Από 7 Δεκεμβρίου στην Ελλάδα το παιδικό φιλμ "Εγώ, ο κολοκυθάκης"

Η παιδική ανιμέισον ταινία του Κλωντ Μπαρά «Εγώ, ο κολοκυθάκης – Ma vie de courgette», βασισμένη στο μυθιστόρημα Autobiographie d’une Courgette του Ζιλ Παρί, θα παιχθεί στις Ελληνικές αίθουσες, μεταγλωττισμένη στα Ελληνικά από τις 7 Δεκεμβρίου 2017.

Πρόκειται για Γαλλοελβετική συμπαραγωγή.

Σκηνοθετική επιμέλεια: Kωνσταντίνος Κακανάς

Μετάφραση-Προσαρμογή διαλόγων : Φανή Καρόζη

Ηχοληψία -Μιξάζ: Κώστας Λινοξυλάκης

Με τις φωνές των ηθοποιών (αλφαβητική σειρά):

Εβελίνα Αραπίδη, Κωνσταντίνος Κακανάς, Σοφία Καψαμπέλη, Ελευθερία Μεταξά, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Ποίμης Πέτρου, Ιφιγένεια Στάικου, Διονυσία Τσιτιρίδου, Γιάννης Υφαντής.

Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου animation καθώς και για την Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο Lux του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου.

Διάρκεια: 66 λεπτά.

Σύνοψη

«Κολοκυθάκης» είναι το πολύ ιδιαίτερο παρατσούκλι αυτού του 9χρονου αγοριού. Η ιστορία του είναι μοναδική, αλλά τα συναισθήματα που προκαλεί μας αγγίζουν όλους. O Κολοκυθάκης μεταφέρεται σε ορφανοτροφείο από τον ευγενικό αστυνομικό, Ρέιμοντ. Παλεύει να βρει τη θέση του σε αυτό το παράξενο και συχνά εχθρικό περιβάλλον. Με τη βοήθεια του Ρέιμοντ και των νέων του φίλων όμως, ο Κολοκυθάκης θα μάθει να εμπιστεύεται, θα βρει την αγάπη και μια νέα οικογένεια, όλη δική του.

«Εγώ, ο Κολοκυθάκης» είναι ένα animation γυρισμένο με την τεχνική του stop-motion. Η τεχνική έχει τη λογική που χρησιμοποιείται και στα καρτούν: οι μαριονέτες κινηματογραφούνται καρέ-καρέ. Μεταξύ των καρέ οι μαριονέτες μετακινούνται ελάχιστα για να δώσουν την ψευδαίσθηση της κίνησης.

Η τελειοποίηση των κινήσεων, η ρευστότητα τους, η λεπτότητα μιας έκφρασης- δημιουργούνται όλα ενώ οι μαριονέτες παραμένουν ακίνητες.

Στην ταινία «Εγώ, ο Κολοκυθάκης», οι κούκλες έχουν ύψος περίπου 10 εκ. και είναι κατασκευασμένες από διάφορα υλικά (αφρολέξ για τα μαλλιά, σιλικόνη για τα χέρια, ρητίνη για το πρόσωπο, ύφασμα για τα χειροποίητα ρούχα).

ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Κολοκυθάκης

Το πραγματικό του όνομα είναι Ίκαρος, αλλά η μητέρα του του έδωσε αυτό το παρατσούκλι. Στο ορφανοτροφείο θα γνωρίσει παιδιά σαν κι εκείνον, θα μάθει να εμπιστεύεται τους ενήλικες με το Ρέιμοντ, τον ευγενικό αστυνομικό που τον βοήθησε, και θα ανακαλύψει την αγάπη με την Καμίλ.

Καμίλ

Η Καμίλ δεν είναι σαν τα άλλα κορίτσια. Κούκλες; Όχι, δεν της αρέσουν, αλλά ευχαρίστως θα παίξει ποδόσφαιρο. Είναι αχτίδα φωτός στο ορφανοτροφείο, αλλά ίσως χρειαστεί να φύγει σύντομα γιατί η θεία της διεκδικεί την επιμέλεια της.

Σιμόν

Το κακό παιδί με την τρυφερή καρδιά. Ενώ αρχικά κάνει τη ζωή του Κολοκυθάκη δύσκολη, γίνεται πιστός του φίλος.

Αχμέντ

Αφελής, με το μυαλό του να ταξιδεύει συνέχεια στα σύννεφα, του αρέσει πολύ να μεταμφιέζεται: δεινόσαυρος, ρομπότ, ή δεινόσαυρος ντυμένος σα ρομπότ.

Τζούτζουμπ

Λαίμαργος και υποχόνδριος, αχώριστος φίλος του Αχμέντ. Τρώει ακόμη και την οδοντόπαστα με τη δικαιολογία ότι «είναι καλή για την υγεία».

Άλις

Κρύβει το πρόσωπο της πίσω από τα μαλλιά της και μιλάει πολύ λίγο. Η Καμίλ θα κατορθώσει να την πλησιάσει σιγά σιγά.

Μπεατρίς

Ευγενική, πάντα έτοιμη να υπερασπιστεί τους άλλους.

Οι ενήλικες

Ρέιμοντ

Εύσωμος κι ευγενικός αστυνομικός που ο Κολοκυθάκης συμπαθεί αμέσως. Εκείνος με τη σειρά του αποφασίζει δίπλα στο μικρό αγόρι ότι η οικογένεια έχει νόημα, ειδικά αυτή που διαλέγεις.

Θεία Ίντα

Η θεία της Καμίλ είναι μια καιροσκόπος που θέλει το επίδομα της κηδεμονίας της. Η Καμίλ θα κάνει τα πάντα για να μη ζήσει μαζί της.

Κυρία Ποπινό

Η διευθύντρια του ορφανοτροφείου, δίκαιη αλλά κι αυστηρή με τα παιδιά της.

Κύριος Πολ

Ευγενικός κι αφοσιωμένος καθηγητής, διδάσκει τα παιδιά και τους πηγαίνει κι εκδρομές!

Ρόζι

Δυναμική κι αστεία, η Ρόζι είναι γενναιόδωρη και προστατευτική με τα παιδιά. Τα φιλιά για καληνύχτα είναι η ειδικότητα της!

*Πριν σκηνοθετήσει την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους ταινία «Εγώ, ο Κολοκυθάκης», ο Κλωντ Μπαρά σκηνοθέτησε πολλές μικρού μήκους όπως η The Genie in a Ravioli Can, που βραβεύτηκε πολλάκις σε διεθνή φεστιβάλ.