Διεθνές Δικαστήριο - ΒΙΝΤΕΟ
Σκοτώθηκε σε τροχαίο 32χρονος, πατέρας 5 παιδιών - Το μηχανάκι του συγκρούσθηκε με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Σκοτώθηκε σε τροχαίο 32χρονος, πατέρας 5 παιδιών - Το μηχανάκι του συγκρούσθηκε με λεωφορείο του ΚΤΕΛ