Ευχαριστήριο της Art in Progress για τη συμπαράσταση φορέων της πόλης

Η Art in Progress με ανακοίνωσή της ευχαριστεί δημοσίως "την καλλιτεχνική κοινότητα και τους ανθρώπους του πνεύματος από ολόκληρη την χώρα καθώς και τους πατρινούς πολίτες για την αμέριστη συμπαράστασή τους στην προσπάθεια διάσωσης του Διεθνούς Εικαστικού Φεστιβάλ Πάτρας|RE-culture.

Συγκεκριμένα, η κοινωνία πολιτών της Art in Progress ενημερώνει ότι, πλήθος μηνυμάτων αλληλεγγύης και ενδιαφέροντος κατακλύζουν τα social media και την ηλεκτρονική σελίδα του ΜΗ κερδοσκοπικού οργανισμού.

Εκτός αυτού, σημαντικοί φορείς της Πάτρας από τον χώρο του αθλητισμού, του πολιτισμού και της οικολογίας δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για το RE-culture προσφέροντας της κτηριακές εγκαταστάσεις τους για την φιλοξενία του μοναδικού Διεθνούς Εικαστικού Φεστιβάλ της Πάτρας.

Η Art in Progress ευχαριστεί θερμά, τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών (ΝΟΠ), το θέατρο ACT και την Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ) που αποδεικνύουν άμεσα και έμπρακτα την αγάπη τους για τον πολιτισμό και τους πατρινούς συμπολίτες τους.

Οι παραπάνω φορείς έθεσαν στην διάθεση του RE-culture κενούς χώρους που διαθέτουν υποδεικνύοντας έτσι, τον πραγματικό δρόμο διάσωσής του.

Πιστεύουμε ότι μία τέτοια ανιδιοτελής κινητοποίηση από την κοινωνία της Πάτρας αφήνει ένα σπουδαίο παράθυρο ελπίδας για το μέλλον και την αναγέννηση του πολιτισμού της πόλης.

Η Art in Progress ξεκίνησε ψήφισμα διάσωσης του RE-culture στο AVAAZ, καθώς έχει ανακοινώσει και ημερίδα με τίτλο “is Art, in Progress?” για της 22 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη στις 18:30 στον πολυχώρο King George Hall".