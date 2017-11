Μετά το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το φιλμ "Η Ψυχή και το σώμα" στις 14 Δεκεμβρίου στις αίθουσες

Στις 14 Δεκεμβρίου 2017 αναμένεται να βγει στους ελληνικούς κινηματογράφους, από την StraDa Films σε συνεργασία με τη Seven Films, η ταινία από την Ουγγαρία «Η Ψυχή και το σώμα – On Body and Soul» σε σκηνοθεσία της Ίλντικο Ενιέντι.

Το φιλμ που ήταν το εναρκτήριο του 58ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης που μόλις ξεκίνησε, έχει τιμηθεί με το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ του Βερολίνου και αποτελεί την επίσημη πρόταση της Ουγγαρίας για το Όσκαρ καλύτερου ξενόγλωσσου φιλμ στα βραβεία Όσκαρ του 2018.

Δύο εσωστρεφείς άνθρωποι ανακαλύπτουν κατά τύχη ότι μοιράζονται το ίδιο όνειρο κάθε βράδυ. Αισθάνονται αμήχανοι, δύσπιστοι και φοβισμένοι. Διστακτικά, θα δεχτούν αυτή την παράξενη σύμπτωση και θα επιδιώξουν να αναπαράγουν στο φως της ημέρας αυτά που συμβαίνουν στο όνειρό τους.

Μια ταινία για τους φόβους και τις αναστολές του να "ανοίγεται" κανείς σε άλλους και για το πόσο συναρπαστικό μπορεί να είναι όταν τελικά συμβαίνει.

Τιμήθηκε με την Χρυσή Άρκτο Καλύτερης ταινίας, στο 67ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματόγραφου του Βερολίνου. Για την προβολή της καθηλωτικής ιστορίας αγάπης "Η Ψυχή και το Σώμα" ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη και η ίδια η σκηνοθέτιδα Ίλντικο Ενιέντι!

Ενδεχομένως να δούμε την ταινία και στην Πάτρα.