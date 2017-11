Το φιλμ «Lucky» με τον αξέχαστο Χάρι Ντιν Στάντον βγαίνει στην Ελλάδα

Από την Πέμπτη 23/11/2017 θα προβάλλεται από την Filmtrade στις ελληνικές αίθουσες η ταινία «Lucky» σε σκηνοθεσία του Τζων Κάρολ Λιντς. Το φιλμ έχει κερδίσει το 1ο βραβείο (Ecumenical Jury prize), στο Φεστιβάλ του Locarno, το Βραβείο Κοινού, στο Διεθνές Διαγωνιστικό του φετινού Κινηματογραφικού φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης όπου μάλιστα δόθηκε και Πρώτη Ειδική Μνεία στον ηθοποιό Χάρι Ντιν Στάντον για το χαμόγελό του στο τέλος της ταινίας. Αυτή η ταινία είναι και το κύκνειο άσμα του Στάντον που έφυγε από τη ζωή στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, στα 91 του χρόνια.

Η ταινία ήταν υποψήφια για:

• Βραβείο καλύτερης ταινίας (Golden Leopard), Locarno Film Festival

• Βραβείο α’ ανδρικού ρόλου, Gotham Independent Film Festival

• Bραβείο καλύτερης ξένης ταινίας (Carmel award), Ηaifa International Film Festival

• Βραβείο καλύτερης ταινίας (Art cinema award), Hamburg Film Festival

• Βραβείο κοινού για καλύτερη αφηγηματική ταινία, Melbourne Intern. Film Fest.

• Βραβείο για καλύτερη αφηγηματική ταινία (grand jury prize), Oak Cliff Film Fest.

• SXSW Adam Yauch Hornblower award

• Βραβείο καλύτερης ταινίας (Χρυσός Αλέξανδρος), Thessaloniki Intern. Film Fest.

Έγραψαν..

• Rollingstone: «Α must see. O Harry Dean Stanton ήταν ζωντανός θρύλος».

• Variety: «Όλα όσα έκανε ποτέ ο Harry Dean Stanton τον οδήγησαν σε αυτήν την στιγμή θριάμβου».

• Indiewire: «Σοφή και φιλοσοφημένη ταινία, αστεία και γεμάτη ζωή».

• Collider: «Το κύκνειο άσμα του Harry Dean Stanton».

ΣΥΝΟΨΗ

Ο Lucky είναι ένας 90χρονος άθεος που υπερασπίζεται παθιασμένα την ανεξαρτησία του και σε σύγκριση με τους συνομήλικούς του, έχει ζήσει μια πραγματικά «γεμάτη» ζωή. Καθώς νιώθει ότι πλησιάζει προς το τέλος, o Lucky ξεκινά ένα ταξίδι αυτοαναζήτησης. H ταινία “LUCKY” ακολουθεί το πνευματικό ταξίδι του και τους εκκεντρικούς χαρακτήρες που κατοικούν στην μικρή πόλη του, στη μέση του πουθενά, κάπου στην Αμερικανική έρημο.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του διακεκριμένου ηθοποιού John Carroll Lynch, «Lucky» είναι μια επιστολή γεμάτη αγάπη για τη ζωή και την καριέρα του Harry Dean Stanton και την ίδια στιγμή ένας διαλογισμός για τη μοναξιά, την πνευματικότητα, τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις. Στην ταινία εμφανίζεται και ο σκηνοθέτης David Lynch, ο οποίος υποδύεται τον φίλο του Lucky.

Ο σκηνοθέτης John Carroll Lynch σε συνέντευξη του είπε ότι το σενάριο των Logan Sparks και Drago Sumonja ήταν αστείο. «Μου άρεσε ο διάλογος, οι χαρακτήρες και η αίσθηση της κοινότητας. Αυτή η μικρή πόλη τους αγκαλιάζει όλους - ακόμα κι αν μερικοί, όπως ο Lucky, νομίζουν ότι δεν αποτελούν μέρος της.

Επίσης, ένιωθα ότι γνώρισα κάποιον στο σενάριο που δεν τον είχα ξαναδεί, κάποιον που είναι στωικός με τόσους πολλούς τρόπους. Ο Lucky ζει στην άλλη άκρη της πόλης - και στην άλλη άκρη της ζωης – και χωρίς φανφάρες, χωρίς μεγάλα δράματα, αντιμετωπίζει την μοναχικότητά του και τη σχέση του με την αιωνιότητα».

Στο ερώτημα αν είχε τον Harry Dean Stanton στο μυαλό του για την ιστορία, ή όχι και πώς τον κατάφερε να παίξει, ο σκηνοθέτης είπε: «η ιστορία γράφτηκε ακριβώς για τον Harry Dean. Γράφτηκε ως μια επιστολή με αγάπη για εκείνον, τον ηθοποιό και τον άνθρωπο, και είναι ουσιαστικά βιογραφική. Οι ιστορίες του Lucky, η συμπεριφορά του, προέρχονται από τη ζωή του Χάρι. Ο Logan Sparks είναι επίσης ένας παλιός φίλος του Harry και από εκείνον λάβαμε πολλές πληροφορίες για το χαρακτήρα του. Ένα παράδειγμα είναι η πρώτη σκηνή του Lucky στην ταινία. Μπαίνει στο Joe’s Diner και λέει στον Joe (Barry Shabaka Henley) "Δεν είσαι τίποτα". Ο Joe απαντά: "Δεν είσαι τίποτα".

Και o Lucky λέει, " Ευχαριστώ ". Αυτή η σκηνή είναι πραγματική και επαναλαμβάνεται στ’ αλήθεια κάθε φορά που ο Harry πηγαίνει στο Ago στο L.A. και συναντά τον παρκαδόρο. Κι αυτό αισθάνεται ο Harry πως όλοι είμαστε: Τίποτα.

Έχουμε λοιπόν μια τεράστια ευθύνη, να δημιουργήσουμε από τη ζωή και τις αντιδράσεις του Harry, μια ιστορία για έναν άνθρωπο που ξαφνικά μαθαίνει ότι ίσως και να έχει κάποιες εβδομάδες ή μήνες ζωής κι όχι χρόνια ή δεκαετίες.

Επίσης, έπρεπε να αντανακλά το ταξίδι του Lucky από το κάτι στο τίποτα, αλλά όχι μέσω εμπειριών του τύπου «πράγματα που θέλω να κάνω πριν πεθάνω». Δεν υπάρχουν ληστείες τραπεζών ή άλματα από αεροσκάφη. Ενώ αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι δραματικά, δεν αντιπροσωπεύουν τις περισσότερες από τις αληθινές εμπειρίες μας. Αλλάζουμε εσωτερικά, όχι απ’ έξω. Σίγουρα, όμως, η ταινία δημιουργήθηκε ως μια γιορτή για εκείνον. Γι 'αυτό στους τίτλους λέει ο Harry Dean Stanton είναι ο "τυχερός" (lucky)».

Όσο για το που γυρίστηκε η ταινία, ο Τζων Κάρολ Λιντς ανέφερε ότι «θέλαμε ο Harry να κοιμάται στο κρεβάτι του κάθε βράδυ. Έτσι, κάναμε γυρίσματα στην έρημο, βόρεια του Λος Αντζελες. Στη συνέχεια γυρίσαμε στο Cave Creek, για μια μέρα στο τέλος, για να κάνουμε τις σκηνές στην έρημο με την χελώνα».

Ο Harry Dean Stanton υπήρξε ένας θρυλικός και παραγωγικότατος ηθοποιός που έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 200 ταινίες από τη δεκαετία του '50 μέχρι σήμερα.

Γεννημένος στο Κεντάκι, υπηρέτησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν εμφανιστεί στην παραγωγή του Πανεπιστήμιου του Κεντάκυ «Πυγμαλίων». Αφού τελειοποίησε την τέχνη του στο υψηλού κύρους Pasadena Playhouse, ο πρώτος ρόλος του στην οθόνη ήταν στο Trail Tomahawk το 1957. Μετά από αυτό, ο Harry Dean είχε πολυάριθμους μικρότερους ρόλους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 και στις αρχές της δεκαετίας του '60, συμπεριλαμβανομένων των Rawhide και Bonanza και σε ταινίες όπως «Οι περιπέτειες του Huckleberry Finn» το 1960 (Σκηνοθεσία: Michael Curtiz)

Το 1967, ο Harry Dean επιλέχθηκε να παίξει στο Cool Hand Luke. Κάποιες άλλες κλασικές ταινίες που εμφανίστηκε σ’ εκείνην την περίοδο περιλαμβάνουν τα: Kelly’s Heroes, (Σκηνοθεσία: Brian G. Hutton), Dillinger (Σκηνοθεσία: John Milius) και Νονός: Μέρος ΙΙ, (Σκηνοθεσία: Francis Ford Coppola). Έκανε μια αξέχαστη εμφάνιση στον καταδικασμένο Brett in Alien για τον Ridley Scott το 1979. Σε ένα άλλο κλασικό επιστημονικής φαντασίας, Escape from New York (1981), ο Harry Dean έπαιξε έναν πονηρό επιστήμονα για τον John Carpenter.

Ο Wim Wenders το 1984 έδωσε στον Harry Dean τον ρόλο στο Paris,Texas και ο Alex Cox τον χρησιμοποίησε με μεγάλη επιτυχία απέναντι από τον Emilio Estevez στην καλλιτεχνική ταινία Repo Man την ίδια χρονιά. Το 1986 ο John Hughes έδωσε στον Harry Dean τον κόντρα ρόλο ως πατέρα στο Pretty in Pink. Ο David Lynch στο Wild at Heart το 1990 του έδωσε έναν άλλο αξιοσημείωτο ρόλο, αυτή τη φορά ως καταδικασμένο ιδιωτικό ντετέκτιβ. Ο Lynch επίσης έβαλε τον Harry Dean στο Twin Peaks: Fire Walk With το 1992 και The Straight Story το 1999.

Επίσης, στο τέλος των 90's εμφανίστηκε στο Fear and Loath in Las Vegas (1998) για τον Terry Gilliam, και στο Green Mile το επόμενο έτος για τον Frank Darabont.

Στις τελευταίες δεκαετίες, οι αξέχαστες εμφανίσεις του Harry Dean Stanton έρχονται με διαπρεπείς τίτλους, όπως το The Pledge για τον Sean Penn το 2001, το The Wendell Baker Story, σε σκηνοθεσία Andrew και Luke Wilson και το Alpha Dog (2004) για τον Nick Cassavetes. Πιο πρόσφατα συνέβαλε με το ταλέντο του στο You Me & Dupree (2005) του Anthony & Joe Russo, ήταν η φωνή ως Balthazar στην επιτυχία κινουμενων σχεδίων Rango του 2011, καθώς και μια αξιοσημείωτη εμφάνιση στο blockbuster του 2012, The Avengers.

Για 4 σαιζόν, εμφανίστηκε στην επιτυχημένη σειρά Big Love (HBO), ως ο πολύγαμος πατέρας, Ρομάν Γκραντ. Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στους "The Avengers" του Joss Whedon, στο Seven Psychopaths του Martin McDonagh και στο The Last Stand με τον Arnold Schwarzenegger. Το 2014 ο ακούραστος Stanton, μαζί με τους Daniel Stern και Laurie Metcalf, εμφανίστηκε στη σειρά Getting On του HBO.

*Γεννημένος στο Κολοράντο, ο John Carroll Lynch απέσπασε τον πρώτο του κύριο ρόλο στον κινηματογράφο ως «Norm», απέναντι από τον «Marge» του Frances McDormand, στην ταινία Fargo των αδερφών Coen , που απέσπασε το βραβείο της Ακαδημίας, ενώ ήταν μέλος του θιάσου Guthrie Theater στην Μινεάπολη.

Από τότε, έχει εργαστεί σταθερά στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, ενσαρκώνοντας ένα εντυπωσιακό φάσμα χαρακτήρων. Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει την καριέρα του John Carroll Lynch, είναι η μεγάλη ποικιλία των χαρακτήρων που υποδύεται και το ευρύ φάσμα των ταινιών στις οποίες έχει εμφανιστεί. Έχει εμφανιστεί σε κωμωδία, δράμα και σε κάθε ειδους ταινία, από θρίλερ και μυστηρίου, μέχρι μελόδραμα και ταινία τρόμου.

Με εμφανίσεις σε περισσότερες από πενήντα ταινίες, ο John Carroll Lynch είχε την καλή τύχη να σκηνοθετηθεί μεταξύ άλλων από τον Clint Eastwood, τον Martin Scorsese, τον David Fincher, τον John Lee Hancock, τον Mark Ruffalo, τον Miguel Arteta, τον Pablo Lorrain, τον Mick Jackson, τον Karyn Kusama, τον Albert Brooks και τον Seth Macfarlane.

Στην τηλεόραση, εμφανίστηκε σε πολλές σειρές. Οι πιο σημαντικές είναι: American Horror Story ως «Twisty the Clown», καθώς επίσης και στις The Walking Dead, Billions, Turn, Manhattan, The Americans, House of Lies, Carnivale, Body Of Proof, Big Love, From the Earth to the Moon, David E. Kelley's Brotherhood of Poland, NH και έξι σεζόν στο The Drew Carey Show ως Steve , ο αδελφός του Drew.

Ο John Carroll Lynch συνεχίζει να εργάζεται στο θέατρο. Οι σημαντικότερες στιγμές του είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Eddie Carbone στο έργο του Arthur Miller, A View from the Bridge στο Guthrie, την πρωτότυπη παραγωγή που κέρδισε βραβείο Pulitzer, Dinner with Friends στο South Coast Rep, το Under the Blue Sky, στο Geffen και την παγκόσμια πρεμιέρα του Beth Henley , «Ridiculous Fraud», στο θέατρο McCarter του Νιου Τζέρσεϋ.

Το περασμένο φθινόπωρο εμφανίστηκε στο The Founder απέναντι από τον Michael Keaton και την Natalie Portman, ως Jackie. Επίσης, σύντομα θα τον δούμε, σε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Anything απέναντι από τον Matt Bomer.

Ο John Carroll Lynch έχει τιμή να κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το «Lucky».

Το φιλμ πιθανόν να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ