Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το Φεστιβάλ "Cinema plus - Το HIV/AIDS στον Κινηματογράφο"

Με αφορμή την 1η Δεκεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα AIDS, ταινίες από όλο τον κόσμο, με συμμετοχές και βραβεία σε καταξιωμένα διεθνή φεστιβάλ, θα προβληθούν στο φεστιβάλ ταινιών «CINEMA plus | Το HIV/AIDS στον Κινηματογράφο». Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Το «CINEMA plus» θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 και 29 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο «Τριανόν» (Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101) στην Αθήνα, και την 1η Δεκεμβρίου στο ΙΕΚ Ακμή (Τσιμισκή 14) στη Θεσσαλονίκη. Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» και τα Κέντρα Πρόληψης και Εξέτασης «Checkpoint».

Η τελετή έναρξης θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, στις 20:00, στον κινηματογράφο «Τριανόν» με την προβολή της ταινίας «Ο Συνοδός» (El Acompañante) του Pavel Giroud, με τον Yotuel Romero, η οποία έλαβε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ της Μάλαγα και αποτέλεσε την επίσημη υποβολή της Κούβας για το Βραβείο Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας 2017.

Η ταινία διαδραματίζεται την δεκαετία του ’80 στην Κούβα όπου οι ασθενείς με HIV απομονώνονταν σε ειδικά διαμορφωμένα ιατρικά κέντρα και τους επιτρεπόταν η έξοδος μια φορά την εβδομάδα με έναν συνοδό. Ένας μποξέρ καταδικάζεται, λόγω χρήσης αναβολικών, σε καταναγκαστική κοινωνική εργασία ως συνοδός για έναν ασθενή HIV. Η επιθετικότητα που έχει αρχικά απέναντι στον ασθενή, θα εξελιχθεί σε έναν αμοιβαίο σεβασμό και τελικά σε μια δυνατή φιλία.

Ανάμεσα στις ταινίες του «CINEMA plus», πολλές από τις οποίες προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνονται οι:

Τα Απίστευτα Γατόψαρα (Los Insólitos Peces Gato), μια τρυφερή, γλυκόπικρη, πολυβραβευμένη ταινία από το Μεξικό, με συμμετοχές και βραβεία στα κινηματογραφικά Φεστιβάλ του Λοκάρνο και του Τορόντο, και θέμα τη γνωριμία και το δέσιμο μιας νεαρής μοναχικής γυναίκας, με μία ασθενή.

Μέιπλθορπ: Κοίταξε τις Φωτογραφίες (Mapplethorpe: Look at the Pictures) ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του αμφιλεγόμενου φωτογράφου, που απέσπασε υποψηφιότητες για δύο βραβεία Emmy, καθώς και υποψηφιότητα για Βραβείο Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Ποιος θα με Αγαπήσει Τώρα; (Who’s Gonna Love me Now?) η ιστορία ενός ομοφυλόφιλου οροθετικού που μένει στην Μεγάλη Βρετανία και αποφασίζει να γυρίσει σπίτι του, στο Ισραήλ, μετά από 19 χρόνια. Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Πανόραμα του Φεστιβάλ Βερολίνου.

Μετά τον Λούι (After Louie) μια ταινία που υπογραμμίζει πόσο έχουν αλλάξει οι διεκδικήσεις για τα δικαιώματα των οροθετικών, αντιπαραβάλλοντας το 1980 και το σήμερα.

Το πλήρες πρόγραμμα του «CINEMA plus» βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα cinemaplus.positivevoice.gr.

Από τον αγώνα τον οροθετικών ατόμων για επιβίωση στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, στη νέα σημερινή πραγματικότητα που o HIV είναι πλέον μία χρόνια νόσος, οι ανθρώπινες ιστορίες των ταινιών και των ντοκιμαντέρ του «CINEMA plus» έρχονται να γκρεμίσουν στερεότυπα και μύθους του παρελθόντος, αξιοποιώντας τη μοναδική μαγεία της έβδομης τέχνης, με προβολές και συζητήσεις σχετικές με τα ερεθίσματα που θα προκύπτουν από τις ταινίες.

*Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και διοργανώνεται σε συνεργασία με την εταιρεία MoovieReel.

