Πάτρα: Ο Λάμπρος Φισφής στο Πάνθεον με μία παράσταση «Best Of»

Στην Πάτρα ξανάρχεται ο γνωστός ηθοποιός της stand up comedy και παρουσιαστής Λάμπρος Φισφής. Το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στις 21.15 στην κεντρική σκηνή του Πάνθεον στη Γούναρη, θα παρουσιάσει μία παράσταση «Best Of». Μετά από 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Stand up Comedy και έχοντας στο ενεργητικό του δύο one man show, εκατοντάδες παραστάσεις και συνολικά πάνω από 6 ώρες υλικού ο Λάμπρος Φισφής μαζεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τον χρυσό του δίσκο, τα μεγάλα σουξέ και τα ενώνει σε μια παράσταση «Best Of» που υπόσχεται να σας κάνει να πονάτε από τα γέλια, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Μια παράσταση που εναλλακτικά θα μπορούσε να έχει τίτλο "Ένας πιλότος που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει, τρώει φέτα ενώ του επιτίθενται περιστέρια που πίνουν φραπέ μέσα σε ένα σπίτι φτιαγμένο από το IKEA, γεμάτο με νιόπαντρα ζευγάρια που κυνηγάνε κατσαρίδες, γιατί μια Ελληνίδα μάνα τους είπε να προσέχουν το μωρό, που δεν τους αφήνει να κοιμηθούν, σύμφωνα πάντα με το δελτίο Τύπου.

Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ. Το τηλ. στο ταμείο του Πάνθεον είναι το 2610 325 778.

Την προηγούμενη μέρα, την Παρασκευή 17/11 στις 21:15 ο Λάμπρος Φισφής με την Best Of παράσταση του θα βρίσκεται στο Παπαστράτειο Μέγαρο στο Αγρίνιο.