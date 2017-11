Το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας και οι προοπτικές του σε συνέδριο στη Δανία

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, μέλος του Πανεπιστημιακού Δικτύου των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης, συμμετείχε στο «11th Conference of the University Network of European Capitals of Culture (UNeECC)» που πραγματοποιήθηκε στο Aarhus της Δανίας, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017, στις 8-11 Νοεμβρίου 2017.

Στο συνέδριο «Re-Value» παρουσιάστηκαν σύγχρονοι προβληματισμοί για επαναξιολόγηση διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών συμπεριφορών, με επίκεντρο τον πολιτισμό.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, αναπλ. καθηγήτρια Θ. Μονιούδη-Γαβαλά, και τον επίκ. καθηγητή του Τμήματος Θ. Κουτσομπίνα, οι οποίοι παρουσίασαν το θέμα «Culture-led Urban Regeneration for the Creative Class in Greek Cities: The case of Waterfront Development in Patras, Greece», αναλύοντας τη σημασία της προώθησης της εικόνας της πόλης και ειδικότερα τις δυνατότητες του παράλιου μετώπου της Πάτρας.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο συνέδριο ενίσχυσε τις σχέσεις του με τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια-μέλη UNeECC, σε μια ιδιαίτερη περίοδο για τη χώρα μας.

Υπενθυμίζουμε ότι το «Πανεπιστημιακό Δίκτυο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης» (UNeECC) δημιουργήθηκε το 2006 στο Pécs της Ουγγαρίας με σκοπούς τόσο την προώθηση ακαδημαϊκών και μορφωτικών συνεργασιών των Πανεπιστημίων όσο και την διεύρυνση του ρόλου τους για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του θεσμού στις διαδικασίες των πόλεων-πολιτιστικών πρωτευουσών.