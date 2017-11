Έσβησε ο Αμερικανός θρύλος της πανκ, Fred Cole

O Fred Cole, ο θρύλος της πανκ μουσικής από το Portland, γνωστός στους μουσικόφιλους ως frontman σε γκρουπ όπως οι Dead Moon και Pierced Arrows, πέθανε στα 69 του χρόνια, σύμφωνα με τα όσα έγραψαν και ανήρτησαν συνάδελφοι του και μέλη της οικογένειας του, στα social media. Η είδηση γράφτηκε σε σάιτ του εξωτερικού όπως το wweek.com αλλά και στο ελληνικό apotis4stis5.com.

Όπως έγραψε το apotis4stis5.com, ο Freddy Cole μαζί με την γυναίκα του Toody είχαν φτιάξει μπάντες όπως οι Dead Mood και οι Pierced Arrows. Τραγούδια τους είχαν διασκευάσει οι Pearl Jam, το It's OK, η Cat Power το Johnny’s Got A Gun, οι A Place To Bury Strangers ηχογράφησαν ένα ολόκληρο άλμπουμ με τραγούδια τους με τίτλο Stranger Moon, κ.α. Ο Fred Cole αντιμετώπιζε πρόβλημα στο συκώτι και είχε προ μηνός μπει στο νοσοκομείο.

Είχε γεννηθεί στο Λας Βέγκας και γνώρισε τη γυναίκα του Kathleen "Toody" Conner και παντρεύτηκαν το 1967 ενώ απέκτησαν 3 παιδιά, τους Weeden, Amanda και Shane.