Υποψήφιο για 6 βραβεία Independent Spirit το φιλμ "Να με φωνάζεις με τ’ όνομα σου"

Στο πάντα έγκυρο Variety, διαβάσαμε πως βγήκαν οι φετινές υποψηφιότητες των βραβείων Independent Spirit Awards όπου το «Call Me by Your Name – Να με φωνάζεις με τ’ όνομα σου» του Λούκα Γκουαντανίνο με τον Άρμι Χάμερ που στην Ελλάδα θα δούμε στις 8 Φεβρουαρίου 2018, κυριαρχεί με 6 συνολικά υποψηφιότητες ενώ ακολουθούν το “Good Time” με τον Ρόμπερτ Πάτινσον και το θρίλερ «Get Out – Τρέξε!» (που έχει προβληθεί στην Πάτρα) με 5.

Τα φιλμ “Lady Bird” της Γκρέτα Γκέριγκ και “The Rider”συγκέντρωσαν 4 υποψηφιότητες. Οι nominations – υποψηφιότητες των Spirit Awards που ανοίγουν και τον χορό για φέτος των κινηματογραφικών βραβεύσεων ενόψει φυσικά των Χρυσών Σφαιρών και των Όσκαρ, ανακοινώθηκαν την Τρίτη 21/11/2017 το πρωί από τις Lily Collins και Tessa Thompson και τον διευθυντή του Film Independent Josh Welsh στο ξενοδοχείο Jeremy Hotel στο Δυτικό Χόλυγουντ στο Λος Άντζελες.

Για το βραβείο της καλύτερης ταινίας είναι υποψήφιες οι: “Call Me by Your Name,” “The Florida Project,” “Get Out,” “Lady Bird” και “The Rider.”

Το “Call Me by Your Name”, για το οποίο ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαφημιστικές καταχωρήσεις «for your consideration» για τα Όσκαρ (η επιτυχημένη του πορεία άρχισε τον Γενάρη στο Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα) έλαβε υποψηφιότητες και για τον νεαρό ηθοποιό Timothee Chalamet ως καλύτερο ανδρικό ρόλο, για τον γοητευτικό Armie Hammer ως καλύτερο β’ ανδρικό ρόλο, τον Luca Guadagnino στην κατηγορία του καλύτερου σκηνοθέτη καθώς και 2 υποψηφιότητες τεχνικές για το μοντάζ και την φωτογραφία.

Η τελετή πάντως θα αργήσει λίγο και θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου, παραμονή της τελετής των Όσκαρ. Είναι η 33η απονομή των συγκεκριμένων βραβείων.

Tα Independent Spirit Awards ψηφίζονται από τα μέλη των ανεξάρτητων κινηματογραφιστών - Film Independent και αφορούν φιλμ που η παραγωγή τους ήταν Αμερικάνικη και με προυπολογισμό λιγότερο από 20 εκατομμύρια δολάρια. Τα 3 προηγούμενα χρόνια όπως γράφει το Variety, ταινίες όπως το “Moonlight,” το “Spotlight” και το “Birdman” κέρδισαν και το Spirit Award καθώς και το Oscar καλύτερης ταινίας!

*Τέλος να αναφέρουμε ότι το "Call Me by Your Name" ξεκινά την πορεία του στις Αμερικάνικες αίθουσες στις 24 Νοεμβρίου 2017.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ