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Τα αποτελέσματα του ΠΡΟΠΟ Η νικήτρια στήλη
 

Τα αποτελέσματα, η νικήτρια στήλη και η διαλογή του 47ου διαγωνισμού του Σαββάτου:

1.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΛΑΜΙΑ       1-1    X
2.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ      1-1    X
3.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΞΑΝΘΗ          1-1    X
4.  ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΤΣΕΛΣΙ            1-1    X
5.  ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ    0-1    2
6.  ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΜΠΑΓΕΡΝ          2-1    1
7.  ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΣΑΛΚΕ            4-4    X
8.  ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ  2-1    1
9.  ΛΕΙΨΙΑ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ       2-0    1
10. ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΑΪΝΤΖ          2-1    1
11. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΣΤΟΟΥΚ        2-1    1
12. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ        0-3    2
13. ΣΟΥΟΝΣΙ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ           0-0    X
14. ΤΟΤΕΝΑΜ-ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ        1-1    X
 
Επιτυχίες    Νικητές       Κέρδη
14αρια         -          ΤΖΑΚ ΠΟΤ
13αρια         -          ΤΖΑΚ ΠΟΤ 
12αρια         -          ΤΖΑΛ ΠΟΤ 
 7αρια         9           153,72
 6αρια        86             7,92

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 26/11/2017 00:09

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/465828

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