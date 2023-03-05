Τα αποτελέσματα του ΠΡΟΠΟ

Τα αποτελέσματα, η νικήτρια στήλη και η διαλογή του 47ου διαγωνισμού του Σαββάτου:
1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΛΑΜΙΑ 1-1 X
2. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-1 X
3. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΞΑΝΘΗ 1-1 X
4. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΤΣΕΛΣΙ 1-1 X
5. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0-1 2
6. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΜΠΑΓΕΡΝ 2-1 1
7. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΣΑΛΚΕ 4-4 X
8. ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2-1 1
9. ΛΕΙΨΙΑ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 2-0 1
10. ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΑΪΝΤΖ 2-1 1
11. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΣΤΟΟΥΚ 2-1 1
12. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0-3 2
13. ΣΟΥΟΝΣΙ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0-0 X
14. ΤΟΤΕΝΑΜ-ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 1-1 X
Επιτυχίες Νικητές Κέρδη
14αρια - ΤΖΑΚ ΠΟΤ
13αρια - ΤΖΑΚ ΠΟΤ
12αρια - ΤΖΑΛ ΠΟΤ
7αρια 9 153,72
6αρια 86 7,92