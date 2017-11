Στις 23/11 κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα το φιλμ «Good Time» με τον Ρόμπερτ Πάτινσον

To φιλμ «Good Time» βγαίνει από 23/11 στις Ελληνικές αίθουσες από την εταιρεία Feelgood και ο διάσημος πρωταγωνιστής της Ρόμπερτ Πάτινσον όπως ήδη γράψαμε, αναμένεται να έρθει στην Αθήνα. Το φιλμ συμμετείχε στο Επίσημο Διαγωνιστικό πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Καννών.

Αληθινή κινηματογραφική απόλαυση, έγραψαν στην κριτική τους οι The New York Times.

Ένας αγώνας ενάντια στον χρόνο, σε ένα θρίλερ που καθηλώνει, σημείωσε το The Hollywood Reporter, για μία υπόγεια οδύσσεια γεμάτη ένταση και ανατροπές, έκανε λόγο το IndieWire και πως ο Robert Pattinson βάζει φωτιά στην οθόνη, έγραψε το Time Out NY.

Μετά το πολλά υποσχόμενο «Heaven Knows What», το ανερχόμενο δίδυμο της ανεξάρτητης αμερικάνικης κινηματογραφικής σκηνής, Josh και Benny Safdie επιστρέφουν στους κακόφημους δρόμους της Νέας Υόρκης με το «Good Time», μία αγωνιώδη περιπέτεια που καθηλώνει, καθώς παρακολουθεί την ανεξέλεγκτη πορεία δύο αδελφών προς άγνωστη κατεύθυνση.

Πρωταγωνιστεί ο Robert Pattinson (The Twilight Saga, Cosmopolis, Maps to the Stars, The Lost City of Z), με μία ερμηνεία ορόσημο για την καριέρα του καθώς υπηρετεί έναν κόντρα ρόλο σε μία μεθυστική, ηλεκτρισμένη ταινία που θα μείνει αξέχαστη. Ένα καταιγιστικό και ξέφρενα απολαυστικό θρίλερ, όπου οι αντιήρωες που κατοικούν σ’ αυτό τον εφιαλτικό μικρόκοσμο είναι γενναίοι και πιστοί σε έναν καθαρά προσωπικό κώδικα τιμής κεντημένο με καλές προθέσεις και λάθος χειρισμούς. Στους τίτλους τέλους ακούγεται ένα τραγούδι που έγραψε και τραγούδησε, εμπνευσμένος από την ταινία, ο θρύλος της μουσικής Iggy Pop.

Σύνοψη:

Μετά από μία πρόχειρα στημένη ληστεία που πάει στραβά, ο απεγνωσμένος και έτοιμος για όλα Connie (Robert Pattinson), έχει ελάχιστο χρόνο για να σώσει τον αδελφό του Nick (Benny Safdie) από τη φυλακή. Μέσα μία νύχτα ποτισμένη με αδρεναλίνη, ο παράτολμός Connie κατρακυλά χωρίς τέλος σε πράξεις βίας και πανικού με φόντο τις φτωχογειτονιές της Νέας Υόρκης. Ο χρόνος μετράει σε βάρος του αδελφού του, αλλά και του ίδιου, καθώς οι ζωές τους κρέμονται από μία κλωστή.

Διάρκεια: 100 λεπτά.

Για την πυρετώδη και φρενήρη 5η ταινία μικρού μήκους, οι νεοϋορκέζοι αδελφοί κινηματογραφιστές, Josh και Ben Safdie επέστρεψαν στην πόλη τους για να διηγηθούν την ιστορία δύο αδελφών μετά από μία αποτυχημένη ληστεία που καταλήγει σε ανθρωποκυνηγητό στο Κουίνς.

Στα ίχνη του The Pleasure of Being Robbed του 2008, που είναι η πρώτη τους ταινία ορόσημο, οι Safdies συνθέτουν ένα ακόμα πορτρέτο του γοητευτικού περιθωρίου της Νέας Υόρκης, όπου οι χαρακτήρες ζουν την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Αυτή τη φορά, το δίδυμο συνεργάζεται για πρώτη φορά με καταξιωμένους ηθοποιούς, τον Robert Pattinson (The Twilight Sata, Cosmopolis, The Lost City of Z) και τους υποψήφιους για Όσκαρ Jennifer Jason Leigh (The Hateful Eight) και Barkhad Abdi (Captain Phillips).

Αντλώντας έμπνευση από τις αστικές ταινίες των Sidney Lumet, Martin Scosese και William Friedkin, το Good Time δημιουργεί ένα αυθεντικό μωσαϊκό από αξέχαστα πρόσωπα και μέρη, καθώς διαδραματίζεται σε μία μόνο νύχτα, ανάμεσα σε φυλακές, νοσοκομεία και ένα παρακμιακό λούνα παρκ. Όλα αυτά χωρίς η αφήγηση να χάνει την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στα δύο αδέλφια.

Στην προηγούμενη ταινία τους, οι αδελφοί Safdie διηγήθηκαν την οδυνηρή καθημερινότητα μιας άστεγης και εθισμένης στην ηρωίνη νεαρής κοπέλας με φόντο τα σκληρά αστικά τοπία και συμπρωταγωνιστές ερασιτέχνες ηθοποιούς.

Στη 2η συνεργασία με τον διευθυντή φωτογραφίας Sean Price Williams (Iris, Listen Up Phillip), οι αδελφοί Safdies αναδεικνύουν τον λυρισμό στους καθημερινούς αγώνες των περιθωριακών κατοίκων της πόλης. Μέσα από τις υπνωτιστικές εικόνες του Williams, η ταινία ακολουθεί τον Connie και τον Nick, όσο χαράζουν διαφορετικές πορείες κατά τη διάρκεια μιας αξέχαστης νύχτας στη σκοτεινή Νέα Υόρκη, καθώς ο Connie προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει τον εαυτό του και τον αδελφό του από μία φτωχική και αδιάφορη ζωή με την ελληνοαμερικανίδα γιαγιά τους που δεν μιλάει λέξη αγγλικά.

«Έχουμε εμμονή με τους χαρακτήρες που ζουν τη στιγμή» λέει ο Josh. «Ο χρόνος είναι πάντα εχθρός και το παρόν υπάρχει έξω από τον χρόνο. Οι χαρακτήρες μας δεν ξέρουν τι θα τους φέρει η επόμενη μέρα ούτε καν η επόμενη ώρα. Είναι παραμερισμένοι άνθρωποι που μπορεί να εξαφανιστούν σε ένα δευτερόλεπτο, κι αυτό είναι μέρος της ομορφιάς και της γοητείας τους».

«Στο Good Time, η εμμονή μας με τους ανθρώπους του περιθωρίου εστιάζει σε ένα διαφορετικό είδος ξεχασμένων Αμερικάνων, των οποίων η αίσθηση του τώρα υποδεικνύεται περισσότερο από την πλοκή και την αφήγηση» επισημαίνει ο Josh. «Όσο πιο πολύ αναλογιζόμασταν στοιχεία όπως ο κίνδυνος, το επείγον και ο σκοπός τόσο καταλήγαμε να κάνουμε ένα pulp thriller στο στυλ grindhouse ταινιών (ταινίες που θυσιάζουν τις ερμηνείες, το υπόβαθρο των χαρακτήρων, την παραγωγή, τη σκηνοθεσία και την πλοκή προς όφελος της βίας, των σεξουαλικών σκηνών και άλλων σοκαριστικών θεαμάτων)».

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο 31χρονος γόης Robert Pattinson με μία βαθιά ερμηνεία καθώς απελπίζεται όλο και περισσότερο εξαιτίας μιας σειράς ατυχημάτων και εμποδίων και αξιοποιεί στο έπακρο έναν από τους πιο πλούσιους ρόλους του μέχρι σήμερα. Ο ηθοποιός μάλιστα εξαφανίζεται στον ρόλο του Connie Nikas, αλλάζει την εμφάνιση του, χώνεται μέσα σε μία κουκούλα, βάφει το μαλλιά του κατάξανθα και μιλάει με μία προφορά μίλια μακριά από το καλοαναθρεμμένο αγόρι του The Twilight - Λυκόφως.

Ο ηθοποιός ήρθε σε επαφή με το μοναδικό στυλ κινηματογράφησης των δημιουργών βλέποντας και μόνο μία φωτογραφία από τα προωθητικά υλικά του Heaven Knows What που λούζει την πρωταγωνίστρια σε φως από νέον.

Μαγεμένος από το θέαμα, ο ηθοποιός προσέγγισε τα δύο αδέλφια που βρισκόντουσαν στο Austin για την πρεμιέρα της ταινίας το 2015. «Ο Rob μου είπε στο τηλέφωνο ότι ήθελε να συμμετέχει στην επόμενη ταινίας μας, όποια κι αν ήταν αυτή» εξηγεί ο Josh. «Όπου και να θέλαμε να τον οδηγήσουμε, είπε ότι ήθελε να πάει».

Μήνες μετά, αφού είδε το Heaven Knows What και τις προηγούμενες ταινίες τους, ο Pattinson βρέθηκε στο λόμπι ενός ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες για να συζητήσει τη συνεργασία με τους αδελφούς Safdie. Οι δημιουργοί είχαν ήδη αρχίσει να δουλεύουν για μία ταινία, που θα ξεκινήσει γυρίσματα αρχές του 2018 με executive producer τον Martin Scorsese, αλλά ο Pattinson δεν ταίριαζε στον κόσμο αυτής της ταινίας, οπότε τα δύο αδέλφια άρχισαν να δουλεύουν μία νέα ιστορία ειδικά για τον Pattinson σε συνεργασία με τον συνεργάτη τους Ronald Bronsein.

Οι τρεις τους στράφηκαν σε ειδήσεις των Daily News για μικροεγκληματίες με μεγάλα όνειρα και κακοσχεδιασμένα εγκλήματα. «Η ιστορία εξερευνά την ανηθικότητα. Η καλύτερη pulp αφήγηση είναι ανήθικη, είναι επικίνδυνη και δεν έχει ηθικό πυρήνα» λέει ο Josh.

Όμως ο Connie Nikas στα χέρια του Pattinson γίνεται πιο πολύπλοκος από έναν μηδενιστή αντι-ήρωα, στα χνάρια των μεγάλων κινηματογραφικών αντιηρώων της δεκαετίας του ’70. Ο Josh εξηγεί: «Είναι σημαντικό για εμάς να αγαπάμε τους χαρακτήρες μας, είναι πάντα ήρωες. Αρνούνται να βιώσουν τη ζωή όπως τους έχει έρθει και κάνουν τα πάντα για να ξεχωρίσουν. Με τον Rob, βρήκαμε έναν φοβερά γοητευτικό και αρεστό άντρα, αλλά είχε και ένα παράδοξο. Μπορούσε να δημιουργήσει έναν περιθωριακό τύπο που όμως θέλει να συνδεθεί. Όταν γράφεις για κάποιον, πρέπει να βάλεις κάτι από τον ίδιο. Ο Rob έδωσε ευαισθησία τον Connie και αυτό το βρίσκω πολύ ελκυστικό».

Εκτός από τον Robert Pattinson και την Jennifer Jason Leigh, οι αδελφοί Safdie ήθελαν πολύ να ξανασυνεργαστούν με τον Buddy Duress, που τον είχαν ανακαλύψει στην προηγούμενη ταινία τους. Ο Duress εμφανίζεται κάπου στη μέση της ταινίας και υποδύεται έναν ελεύθερο με αναστολή τύπο, τον Ray, που συνεργάζεται με τον Connie για να πουλήσουν στα γρήγορα LSD. Ο ηθοποιός χαρίζει μια ακόμα αξέχαστη κινηματογραφική παρουσία, με την ηλεκτρισμένη του ερμηνεία στα πρότυπα των απατεώνων, όπως ο Ratso Rizzo στο Midnight Cowboy και ο Sonny Wortzik στο Dog Day Afternoon, όπως τους ερμήνευσαν οι Dusty Hoffman και Al Pacino, αντίστοιχα.

Ο ηθοποιός ήταν στη φυλακή όταν το Heaven Knows What έκανε πρεμιέρα στη Βενετία και το Τορόντο και έκλεβε τις εντυπώσεις του κοινού και των κριτικών για την καταπληκτική του ερμηνεία ως Mike. Οι αδελφοί Safdie βοήθησαν τον ταλαντούχο ηθοποιό να γραφτεί σε μαθήματα υποκριτικής μετά την αποφυλάκιση του. «Ο Buddy διατηρεί ακόμα κάτι το ακατέργαστο μέσα του, αλλά είναι κάποιος, σαν τον Barkhad Abdi, που εμφανίζεται επίσης στην ταινία, που εμφανίστηκε από το πουθενά και έμαθε να παίζει εμπειρικά, πριν μελετήσει την υποκριτική τέχνη με πιο παραδοσιακό τρόπο» τόνισε ο Benny Safdie.

Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Έλληνες Terry Douglas και Paris Kasidokostas Latsis.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Josh Safdie, Benny Safdie

Σενάριο/ Ronald Bronstein, Josh Safdie

Παραγωγοί: Sebastian Bear-McClard, Oscar Boyson, Jean-Luc de Fanti, Terry Douglas, Paris Kasidokostas Latsis

Παίζουν: Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi, Buddy Duress, Taliah Webster, Peter Verby, Gladys Mathon, Necro

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Sean Price Williams

Μουσική: Oneohtrix Point Never

Μοντάζ: Benny Safdie, Ronald Bronstei.

*Το φιλμ ενδέχεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.