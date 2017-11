Η Art in progress στην ΕΡΤ3 - Αφιέρωμα της νέας εκπομπής στο εικαστικό φεστιβάλ της Πάτρας

Πρεμιέρα έκανε ο γ’ κύκλος της τηλεοπτικής εκπομπής Εναλλακτικά art-o-ποιήματα στην ΕΡΤ3 με την Art in Progress από την Πάτρα!



Τιμητική ήταν η παρουσία της Πάτρας στο εικαστικό γίγνεσθαι της χώρας μέσω των Διεθνών Φεστιβάλ RE-culture και ArtWalk, στην εκπομπή πολιτισμού της ΕΡΤ3.

Οι ενεργοί πολίτες της Art in Progress (όπως τους αρέσει να ονομάζονται) μίλησαν για το έργο τους και μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, σε ολόκληρη την χώρα, για την εικαστική ανάπτυξη της Πάτρας.



Το έργο της ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ εταιρείας, φαίνεται να αναγνωρίζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο βάζοντας και επίσημα την Πάτρα στον χάρτη των σημαντικών εικαστικών διοργανώσεων της χώρας. Ωστόσο, οι εθελοντές της Art in Progress δεν παρέλειψαν να αναφερθούν «στα αγκάθια της πόλης».



ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ της εκπομπής εδώ!

(το κομμάτι της Πάτρας και της Art in Progress ξεκινά μετά τα πρώτα 40,40 λεπτά)

Υπενθυμίζεται οτι η Art in Progress συλλέγει υπογραφές μέσω του AVAAZ ώστε να συνεχίσει να εργάζεται για το όραμά της στο πολιτισμό της πόλης.