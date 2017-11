Από 30 Νοεμβρίου στην Ελλάδα το φιλμ «Thank You for Your Service»

Έχοντας λάβει καλές κριτικές στη Βόρειο Αμερική όπου ήδη προβάλλεται από τέλη Οκτωβρίου, το φιλμ «Thank You for Your Service» καταφθάνει στις Ελληνικές αίθουσες από αυτή την Πέμπτη 30/11/2017 σε διανομή της Odeon. Αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε. Το διαφημιστικό τρέιλερ ήδη παίζεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Μερικές φορές, η ζωή μπορεί να γίνει πιο σκληρή από τον πόλεμο…

Μία εξαιρετικά προσωπική, διεισδυτική ματιά στη ζωή μίας ομάδας Αμερικανών στρατιωτών μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου σεναριογράφου του «Ελεύθερος Σκοπευτής – American Sniper», Τζέισον Χολ.

Μια ομάδα Αμερικανών στρατιωτών επαναπατρίζεται μετά από μια σκληρή περίοδο στο Ιράκ, έχοντας βιώσει εξαιρετικά αντίξοες καταστάσεις στην εμπόλεμη ζώνη. Η επιστροφή τους φαντάζει ως το οριστικό τέλος στη βαρβαρότητα που ζούσαν μέχρι πρότινος και η αγκαλιά των αγαπημένων προσώπων τους πίσω στην πατρίδα είναι αυτό που αδημονούσαν σθεναρά. Όμως η επανένταξή τους, παρόλο που φαινομενικά ήταν κάτι το απλό είναι αρκετά πιο σύνθετη.

Η προσπάθεια της πραγματικής επιστροφής στην καθημερινή ζωή ξεκινάει μόλις πατήσουν το πόδι τους πίσω στην πατρίδα, δίνοντας μια συνεχή «μάχη» να αποβάλλουν όλες τις μνήμες του σκληρού πολέμου που εξακολουθούν να βασανίζουν επίμονα το μυαλό τους.

Η ταινία «Thank You for Your Service» είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του, βραβευμένου με Πούλιτζερ, δημοσιογράφου Ντέιβιντ Φίνκελ.

Σκηνοθεσία: Τζέισον Χολ

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μάιλς Τέλερ, Χέιλι Μπένετ, Τζο Κόουλ, Σκοτ Χέιζ, Έιμι Σούμερ.

Η ταινία έχει πλησιάσει σε εισπράξεις στις ΗΠΑ τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ