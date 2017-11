Ξεκινά η προβολή του φιλμ "Lines" - Τη Δευτέρα θα γίνει και συζήτηση με τον σκηνοθέτη Βασίλη Μαζωμένο

«Lines» λέγεται η νέα ταινία του Βασίλη Μαζωμένου που από 16 Νοεμβρίου ξεκινά να προβάλλεται στον κινηματογράφο Τριανόν, στην Αθήνα. Για τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, στις 22.00 διοργανώνεται Προβολή και συζήτηση με τον Τάσο Νούσια, τον Κώστα Ξυκομηνό και τον σκηνοθέτη Βασίλη Μαζωμένο.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, μια μοναδική ευκαιρία να συζητήσουν με δύο από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Lines», τον Τάσο Νούσια και τον Κώστα Ξυκομηνό, αλλά και τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο της ταινίας Βασίλη Μαζωμένο, θα έχουν την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ οι θεατές της ταινίας.

Το Lines εμπνεύστηκε το θέμα του από τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα της κρίσης. Το φιλμ, μια συμπαραγωγή της Horme Pictures, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και της ΕΡΤ, μόλις πραγματοποίησε την πανελλαδική του πρεμιέρα στο 30ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου και συνέχισε την πορεία του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Tην Τρίτη 21 και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, οι προβολές στο Τριανόν στην οδό Κοδριγκτώνος 21 και Πατησίων, θα γίνονται από κόπια με αγγλικούς υπότιτλους δίνοντας έτσι την ευκαιρία και στο μη ελληνόφωνο κοινό της Αθήνας να την παρακολουθήσει. Από τις 23 Νοεμβρίου, η ταινία θα προβάλλεται και στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα Παύλος Ζάννας.

Τo «Lines- Γραμμές», το πιο φιλόδοξο πρότζεκτ του Bασίλη Μαζωμένου αποτελεί μια κραυγή για την Ελλάδα που πεθαίνει παίρνοντας αφορμή από τις (τουλάχιστον) 4.000 αυτοκτονίες που έχουν σημειωθεί στη χώρα μας στην περίοδο της κρίσης. Επτά συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων σε απόγνωση που φλερτάρουν με την ιδέα της αυτοκτονίας και ο τηλεφωνητής ενός κέντρου ψυχολογικής υποστήριξης που λέγεται «Γραμμή ζωής», συνθέτουν ένα σύγχρονο δράμα με σουρεαλιστικά στοιχεία, εμπνευσμένο εν μέρει από πραγματικές ιστορίες.

Με μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών (από τον βραβευμένο στη Βενετία με το βραβείο ανδρικής ερμηνείας Θεμιστοκλή Πάνου, μέχρι την Άννα Καλαϊτζίδου του Κυνόδοντα και από τον Θόδωρο Κατσαφάδο μέχρι τον Τάσο Νούσια) η ταινία έχει προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον με δημοσιεύματα να μιλούν για μια πτυχή της «σύγχρονης ελληνικής τραγωδίας».

Ένας τηλεφωνητής προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να συνεχίσουν να ζουν και να ελπίζουν.

ΣΥΝΟΨΗ

Ελλάδα, σήμερα. Μια κοινωνία σε κατάρρευση. Επτά διαφορετικοί άνθρωποι που φτάνουν στα όριά τους, καταρρέουν μαζί της. Αν και υπάρχουν ανάμεσά τους εμφανείς συγγενικές, φιλικές, αλλά και τυχαίες συνδέσεις, πιο πολύ όλους τους ενώνει η ίδια πράξη• ένα τηλεφώνημα σε ένα κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης, στη «Γραμμή ζωής». Εκεί ψάχνουν το όριο της ζωής και του θανάτου, το όριο της επικοινωνίας, το όριο της ελπίδας...

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ-ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ

«Η ταράτσα»

Ένα ζευγάρι, χωρίς χρήματα, με κομμένο το ρεύμα, καταλήγει στην ταράτσα της πολυκατοικίας του. Δεν περιμένουν πια τίποτε –έχουν μόνο ο ένας τον άλλο…

Ηθοποιοί: Θανάσης Χαλκιάς, Θέκλα Γαΐτη, Andre Maia

«Η εταιρεία»

Μια γιάπισσα, στέλεχος πολυεθνικής, βιώνει τον μεγαλύτερο εφιάλτη της. Να γίνει θύμα του συστήματος που υπηρετεί.

Ηθοποιοί: Άννα Καλαϊτζίδου, Κώστας Νταλιάνης, Andrian Frieling, Εύα Αλεξανδρή, Αλέξανδρος Αλπίδης

«Το εργοστάσιο»

Ένας επιχειρηματίας που εμπορεύεται αντίγραφα αρχαιοελληνικών γλυπτών οδηγείται σε αδιέξοδο. Άδοξοι απόγονοι ενδόξων προγόνων…

Ηθοποιοί: Κώστας Μπερικόπουλος, Ηλιάνα Παναγιωτούνη, Νίκος Παντελίδης

«Δρόμοι»

Ένας άντρας των ΜΑΤ βιώνει μια προσωπική κρίση εν ώρα καθήκοντος. Όλοι έχουν τα όριά τους…

Ηθοποιοί: Βασίλης Γεωργοσόπουλος, Κώστας Ξυκομηνός, Θόδωρος Κατσαφάδος, Γιώργος Καλημέρης.

«Μπάτμαν»

Παππούς και εγγονός πασχίζουν να επιβιώσουν στο δρόμο μαζεύοντας σιδερικά. Η ανακύκλωση της απελπισίας…

Ηθοποιοί: Θόδωρος Κατσαφάδος, Γιώργος Καλημέρης, Ρέα Μαζωμένου, Μαρία Κολοκυθά, Νίκος Μοναστηριώτης

«Το χωράφι»

Ένας αγρότης αρνείται να παραδώσει τη γη του και να ενδώσει στις κοινοτικές οδηγίες της ΕΕ. «Πάνω από το πτώμα μου…»

Ηθοποιοί: Τάσος Νούσιας, Andrian Frieling, Εβίτα Παπασπύρου, Θέκλα Γαΐτη, Γιάννης Γιαραμαζίδης, Μαντώ Κεραμιδά

«Live»

Ο έλληνας πρωθυπουργός στο ύστατο διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό. Τι μπορεί να πει κανείς όταν όλα έχουν τελειώσει…

Ηθοποιοί: Θέμης Πάνου, Νίκος Παντελίδης, Κώστας Νταλιάνης, Δημήτρης Καλημέρης, Γιώργος Τριανταφυλλίδης

* Στο ρόλο του τηλεφωνητή της «Γραμμής ζωής», ο Λεωνίδας Κακούρης

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Η ταινία προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα απέναντι στη συνεχιζόμενη τραγωδία που βιώνει η Ελλάδα. Τα θύματα της οικονομικής κρίσης γίνονται τα θύματα της επόμενης ημέρας. Μέσα από τα ψυχικά τους ερείπια, προβάλλουν τα ερείπια μιας ολόκληρης χώρας που προσπαθεί να κραυγάσει το πρόβλημά της, μέσα από λυγμούς που ακούγονται στις τηλεφωνικές γραμμές.

Η ταινία είναι όλη γυρισμένη νύχτα, εκτός της τελικής σκηνής, γιατί εκτιμώ ότι η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Η επιλογή να γυριστεί το έργο μέσα από μεγάλης διάρκειας μονοπλάνα, έχει να κάνει με τη διάθεση να κλειστεί ο θεατής μέσα στην κατάσταση της κάθε ιστορίας και να τη βιώσει σε πραγματικό χρόνο.

Το φινάλε αποτελεί μια προειδοποίηση. Αν δεν γίνει κάτι γρήγορα, η φρίκη παραμονεύει. Και, όταν το …κτήνος βγει στους δρόμους, μόνο μια ομορφιά μπορεί να το σταματήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταινία είναι ακατάλληλη για ανηλίκους λόγω ερωτικού περιεχομένου και σκηνών ανδρικού γυμνού.

Η ταινία Lines συνεχίζει την πορεία της στα διεθνή φεστιβάλ. Η παγκόσμια πρεμιέρα του φιλμ πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας, όπου ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ταινίας. Στην συνέχεια συμμετείχε στο 9ο Bengaluru IFF στην Ινδία, στο 37ο Fantasporto IFF στην Πορτογαλία, όπου ήταν επίσης υποψήφια ως καλύτερη ταινία, στο 28ο Ankara IFF, στο Paris Panorama of Contemporary Greek Cinema 2017, στο 10ο London Greek IFF, όπου και κέρδισε το βραβείο Best Concept for Fiction Feature, και στο 11ο Los Angeles Greek IFF.

Πριν λίγο καιρό έφυγε από τα Maverick Movie Awards, που απονέμονται κάθε χρόνο στο Los Angeles, με το βραβείο σκηνοθεσίας και τρεις υποψηφιότητες (καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου). Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους θεσμούς του ανεξάρτητου κινηματογράφου στις Η.Π.Α

Η ταινία απέσπασε, επίσης, δύο υποψηφιότητες στο BLOW-UP International Arthouse FILM FEST του Σικάγου, ενώ είναι υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ταινίας και στο Accolade Global Film Competition (ΗΠΑ). Και έπεται συνέχεια, καθώς το Lines θα προβληθεί στο "This human world – International Human Rights Film Festival" στη Βιέννη, στο Calgary European Film Festival (Καναδάς) και στο Edinburgh Greek Film Festival (Σκωτία).

Διάρκεια: 88 λεπτά.

Trailer: https://vimeo.com/184 734677