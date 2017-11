Στις 22 Νοεμβρίου η ημερίδα της Art in Progress για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα στέγασης του Διεθνούς Εικαστικού Φεστιβάλ

Μία από τις ύστατες προσπάθειες ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα στέγασης του Διεθνούς Εικαστικού Φεστιβάλ Πάτρας | RE-culture, επιδιώκει η Art in Progress με την ημερίδα “is Art, in Progress? - Μία κοινωνία πολιτών με όραμα”. Αυτή την χρονική στιγμή, τα μέλη της Art in Progress, στρέφονται προς τους δημότες της Πάτρας και όχι μόνο, ζητώντας την αμέριστη βοήθειά τους για την συνέχιση του Εικαστικού Φεστιβάλ.



"Τα πρώτα δείγματα συμπαράστασης από πολλούς τοπικούς φορείς πολιτισμού όπως: τα θέατρα Λιθογραφείο, Επίκεντρο +, ACT, ο ΝΟΠ, το συνεργατικό καφέ «Γέφυρες» δείχνουν τον δρόμο πως, η ίδια η πόλη, μπορεί να πραγματοποιήσει το μοναδικό Διεθνές Εικαστικό Φεστιβάλ της" τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.



Έτσι, στις 22 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα “is Art, in Progress? - Μία κοινωνία πολιτών με όραμα” στον πολυχώρο King George Hall(Πλατεία Γεωργίου 1Α, 1ος όροφος).



Οι πολίτες θα ενημερωθούν για το έργο της Art in Progress, τις εξελίξεις στο Street Art Festival Πάτρας - ArtWalk αλλά και για την κρισιμότητα της κατάστασης σε σχέση με το μοναδικό Διεθνές Εικαστικό Φεστιβάλ της πόλης, RE-culture.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν μέλη της Art in Progress, σημαντικοί άνθρωποι των εικαστικών Τεχνών και θεσμών από ολόκληρη την χώρα και το εξωτερικό, ενώ καλέστηκαν να πάρουν θέση η κα. Αναστασία Κουμούση, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Πατρέων κ. Βασίλης Θωμόπουλος.



Στο τέλος της παρουσίασης θα δοθεί βήμα στους πολίτες, όπου θα μπορούν να προτείνουν ιδέες ή ενδεχόμενες λύσεις για την διάσωση και το μέλλον του RE-culture.

Η ημερίδα θα είναι ανοιχτή και δωρεάν προς το κοινό ενώ θα μεταδίδεται και μέσω live streaming στο διαδίκτυο.