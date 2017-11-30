Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου

ΚΗΔΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΑΡΟΥ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2017 και ΩΡΑ 2 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΑΡΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ και ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΥΔΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΦΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΩΝ/ΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, ΕΛΕΝΗ και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΚΟΛΟΒΟΥΡΗ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ (ΧΗΡΑ) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΔΡ. ΚΟΣΙΩΝΗ, ΝΑΥΣΙΚΑ (ΧΗΡΑ) ΚΩΝ. ΚΑΤΑΡΤΖΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ - ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
email [email protected]