Απομάκρυναν τον Σπέισι από την τελευταία του ταινία και ξαναγυρίζουν όλες τις σκηνές του με τον Κρίστοφερ Πλάμερ

Ο σκηνοθέτης και οι παραγωγοί της ταινίας του Χόλιγουντ "All the Money in the Word", τα γυρίσματα της οποίας έχουν ολοκληρωθεί, επέλεξαν να απομακρύνουν τον Κέβιν Σπέισι από την ταινία, να κάνουν νέα διανομή του ρόλου του και να ξαναγυρίσουν τις σκηνές στις οποίος έπαιζε ο 58χρονος αμερικανός σταρ, μετά τις κατηγορίες σε βάρος του για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά.

Το μέτρο ελήφθη από τον Ρίντλεϊ Σκοτ και τους παραγωγούς της Imperative Entertainment, με την πλήρη υποστήριξη της εταιρίας διανομής της ταινίας, της Sony Pictures και της θυγατρικής της TriStar Pictures.

Η σπάνια απόφαση να διαγραφεί ένας πρωταγωνιστής από μια ταινία μεγάλου κινηματογραφικού στούντιο που είναι έτοιμη να προβληθεί και να ξαναγυριστούν οι σκηνές του ρόλου του χωρίς τον ίδιο δημοσιεύτηκε σε τρία μεγάλα περιοδικά του Χόλιγουντ: το Variety, το The Hollywood Reporter και το Deadline Hollywood. Πηγή προσκείμενη στη Sony Pictures δήλωσε ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς.

Ο Σπέισι θα αντικατασταθεί από τον βετεράνο ηθοποιό Κρίστοφερ Πλάμερ στον ρόλο του αείμνηστου αμερικανού μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Πολ Γκετί, στη δραματική ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ για την απαγωγή το 1973 του τότε έφηβου εγγονού του, του Τζον Πολ Γκετί Γ΄, γράφουν τα τρία περιοδικά. Παρά την αλλαγή αυτή της τελευταίας στιγμής, η ταινία αναμένεται να προβληθεί στις αίθουσες στις 22 Δεκεμβρίου, γράφει το Variety.

Η Sony Pictures επίσης απέσυρε την ταινία από το ετήσιο φεστιβάλ του Αμερικανικού Κινηματογραφικού Ινστιτούτου όπου θα έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τη βραδιά λήξης του φεστιβάλ, στις 16 Νοεμβρίου στο Λος Αντζελες.

Σε ανακοίνωσή της επιβεβαιώνεται ότι η απόσυρση της ταινίας από το σημαντικό AFI οφείλεται στις κατηγορίες κατά του Σπέισι. Η TriStar Pictures χαρακτήρισε "υπέροχη ταινία" την "All the Money in the World" που "άξιζε με το παραπάνω την τιμητική θέση που είχε στο φεστιβάλ AFI".

"Υπάρχουν πάνω από 800 ακόμη ηθοποιοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες, τεχνίτες, τεχνικοί κα προσωπικό που εργάστηκαν ακατάπαυστα και δεοντολογικά στην ταινία επί χρόνια, ανάμεσά τους ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες του κινηματογράφου. Θα ήταν μεγάλη αδικία να τιμωρηθούν όλοι αυτοί για τα σφάλματα ενός πρωταγωνιστή της ταινίας", προσθέτει η ανακοίνωση της TriStar.

Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ και η Μισέλ Ουίλιαμς που επίσης πρωταγωνιστούν στην ταινία αναμένεται να μετάσχουν στα νέα γυρίσματα. Σύμφωνα με το Variety, ο Σπέισι έκανε γυρίσματα επί δύο εβδομάδες και υπάρχουν πολλές σκηνές στις οποίες ο Γκετί είναι ο μόνος χαρακτήρας που εμφανίζεται.

Τα εκ νέου γυρίσματα αποφασίστηκαν μετά την κατηγορία του ηθοποιού 'Αντονι Ραπ για την προκλητική σεξουαλική συμπεριφορά του Σπέισι σε βάρος του σε ένα πάρτι το 1986, όταν ο Ρεπ ήταν 14 ετών. Ο Σπέισι απάντησε πως δεν θυμάται το περιστατικό αλλά ζητεί συγνώμη για την τυχόν "ανάρμοστη συμπεριφορά του υπό την επήρεια αλκοόλ".

Οκτώ νυν και πρώην εργαζόμενοι στην πολύ πετυχημένη τηλεοπτική σειρά "House of Cards" που προβάλλει το Netflix TV, οι οποίοι δεν κατονομάζονται, κατηγόρησαν επίσης τον πρωταγωνιστή της σειράς Κέβιν Σπέισι για ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά, σύμφωνα με το CNN.