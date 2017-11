Βγαίνει στις 16 Νοεμβρίου 2017 η ταινία «Αρδέννες –D’ Ardennen» από το Βέλγιο

Η εταιρεία διανομής One from the Heart θα παρουσιάσει στις Ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017, το εκρηκτικό ντεμπούτο του Ρόμπιν Προντ, με τίτλο «Αρδέννες –D’ Ardennen», με την υπογραφή των παραγωγών του περίφημου «Bullhead» που ανέδειξε σε σταρ τον Ματίας Σχούναρτς (ο οποίος φέτος έπαιξε πλάι στην Τζέιν Φόντα και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο «Our Souls at Night»).

Η ταινία «Αρδέννες» ήταν η επίσημη πρόταση του Βελγίου για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2017. Επίσης το φιλμ είχε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο στο τμήμα Discovery αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Στη συνέχεια προβλήθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στα Φεστιβάλ του Ρότερνταμ, του Γκέτεμποργκ, της Γκεντ, του Σάο Πάολο και της Γκιχόν, ενώ κέρδισε 8 βραβεία Ensors από τη Βέλγικη Ακαδημία Κινηματογράφου.

Η ταινία αποτέλεσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στο Βέλγιο και είχε επιτυχημένη διανομή στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Οι «Αρδέννες» αποτελούν μια αιματηρή ιστορία εκδίκησης και μάταιης βίας στην καλύτερη παράδοση των αδερφών Κοέν και με ένα στιλιζάρισμα που θυμίζει το σινεμά του Ταραντίνο. Τα αδέρφια Ντέιβ και Κένι ξανασμίγουν μετά την αποφυλάκιση του Κένι τέσσερα χρόνια έπειτα από μια αποτυχημένη ληστεία. Ενώ ο απροσάρμοστος Κένι είναι έτοιμος να μπλέξει και πάλι με τα ναρκωτικά, ο Ντέιβ και η Συλβί, το κορίτσι που άφησε πίσω ο Κένι, έχουν υιοθετήσει μαζί ένα πιο καθαρό τρόπο ζωής.

Τίποτε όμως δεν θα είναι ίδιο ανάμεσα στα αδέρφια καθώς ξεδιπλώνονται μια σειρά από αποκαλύψεις και το έγκλημα ενώνει και πάλι τις τύχες τους σε ένα αναπάντεχο θρίλερ η τελευταία πράξη του οποίου λαμβάνει χώρα στις περίφημες Αρδέννες του Βελγίου.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Προντ με την υποβλητική σκοτεινή σινεμασκόπ φωτογραφία ξεδιπλώνει μεθοδικά μια αιματηρή νουάρ, βιβλικών αποχρώσεων οικογενειακή τραγωδία γεμάτη αναπάντεχες ανατροπές χωρίς παράλληλα ποτέ να αγνοεί τον κοινωνικό περίγυρο των ηρώων καταγράφοντας μια αδιέξοδη Ευρώπη που βυθίζεται στην ξενοφοβία και την αναίτια βία. Οι Αρδέννες, μνημείο μιας καθοριστικής μάχης απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα και μαζί ανάμνηση της παιδικής αθωότητας για τα αδέρφια μετατρέπονται σε ένα πολλαπλό σύμβολο.

Σημείωμα του σκηνοθέτη:

Μου αρέσουν οι ιστορίες που σχετίζονται με εγκλήματα, οι καταστάσεις όπου οι χαρακτήρες κάνουν επιλογές που εσύ ή εγώ δεν θα κάναμε. Η ταινία είδους είναι κάτι που μου ταιριάζει, καθώς με συναρπάζουν οι άνθρωποι που έχουν ένα διαφορετικό είδος ηθικής πυξίδας από το μέσο όρο.

Προφανώς για να είναι πειστική η ταινία δεν θα μπορούσα να πω μια ιστορία για Ιταλούς μαφιόζους στο Βέλγιο για παράδειγμα, οπότε εστίασα σε ρεαλιστικούς χαρακτήρες που μπορεί να συναντήσει κανείς στη χώρα μου. Η ταινία ακολουθεί ένα πολύ σκοτεινό μονοπάτι, είναι απαιτητική και με μεγάλη ένταση, δεν σε αφήνει αδιάφορο.

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια ερωτική ιστορία. Ένα άλλο θέμα που με ενδιέφερε είναι και η αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ των χαρακτήρων και νομίζω ότι αυτό κάνει την ταινία αυθεντική. Η μουσική επίσης παίζει μεγάλο ρόλο καθώς ενώ ακούγεται δυνατά την ίδια στιγμή οι χαρακτήρες δεν μπορούν να μιλήσουν ειλικρινά ο ένας στον άλλον.

Οι κεντρικοί χαρακτήρες είναι δύο αδέρφια που μιλούν πολύ, αλλά ποτέ για τα σωστά πράγματα. Πρέπει οπωσδήποτε να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, αλλά η μάτσο κουλτούρα δεν τους το επιτρέπει. Προσπάθησα να μην είναι τόσο ξεκάθαρα ο «καλός» και ο «κακός». Ο Κένι κάνει φρικτά πράγματα, αλλά υποφέρει από έλλειψη αγάπης. Και υπάρχει και ο παράγοντας χιούμορ. Πιστεύω ότι έχει και στοιχεία που σε κάνουν να τον συμπαθήσεις.

Ο Κένι είναι φασαριόζος αλλά από την άλλη ο Ντέιβ είναι υπερβολικά σιωπηλός και δειλός. Ο Ντέιβ θα έπρεπε να κάνει περισσότερο θόρυβο ενώ ο Κένι λιγότερο. Η τέχνη των λεπτών διακρίσεων είναι αυτή που ξεχωρίζει τα καλά σενάρια και πιστεύω ότι εδώ το πετύχαμε.

Έγραψαν για την ταινία:

«Το θρίλερ έκπληξη στα χνάρια του Ταραντίνο» Indiewire

«Μία από τις καλύτερες ταινίες του Φεστιβάλ του Τορόντο» Nick James, Sight & Sound

«Δύο αδέρφια προσπαθούν να διατηρήσουν τις σχέσεις του στις Αρδέννες, σε αυτό το θαρραλέο Βέλγικο θρίλερ όπου τα πράγματα δεν είναι τόσο «Κάιν και Άβελ» όσο φαίνονται. Εδώ, σε αντίθεση με τη βιβλική ιστορία, οι αντιπάθειες προέρχονται και από τις δύο πλευρές, αλλά δεν εκτονώνονται λόγω της ειλικρινούς αδερφικής αγάπης. Ένα πολλά υποσχόμενο ντεμπούτο από τον Ρόμπιν Προντ, η ταινία δημιουργεί μια στιβαρή οικογενειακή δυναμική που θα εκφραστεί πλήρως στο τελευταίο μέρος της». The Hollywood Reporter

«Από το εναρκτήριο πλάνο ενός πανικόβλητου Ντέιβ να βγαίνει από μια πισίνα, το πρόσωπο του κρυμμένο μέσα σε ένα καλσόν, μέχρι μια τηλεφωνική συνομιλία μέσα σε ένα σολάριουμ και έναν καυγά με μαχαίρια σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, ο πρωτοεμφανιζόμενος Ρόμπιν Προντ αποδεικνύει το ταλέντο του για οπτικά συναρπαστικές κινηματογραφικές εικόνες.

Αυτή η Βέλγικη ιστορία οικογενειακού εγκλήματος είναι γυρισμένη με μια παλέτα παγωμένων γκρίζων και μπλε, με ένα soundtrack γεμάτο τέκνο που ακούγεται περισσότερο σαν επίθεση με σφυριά παρά σαν μουσική. Η αφήγηση είναι απρόβλεπτη όπως ένας επιθετικός σκύλος, σε ένα από τα δυνατότερα ντεμπούτα που είδα φέτος. **** Wendy Ide, Observer

«Ο κύριος Προντ έχει δυνατή αίσθηση του χώρου και ένα ζωηρό και τολμηρό σκηνοθετικό ύφος. Ακόμα κι αν οι Αρδέννες μιλούν για μια οικεία ιστορία εκδίκησης, αυτή εκτυλίσσεται με τόση ταχύτητα και εξυπνάδα ώστε να κρατάει το ενδιαφέρον. Προσοχή στις στρουθοκαμήλους!» A.O Scott, The New York Times

«Η σκοτεινή, Κοενική αίσθηση απομόνωσης της ταινίας, η παγωμένη σκληρότητα των γεμάτων αυτοπεποίθηση ερμηνειών συγκροτούν μια γοητευτική ιστορία που καταλήγει σε ένα διασκεδαστικά άσχημο τέλος. Μην περιμένετε τους Νταρντέν και οι Αρδέννες δεν θα απογοητεύσουν». **** περιοδικό Empire

*Πιθανόν η ταινία αυτή της εταιρείας One from the Heart να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.