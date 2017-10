Εντυπωσίασε και έγινε ένα με το κοινό ο Tonis Sfinos - Δείτε φωτογραφίες από την πρεμιέρα

Ο Ελληνοκαναδός σώουμαν Tonis Sfinos ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 το βράδυ, το νέο του πρόγραμμα, με τίτλο «Δυναστεία» στο Votanikos Plus στην Ιερά Οδό 76 και Σπύρου Πάτση, στην Αθήνα. Ο Τόνι Σφήνος τα έδωσε όλα έχοντας μαζί του και το γκρουπ του, τις Playmates ενώ όπως συνηθίζει σε κάποια στιγμή έγινε ένα με τον ενθουσιώδη κόσμο και για την ακρίβεια έπεσε πάνω στο κοινό!

Επίσης ανέβηκε μία σκάλα, "πέταξε" δεμένος από ένα σχοινί και έκανε και απίστευτες φιγούρες. Ο ίδιος έχει πει πως έλκει την καταγωγή του από την Αχαΐα και δη τα Καλαβρυτοχώρια (από τα Φίλια).

Ο Τόνι Σφήνος εμπνέεται από την παλιά τηλεοπτική σειρά των 80ς, την «Δυναστεία» που ξαναγυρίζεται όπως μάθαμε. Βγάζοντας τα χίπικα του ρούχα, αλλά κρατώντας πάντα τα αγαπημένα στοιχεία της μουσικής του ’70, ’80 αλλά και του ’90 μπορεί πλέον να εγγυηθεί «Good girls go to heaven. Bad girls go to Las Vegas», όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Οι φωτογραφίες από την Eurokinissi, του Αλέξανδρου Γεωργιάδη είναι ενδεικτικές του τι έγινε στο Βοτανικός Plus το περασμένο Σάββατο με το σώου του Σφήνου.

*Το σώου θα παρουσιάζεται κάθε Σάββατο στις 23:15, στις 23:00. Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3412622.