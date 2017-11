Ρεκόρ χωρών στην κούρσα για το φετινό Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας – Έφτασαν τις 92

Συνολικά ενενήντα δύο (92) χώρες, αριθμός ρεκόρ, υπέβαλαν φέτος ταινίες, διεκδικώντας μια θέση στην πεντάδα του Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Πρόκειται για ένα νέο ρεκόρ για μια έτσι κι αλλιώς αναπάντεχη Οσκαρική κατηγορία που μέσα στα χρόνια έχει να επιδείξει από εκπλήξεις μέχρι... τέρατα και από αλησμόνητες στιγμές μέχρι ταινίες που ξέχασε η ιστορία πολύ πριν οι δημιουργοί τους κρατήσουν στα χέρια τους το χρυσό αγαλματάκι, όπως σημειώνει το flix.gr.

Να θυμίσουμε πως η τελευταία φορά που η Ελλάδα κατόρθωσε να είναι στην 5άδα των Όσκαρ του καλύτερου ξενόγλωσσου φιλμ, ήταν προ επτά ετών με τον «Κυνόδοντα» του Γιώργου Λάνθιμου που είχε κάνει μεγάλη αίσθηση.

Ενενήντα δύο (92) χώρες λοιπόν, ανάμεσα τους και οι πρωτοεμφανιζόμενες στην κατηγορία Λάος, Ονδούρες, Αϊτή, Μοζαμβίκη, Σενεγάλη και Συρία, διεκδικούν μια θέση στις 9 κατ’ αρχήν ταινίες που θα επιλέξει ειδική επιτροπή της Ακαδημίας. Από αυτές τις 9 που θα ανακοινωθούν στο τέλος του 2017 θα προκύψουν οι 5 που θα είναι και οι τελικές υποψηφιότητες στα ερχόμενα Όσκαρ.

Από την Αντζελίνα Τζολί και το «First They Killed My Father» που κατεβαίνει στον αγώνα για λογαριασμό της Καμπότζης, μέχρι το «Happy End» του Μίκαελ Χάνεκε, το «A Fantastic Woman» του Σεμπαστιάν Λέλιο και το «120 Χτύποι το Λεπτό» του Ρομπίν Καμπιγιό (τα δύο τελευταία ήδη προβλήθηκαν στην Πάτρα στο Πάνθεον 2), το «Foxtrot» του Σαμουέλ Μαόζ, το «Χωρίς Αγάπη» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ (επίσης παίχθηκε στο Πάνθεον), το «Τετράγωνο» του Ρούμπεν Εστλουντ που μετά τον θρίαμβο του στο Φεστιβάλ των Κανών θα βγει μέσα Δεκεμβρίου στην Ελλάδα από την Feelgood και το «Amerika Square - Πλατεία Αμερικής» του Γιάννη Σακαρίδη με τον Γιάννη Στάνκογλου που εκπροσωπεί την Ελλάδα και είχε βγει στις αίθουσες την περασμένη άνοιξη, αυτές είναι οι 92 χώρες και οι ταινίες που υποβλήθηκαν φέτος για το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Αφγανιστάν Letter to the President του Ρογιά Σαντάτ

Αλβανία Daybreak του Τζεντιάν Κότσι

Αλγερία Road to Istanbul του Ρασίντ Μπουσαρέμπ

Αργεντινή Ζάμα της Λουκρέσια Μαρτέλ

Αρμενία Yeva του Αναχίτ Αμπάντ

Αυστραλία The Space Between της Ρουθ Μποργκομπέλο

Αυστρία Happy End του Μίκαελ Χάνεκε

Αζερμπαιτζάν Pomegranate Orchard του Ιλγκάρ Ναγιάφ

Μπανγκλαντές The Cage του Ακράμ Καν

Βέλγιο Racer and the Jailbird του Μίκαελ Ρ. Ρόσκαμ

Βολιβία Dark Skull του Κίρο Ρούσο

Βοσνία και Ερζεγοβίνη Men Don't Cry του Αλεν Ντρίζεβιτς

Βραζιλία Bingo: The King of the Mornings του Ντάνιελ Ρεζέντε

Βουλγαρία Glory ων Κριστίνα Γκροσέβα και Πέταρ Βαλκάνοφ

Καμπότζη: First They Killed My Father της Αντζελίνα Τζολί

Καναδάς: Hochelaga, Land of Souls του Φρανσουά Ζιράρ

Χιλή A Fantastic Woman του Σεμπάστιαν Λέλιο

Κίνα Wolf Warrior του Γου Τζινγκ

Κολομβία Guilty Men του Ιβάν Γκαόνα

Κόστα Ρϊκα The Sound of Things του Αριελ Εσκαλάντε

Κροατία Quit Staring at My Plate της Χάνα Γιούσικ

Τσεχία Ice Mother του Μπόχνταν Σλάμα

Δανία You Disappear του Πέτερ Σονάου Φογκ

Δομινικανή Δημοκρατία Woodpeckers του Χοσέ Μαρία Καμπράλ

Εκουαδόρ Alba της Ανα Κριστίνα Μπαραγκάν

Αίγυπτος Sheikh Jackson του Αμρ Σαλαμά

Εσθονία November του Ράινερ Σάρνετ

Φινλανδία Tom of Finland του Ντομ Καρουκόσκι

Γαλλία 120 Χτύποι το Λεπτό του Ρομπίν Καμπιγιό

Γεωργία Scary Mother της Ανα Ουρουσχάντζε

Γερμανία In the Fade του Φατίχ Ακίν

Ελλάδα Amerika Square του Γιάννη Σακαρίδη

Αϊτή Ayiti Mon Amour της Γκετί Φελίν

Ονδούρες Morazán του Ισπάνο Ντουρόν

Χονγκ Κονγκ Mad World του Γουόνγκ Τσαν

Ουγγαρία On Body and Soul της Ιλντικο Ενιέντι

Ισλανδία Under the Tree του Χαφστάιν Γκούναρ Σιγκούροσον

Ινδία Mersal του Ατλι Κούμαρ

Ινδονησία Turah του Γουικακσόνο Γουισνού Λεγκόβο

Ιράν Breathe της Νάργες Αμπιάρ

Ιράκ The Dark Wind του Χουσείν Χασάν

Ιρλανδία Song of Granite του Πατ Κόλινς

Ισραήλ Foxtrot του Σάμουελ Μαόζ

Ιταλία A Ciambra του Γιόνας Καπρινιάνο

Ιαπωνία Her Love Boils Bathwater του Ριότα Νακάνο

Καζακστάν The Road to Mother του Ακάν Σαταγιεβ

Κένυα Keti Keti του Μπίθι Μάσια

Κόσοβο Unwanted του Εντον Ριζβανόλι

Κιρζιστάν Centaur του Ακτάν Αμπντικάλικοφ

Λάος Dearest Sister του Μάτι Ντο

Λετονία The Chronicles of Melanie του Βιέστουρ Κάιρις

Λίβανος The Insult του Ζιάντ Ντουεϊρί

Λιθουανία Frost του Σαρούνας Μπάρτας

Λουξεμβούργο Barrage της Λόρα Σρέντερ

Μεξικό Tempestad της Τατιάνα Χουέζο

Μαρόκο Razzia του Ναμπίλ Αγιούς

Μοζαμβίκη The Train of Salt and Sugar του Λισίνιο Αζεβέδο

Μονγκολία The Children of Genghis του Ζολμπαγιάρ Ντορζ

Νεπάλ White Sun του Ντιπάκ Ραουνιγιάρ

Νέα Ζηλανδία One Thousand Ropes του Τούσι Ταμασέσε

Ολλανδία Layla M. του Μίικε ντε Γιόνγκ

Νορβηγία Thelma του Γιοακίμ Τρίερ

Πακιστάν Saawan του Φαρχάν Αλάμ

Παλαιστίνη Wajib της Ανμαρί Τζασίς

Παναμάς Beyond Brotherhood της Αριάν Μπενεντέτι

Παραγουάη Los Buscadores των Χουάν Κάρλος Μανέλια και Τάνα Σεμπόρι

Περού Rosa Chumbe του Τζόναταν Ρελαϊζέ

Φιλιππίνες Birdshot του Μικαΐλ Ρεντ

Πολωνία Spoor της Ανιέσκα Χόλαντ

Πορτογαλία Saint George του Μάρκο Μάρτινς

Ρουμανία The Fixer του Αντριαν Σιτάρου

Ρωσία Χωρίς Αγάπη του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

Σενεγάλη Félicité του Αλέν Γκομίς

Σερβία Requiem for Mrs. J. του Μπόγιαν Βούλετιτς

Σιγκαπούρη Pop Aye της Κίρστεν Ταν

Σλοβακία The Line του Πέτερ Μπέμπτζακ

Σλοβενία The Miner της Χάνα Αντονίνα Βότζικ Σλακ

Νότια Αφρική The Wound του Τζον Τρένγκοβ

Νότια Κορέα A Taxi Driver του Τζανγκ Χουν

Ισπανία Summer 1993 της Κάρλα Σιμόν

Σουηδία The Square του Ρούμπεν Εστλουντ

Ελβετία The Divine Order της Πέτρα Μπιοντίνα Βόλπε

Συρία Little Ghandi του Σαμ Κάντι

Ταϊβάν Small Talk του Χουάνγκ Χούι-τσεν

Ταϊλάνδη By the Time It Gets Dark του Ανότσα Σουγιτσακορνπόνγκ

Τουρκία Ayla: The Daughter of War του Καν Ουλκάι

Ουκρανία Black Level του Βαλεντίν Βασιάνοβιτς

Ηνωμένο Βασίλειο My Pure Land του Σαρμάντ Μασούντ

Ουρουγουάη Another Story of the World του Γκιγιέρμο Καζανόβα

Βενεζουέλα El Inka του Ιγκνάθιο Καστίγιο Κοτίν

Βιετνάμ Father and Son του Λουόνγκ Ντιν Ντανγκ.

Ο Τέρι Νόταρι σε σκηνή του «The Square» του Ruben Östlund.