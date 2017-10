Ο ηθοποιός Τζέικ Τζίλενχαλ δηλώνει παραδοσιακός

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζέικ Τζίλενχαλ αυτοπροσδιορίζεται παραδοσιακός, που αγαπά τα απλά πράγματα: την οικογένεια, τους φίλους, τα τέλεια ψημένα σάντουιτς με τυρί και τον σαρκασμό.

Νωρίτερα φέτος ο 36χρονος Αμερικανός σταρ ήταν ανάμεσα στις πολλές διασημότητες που παρακολούθησαν ινκόγκνιτο την ανδρική επίδειξη μόδας του Calvin Klein που υπέγραψε ο σχεδιαστής Ραφ Σάιμονς για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2018, μια βραδιά του Ιουλίου κάτω από τη γέφυρα της Τσάιναταουν στη Νέα Υόρκη.

Ο Τζίλενχαλ είναι το νέο πρόσωπο του οίκου Calvin Klein, μετά τη συνεργασία του με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου, τον Ραφ Σάιμονς και τώρα πρωταγωνιστεί στη διαφημιστική εκστρατεία του Eternity, ενός από τα πιο εμβληματικά αρώματα του Κάλβιν Κλάιν.

Ο Τζίλενχαλ και ο Σάιμονς γνωρίστηκαν τον Φεβρουάριο, όταν ο σχεδιαστής μόδας παρακολούθησε μια παράσταση του ηθοποιού στο Μπρόντγουεϊ "Sunday in the Park with George" ("Κυριακή στο Πάρκο με τον Τζορτζ"). "Ο Ραφ είπε, 'μου αρέσεις και θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σου", δηλώνει ο Τζίλενχαλ σε συνέντευξή του.

Όπως αποδείχτηκε, η συνεργασία προχώρησε πολύ καλά.

"Θεωρώ ότι βρήκα το χώρο όπου θέλω να εργαστώ μαζί με ανθρώπους που μου αρέσουν και σέβομαι", δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ

*Ο Τζίλενχαλ πρωταγωνιστεί στην ταινία «Stronger» που περιγράφει ένα αληθινό περιστατικό στην βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013. Το συγκινητικό φιλμ αναμένεται να βγει τον Νοέμβριο στις Ελληνικές αίθουσες.