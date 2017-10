Εννέα ταινίες στο διαγωνιστικό του 30ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στην Αθήνα

Σε εξέλιξη είναι το 30ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στην Αθήνα. Το επετειακό φέτος Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, (θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας), παρουσιάζει φέτος, στην τριακοστή του διοργάνωση, ένα από τα πιο δυνατά διαγωνιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, που μαζί με τις αβάν πρεμιέρ, αποτελεί το φετινό «βαρύ πυροβολικό» του.

Οι προβολές του διεθνούς διαγωνιστικού προγράμματος θα διεξαχθούν αποκλειστικά στον κινηματογράφο Έλλη στην οδό Ακαδημίας από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου.

Η έναρξη του διαγωνιστικού σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη (8.15 μ.μ.) στην «Έλλη» με την συγκλονιστική ταινία του Βασίλη Μαζωμένου «Lines» σε πανελλαδική πρεμιέρα. Η ταινία άντλησε το θέμα της από τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα της κρίσης. Πρόκειται για μια σπονδυλωτή ταινία που απαρτίζεται από 7 ιστορίες με πρωταγωνιστές ανθρώπους που έχουν φτάσει στα όρια τους (ανεργία, φτώχεια, απολύση, προσωπική κατάρρευση κλπ) και προστρέχουν σε μια τηλεφωνική γραμμή βοήθειας ως ύστατη λύση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννιά (9) επιλεγμένες ταινίες από την φετινή ευρωπαϊκή παραγωγή, οι οποίες διακρίθηκαν σε φεστιβάλ του εξωτερικού, ωστόσο δεν έχουν ακόμα παιχτεί στη χώρα μας: «Without name» του Lorcan Finnegan (Ιρλανδία), «Corporate» του Nicolas Silhol (Γαλλία), «Arrhythmia» του Boris Khlebnikov (Ρωσία, Φινλανδία, Γερμανία), «Μarita» του Cristi Iftime (Ρουμανία), «L’Intrusa» του Leonardo di Costanzo (Ιταλία, Eλβετία, Γαλλία), «Una Famiglia» του Sebastiano Riso (Ιταλία), «Re-Inventing Marvin» της Anne Fontaine (Γαλλία), «Η ιστορία της Πράσινης Γραμμής» του Παννίκου Χρυσάνθου (Κύπρος) και «Lines» του Βασίλη Μαζωμένου (Ελλάδα).

Παρόντες στην προβολή της ταινίας τους, θα είναι ο Βασίλης Μαζωμένος και ο Ιταλός σκηνοθέτης Σεμπαστιάνο Ρίζο.

Τα φετινά βραβεία θα απονείμουν οι επιτροπές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ), ενώ το βραβείο κοινού, όπως κάθε χρόνο, επιτροπή αναγνωστών του περιοδικού «Αθηνόραμα».

Την κριτική επιτροπή της Fipresci απαρτίζουν οι: Ziva Emersic (Σλοβενία), κριτικός κινηματογράφου στην εθνική ραδιοτηλεόραση RTV Slovenija, Anders Larsson (Σουηδία), κριτικός κινηματογράφου στα ημερήσια Μέσα Norrbottens-Kuriren και Skanemedia και το μηνιαίο Film Score και Χρήστος Σκυλλάκος (Ελλάδα), κριτικός κινηματογράφου στο εβδομαδιαίο ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ και την ιστοσελίδα toperiodiko.gr.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής της Π.Ε.Κ.Κ. είναι οι κριτικοί κινηματογράφου Ιφιγένεια Καλαντζή, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και Κωνσταντίνος Μπλάθρας.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΑΝΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ)

ΠΕΜΠΤΗ 26/10

8.15 μ.μ. | LINES

2016 | Ελλάδα | Έγχρωμο | 88’

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαζωμένος

Ελλάδα, σήμερα. Μια κοινωνία σε κατάρρευση. Επτά διαφορετικοί άνθρωποι που φτάνουν στα όρια τους, καταρρέουν μαζί της. Αν και υπάρχουν ανάμεσά τους συνδέσεις, πιο πολύ όλους τους ενώνει η ίδια πράξη: ένα τηλεφώνημα σε ένα κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης, στη «γραμμή ζωής». Εκεί ψάχνουν το όριο της ζωής και του θανάτου, το όριο της επικοινωνίας, το όριο της ελπίδας...

Η ταινία απέσπασε Βραβείο Σκηνοθεσίας και τρεις υποψηφιότητες (καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου) στα αμερικανικά βραβεία ανεξάρτητου κινηματογράφου, Maverick.

"Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία, σε επτά βινιέτες, για την τρέχουσα οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση." Hollywood Reporter

"Ο Μαζωμένος εξανθρωπίζει τους αριθμούς, δημιουργώντας μια σπαραξικάρδια μαρτυρία στα απαιτητικά χρόνια που σημάδεψαν πολλούς." Liina Laugesaar - Cineuropa

10.15 μ.μ. | L’ INTRUSA

2017 | Ιταλία | Έγχρωμο | 95’

Σκηνοθεσία: Leonardo Di Costanzo

Η Τζοβάνα, μία κοινωνική λειτουργός αφοσιωμένη στο λειτούργημά της, διευθύνει ένα καταφύγιο υποδοχής για παιδιά με προβλήματα. Όταν η νεαρή Μαρία, σύζυγος ενός καταζητούμενου μέλους της Καμόρα, έρχεται να διαμείνει στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου με τα δύο παιδιά της, η Τζοβάνα αντιμετωπίζει ένα ηθικό δίλημμα που μπορεί να καταστρέψει τόσο το έργο της, όσο και την ίδια της τη ζωή.

Η ταινία προβλήθηκε στο πλαίσιο του Δεκαπενθημέρου των Σκηνοθετών, στο Φεστιβάλ των Κανών.

«Η συνοχή της γραφής, το σφρίγος της σκηνοθεσίας και η συνολική ισορροπία του φινάλε τοποθετούν το μόλις δεύτερο φιλμ του Λεονάρντο ντι Κοστάντζο στη λίστα με τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες του σύγχρονου ιταλικού σινεμά. Προσφέροντας ακόμα περισσότερες αποδείξεις για τις ικανότητες του, απο αυτές που μας φανέρωσε ως ντοκιμαντερίστας». Camillo de Marco -Cineuropa

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10

6.45 μ.μ. | ARRHYTHMIA / Aritmiya

2017 | Ρωσία | Έγχρωμο | 116’

Σκηνοθεσία: Boris Khlebnikov

O Όλεγκ είναι ένας νέος, ταλαντούχος τραυματιοφορέας. Η σύζυγός του Κάτια εργάζεται ως νοσοκόμα στο τμήμα εκτάκτων περιστατικών του νοσοκομείου. Αγαπάει τον Όλεγκ, όμως την έχει κουράσει το γεγονός ότι εκείνος νοιάζεται περισσότερο για τους ασθενείς παρά για εκείνη, και του ζητάει διαζύγιο. Οι δυο τους καλούνται να βρουν ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή.

Ο πρωταγωνιστής Aleksandr Yatsenko κέρδισε Βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ του Karlovy Vary, όπου και η ταινία ήταν υποψήφια για Κρυστάλλινη Σφαίρα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10

7.30 μ.μ. | REINVENTING MARVIN

2017 | Γαλλία | Έγχρωμο | 115’

Σκηνοθεσία: Anne Fontaine

Μην αντέχοντας πλέον τον τυραννικό πατέρα και την αδιάφορη μητέρα του, ένας νεαρός gay, αποφασίζει να το σκάσει από το χωριό του. Στην προσπάθειά του να μεταμορφωθεί σε ένα νέο άτομο, που δε θα υποφέρει πλέον από τραμπουκισμούς και απόρριψη, υιοθετεί το όνομα Μαρτίν Κλεμέντ, και κάνει επιλογές που θα ολοκληρώσουν την επανεφεύρεση του εαυτού του.

Η ταινία κέρδισε το βραβείο “Queer Lion” στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

«Η Αν Φοντέν σε αυτήν την συμπονετική σπουδή χαρακτήρα τεκμηριώνει μια επώδυνη ενηλικίωση η οποία εξελίσσεται σε μια δημιουργική διαδικασία κάθαρσης καθώς καταγράφει την συνειδητοποίηση της ομοφυλόφυλης ταυτότητας σε ένα λαϊκό και εν πολλοίς εχθρικό περιβάλλον». Guy Lodge, Variety

9.40 μ.μ. | ΜΑRΙΤΑ

2016 | Ρουμανία | Έγχρωμο | 100’

Σκηνοθεσία: Cristi Iftime

Ο Κόστι, έχοντας πατήσει πλέον τα τριάντα, αποφασίζει ξαφνικά να επισκεφτεί τον πατέρα του, τον Σάντου. Η επίσκεψη αυτή συνοδεύεται από μία επανένωση-έκπληξη με την υπόλοιπη οικογένεια, την οποία ο Σάντου παραμελούσε σε όλη του τη ζωή. Αυτός όμως είναι ο τρόπος του Κόστι να αποφεύγει τα δικά του προβλήματα. Έστω για μία μέρα.

Η ταινία απέσπασε το βραβείο FEDEORA στο Φεστιβάλ του Karlovy Vary, όπου ήταν και υποψήφια για το βραβείο “East of West”. Tο βραβείο δόθηκε στο «Marita» και τον Cristi Iftime «για την απλότητα με την οποία σκηνοθέτησε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, εστιάζοντας στην καθημερινότητα μιας οικογένειας, της οποίας τα μέλη, παρά το διαζύγιο των γονιών, συναντιούνται και πάλι, γιορτάζουν και απολαμβάνουν την επανένωσή τους με έναν αυθόρμητο και φιλικό τρόπο που φέρνει θετική ενέργεια στις ζωές τους».

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10

6.30 μ.μ. | CORPORATE

2017 | Γαλλία | Έγχρωμο | 95’

Σκηνοθεσία: Nicolas Silhol

Χωρίς καμία ηθική αναστολή, η Εμιλί, μία εκ των διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού της πολυεθνικής Esen, πείθει τους εργαζόμενους ή τα στελέχη που κρίνονται περιττοί, να παραιτηθούν. Όταν ένας από αυτούς, αυτοκτονεί πηδώντας από το παράθυρο του γραφείου του, η Εμιλί θα συνειδητοποιήσει σύντομα ότι η εταιρεία επιδιώκει να της φορτώσει όλη την ευθύνη για την αυτοκτονία.

Η ταινία ήταν υποψήφια για Κρυστάλλινη Σφαίρα στο Φεστιβάλ του Karlovy Vary.

«Αυτό το ψυχολογικό θρίλερ, γεμάτο ακρίβεια και ένταση, ανατέμνει τους μηχανισμούς του «μάνατζμαντ μέσω του τρόμου», που εφαρμόζεται ολοένα και συχνότερα σήμερα. Και θέτει πολλά ερωτήματα όπως: σε ποιές ακρότητες πρέπει να φτάσει μα γυναίκα ώστε να καταφέρει να επιβληθεί σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο;» Telerama.fr, Guillemette Odicino.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10

8.00 μ.μ. | UNA FAMIGLIA

2017 | Ιταλία | Έγχρωμο | 97’

Σκηνοθεσία: Sebastiano Riso

Το σεξ ανάμεσα στον Βενσάν και τη Μαρία είναι καθαρά καταναγκαστικό και με σαφή σκοπό την εγκυμοσύνη. Οι δυο τους «βοηθούν ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά», με το ανάλογο οικονομικό αντάλλαγμα φυσικά. Όταν η Μαρία αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να φτιάξει τη δική της οικογένεια, μία νέα εγκυμοσύνη θα αλλάξει τα δεδομένα.

Η ταινία ήταν υποψήφια για το Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Με έντονη και πειστική παρουσία η Μικαέλα Ραματζότι, δείχνει πως εξελίσσεται σε μια από τις πιο πολύπλευρες ηθοποιούς της Ιταλίας, ιδιαίτερα σε δύσκολους προλεταριακούς ρόλους όπως αυτός εδώ». Deborah Young, «Τhe Hollywood Reporter»

10.00 μ.μ. | WITHOUT NAME

2016 | Ιρλανδία | Έγχρωμο | 93’

Σκηνοθεσία: Lorcan Finnegan

Ο τοπογράφος Έρικ ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο δάσος, χωρίς όνομα, ώστε να αξιολογήσει την καταλληλότητά του για ένα περίεργο αναπτυξιακό έργο. Όμως ο τόπος μοιάζει να έχει ένα μυστηριώδες είδος νοημοσύνης, που θα τον απομακρύνει σταδιακά από την πραγματικότητα.Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Lorcan Finnegan είναι μια ταινία γνήσιου ψυχολογικού τρόμου.

Η ταινία απέσπασε βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας στο Brooklyn Horror Film Festival.

«Eνα καταπληκτικό ντεμπούτο. Η γραφή του Γκάρετ Σάνλεϊ, η προσεκτική σκηνοθεσία του Λόρκαν Φίνεγκαν και οι σφυρηλατημένες ερμηνείες των πρωταγωνιστών φανερώνουν ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο από την Ιρλανδία». Σκοτ Κλαρκ, Cinehouse

ΤΡΙΤΗ 31/10

6.00 μ.μ. | Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ / The Story of the Green Line

2017 | Κύπρος - Ελλάδα | Έγχρωμο | 115’

Σκηνοθεσία: Πανίκκος Χρυσάνθου

Ένας στρατιώτης, ο Κύπρος, στέλνεται να υπηρετήσει στην «πράσινη γραμμή», κι εκεί ανακαλύπτει ότι ένας από τους απέναντι στρατιώτες μένει στο σπίτι του. Ο πόλεμος ανάγκασε και τους δυο να μετακινηθούν – τον Κύπρο από τον βορρά στον νότο και τον Μουράτ από τον νότο στον βορρά.

Όταν ο Μουράτ πάει με άδεια στο χωριό, φέρνει στον Κύπρο ένα δώρο από το σπίτι του, μια οικογενειακή φωτογραφία, η οποία ξυπνά φαντάσματα του παρελθόντος. Οι διάλογοι της ταινίας είναι στα ελληνικά, τούρκικα και αγγλικά. Προβάλλεται με ελληνικούς υπότιτλους.

*Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου είναι το παλαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας, με καλλιτεχνικό διευθυντή το Νίνο Φένεκ Μικελίδη και διοργανώνεται κάθε χρόνο, το Φθινόπωρο, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογραφου, της FIPRESCI, του Σπιτιού της Κύπρου, της Π.Ε.Κ.Κ και σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, Πολιτιστικά Ινστιτούτα και διάφορους άλλους φορείς.

Στόχος του είναι να αναδείξει σύγχρονα αλλά και παλιότερα αριστουργήματα του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού κινηματογράφου αλλά και επιλεγμένους δημιουργούς από όλον τον κόσμο.