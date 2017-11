Μουσικά Βραβεία MTV: Μεγάλος νικητής o Καναδός Σον Μέντες

Ο Καναδός τραγουδιστής Σον Μέντες, που βραβεύτηκε σε τρεις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αυτή του καλύτερου καλλιτέχνη είναι ο μεγάλος νικητής της 24ης διοργάνωσης των MTV Europe Music Awards (EMA) που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 το βράδυ στο Λονδίνο.

Ενώπιον ενός κοινού σχετικά νεαρής ηλικίας, ο 19χρονος καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι "There's Nothing Holdin' Me Back", που κυκλοφόρησε το 2017 και αναδείχθηκε το καλύτερο τραγούδι, βραβείο που τού απένειμε ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Πολ Πογκμπά. Ο Σον Μέντες απέσπασε επίσης το βραβείο για τους περισσότερους θαυμαστές.

Στην κατηγορία του καλύτερου καλλιτέχνη, ο Μέντες επικράτησε των μεγάλων ονομάτων της μουσικής βιομηχανίας όπως η Αριάνα Γκράντε, ο Εντ Σίραν, η Μάιλι Σάιρους και η Τέιλορ Σουίφτ.

Σε μια κατάμεστη από θεατές Wembley Arena, ο Αμερικανός ραπέρ Έμινεμ άνοιξε τη βραδιά ερμηνεύοντας για πρώτη φορά στο κοινό το σιγκλ "WalK on water", που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Ο δημοφιλής ράπερ βραβεύτηκε ως ο καλύτερος καλλιτέχνης χιπ-χοπ, μια τιμητική διάκριση που έχει ήδη αποσπάσει οκτώ φορές από το 1999.

Οικοδέσποινα της τελετής απονομής, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Ρίτα Όρα που εμφανίστηκε στη σκηνή με ρόμπα. Στη συνέχεια ερμήνευσε τα τραγούδια της "Your song" και "Anywhere", τα οποία θα περιληφθούν στον νέο της δίσκο.

Ωστόσο την παράσταση έκλεψε ο Βρετανός Stormzy. Ο ράπερ που εμφανίστηκε στη σκηνή μέσα σε ένα περιπολικό της αστυνομίας τραγούδησε την επιτυχία του "Big For Your Boots" με φόντο εντυπωσιακά πυροτεχνικά εφέ.

Το συγκρότημα U2 υπό τον ιρλανδό τραγουδιστή Μπόνο αναδείχθηκε "παγκόσμιο ίνδαλμα". Με τον τίτλο αυτό έχουν τιμηθεί τα τελευταία χρόνια η Κουίν, η Γουίτνεϊ Χιούστον και ο Έμινεμ. Βίντεο της συναυλίας με δωρεάν είσοδο που έδωσαν οι U2 στην Πλατεία Τραφάλγκαρ, στο κέντρο του Λονδίνου, την προηγουμένη, μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Ο Αμερικανός ράπερ Κέντρικ Λαμάρ πήρε το βραβείο του καλύτερου κλιπ για το βίντεο με τίτλο "Humble" στο οποίο εμφανίζεται ως Πάπας και στη θέση του Ιησού σε μια αναπαράσταση του "Μυστικού Δείπνου" που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Τον περασμένο Αύγουστο ο καλλιτέχνης σάρωσε στα MTV Video Music Awards κερδίζοντας έξι βραβεία, μεταξύ τους αυτό του καλύτερου βίντεο της χρονιάς.

