Ξεκινά το 30o επετειακό Πανόραμα Ευρωπαϊκού Kινηματογράφου στην Αθήνα -Θα τιμηθεί ο Αιγιώτης σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν

Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, το μακροβιότερο φεστιβάλ κινηματογράφου της Αθήνας, τριαντάρισε, ωρίμασε αλλά διατηρεί άσβεστη τη δίψα του για τις καλές ευρωπαϊκές ταινίες. Πανέτοιμο να γοητεύσει και φέτος τους λάτρεις του καλού ευρωπαϊκού και ελληνικού κινηματογράφου, σηκώνει αυλαία την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι προβολές θα διεξαχθούν 19-25/10 στον κινηματογράφο «Ααβόρα» και 26/10 -1/11 στον κινηματογράφο «Έλλη», στην οδό Ακαδημίας.

Φετινοί προσκεκλημένοι του Φεστιβάλ θα είναι ο Αιγιώτης βραβευμένος με Όσκαρ Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Αλεξάντερ Πέιν και ο Πολωνός σκηνοθέτης και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Κριστόφ Ζανούσι.

*Η έναρξη την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου στις 19.30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα γίνει με την προβολή του βωβού αριστουργήματος του D.W. Griffith «Μισαλλοδοξία» με ζωντανή μουσική συνοδεία από τους Νίκο Πλάτανο, Τηλέμαχο Μούσα και Νίκο Γιούσεφ. Διατίθενται και εισιτήρια για το κοινό.

- ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τα φετινά βραβεία θα απονείμουν οι επιτροπές της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ), ενώ το βραβείο κοινού, όπως κάθε χρόνο, επιτροπή αναγνωστών του περιοδικού «Αθηνόραμα».

Οι προβολές του διαγωνιστικού θα πραγματοποιηθούν στον κινηματογράφο Έλλη από τις 26 έως τις 31 Οκτωβρίου 2017. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 επιλεγμένες ταινίες από την φετινή ευρωπαϊκή παραγωγή, οι οποίες διακρίθηκαν σε Φεστιβάλ του εξωτερικού, ωστόσο δεν έχουν ακόμα παιχτεί στη χώρα μας.

Πρόκειται για τα φιλμ: «Without name» του Lorcan Finnegan (Ιρλανδία), «Corporate» του Nicolas Silhol (Γαλλία), «Arrhythmia» του Boris Khlebnikov (Ρωσία, Φινλανδία, Γερμανία), «Μarita» του Cristi Iftime (Ρουμανία), «L’Intrusa» του Leonardo di Costanzo (Ιταλία, Eλβετία, Γαλλία), «Una Famiglia» του Sebastiano Riso (Ιταλία), «Re-Inventing Marvin» της Anne Fontaine (Γαλλία), «Η ιστορία της Πράσινης Γραμμής» Παννίκου Χρυσάνθου (Κύπρος).

Η έναρξη του Διαγωνιστικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου στην αίθουσα Έλλη (8.15 μ.μ.) με την προβολή, σε πανελλαδική πρεμιέρα, της ταινίας «Lines» του Βασίλη Μαζωμένου. Η ταινία άντλησε το θέμα της από τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα της κρίσης.

- ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΟΥΚΙΝΟ ΒΙΣΚΟΝΤΙ

Μια ρετροσπεκτίβα στο έργο του κορυφαίου Ιταλού δημιουργού που περιλαμβάνει από τις πρώτες και λιγότερο γνωστές του ταινίες μέχρι τα διεθνούς αναγνώρισης αριστουργήματά του, όπως αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο Τύπου. Το αφιέρωμα συνοδεύεται από ειδική έκδοση για τον Βισκόντι.

Θα προβληθούν οι ταινίες: Death in Venice («Θάνατος στη Βενετία»), Conversation Piece («Η γοητεία της αμαρτίας»), Bellissima, Ossessione («Διαβολικοί εραστές»), La terra trema («Η γη τρέμει»), Senso («Έτσι τέλειωσε μια μεγάλη αγάπη/Σένσο»), Rocco e sui fratteli («Ο Ρόκο και τ’ αδέλφια του»), Gatopardo(«Γατόπαρδος»), Notti Bianchi («Λευκές νύχτες»), l' innocente («Ο αθώος»).

- Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΑΣΠΡΟΥ

Το Πανόραμα και η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου προτείνουν ταινίες που σφράγισαν την αισθητική του μαυρόασπρου κινηματογράφου στην σύγχρονη ιστορία του. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει κυρίως ελληνικές αλλά και κάποιες ευρωπαϊκές ταινίες:

1982 - Η κατάσταση των πραγμάτων, Β. Βέντερς

1986 - Down by Law, Τζ.Τζάρμους

1994 - Τέλος εποχής, Α. Κόκκινος

1997 - Αθώο σώμα, Ν. Κορνήλιος

1997 - No sympathy for the devil, Δ. Αθανίτης

1997 - No budget story, Ρ. Χαραλαμπίδης

1998 - Following, Κρ. Νόλαν

1999 - Juha, Α. Καουρισμάκι

2001 - Πες στη μορφίνη ακόμα την ψάχνω, Γ. Φάγκρας

2007 - Control, Α. Κόρμπιν

2010 - Μαχαιροβγάλτης, Γ. Οικονομίδης

2012 - Tabu, Μ.Γκομέζ

2015 - Μικρή άρκτος, Ε. Χρονοπούλου

2016 - Ρισάλτο, Β. Βαφέας.

*Στο πλαίσιο του αφιερώματος θα προβληθεί και η μικρού μήκους μαυρόασπρηταινία του κύπριου Μιχάλη Χαπέσιη «Η ασήμαντη ζωή της Ελένης Παυλή», που διακρίθηκε στο τελευταίο Φεστιβάλ κινηματογράφου της Δράμας.

- BLACK BEAUTY

Στο πλαίσιο του αφιερώματος «Η Γοητεία του Μαυρόασπρου» εντάσσεται η εικαστική έκθεση “Black Beauty” στη γκαλερί “ΣτοART” στην Στοά Κοραή. Nέοι εικαστικοί καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν πρωτότυπα έργα εμπνευσμένα από τον μαυρόασπρο κινηματογράφο. Επιμέλεια: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Διάρκεια έκθεσης: 10 Οκτωβρίου -9 Νοεμβρίου.

- 30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Το φετινό Πανόραμα γιορτάζει μαζί και τα 30 χρόνια από την ίδρυση της Eυρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (EFA). Για τον εορτασμό αυτό έχει επιλεγεί ένας αριθμός βραβευμένων από την EFA ταινιών –ανάμεσά τους και το «Τοπίο στην Ομίχλη» του αξέχαστου Θόδωρου Αγγελόπουλου. Παρών στη διοργάνωση θα είναι και ο διάσημος Πολωνός σκηνοθέτης και μέλος του ΔΣ της Ακαδημίας Κριστόφ Ζανούσι. Θα προβληθούν τα φιλμ: «Amour» του Μίκαελ Χάνεκε, «Melancholia» του Λαρς Φον Τρίερ, «Riff Raff» του Κεν Λόουτς, «Τοπίο στην Ομίχλη» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Όλα για τη μητέρα μου» του Πέντρο Αλμοδόβαρ και «Gomorra» του Ματέο Γκαρόνε.

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Το καθιερωμένο πρόγραμμα «Διεθνής Εικόνα σε Πρώτη Προβολή» θα παρουσιάσει και φέτος πολυαναμενόμενες avant premieres απ’ όλο τον κόσμο όπως: «Όταν ο Μαρξ συνάντησε τον Ένγκελς» του Raoul Peck (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο), «Discreet» του Travis Mathews (HΠΑ), «Mπαϊ Mπαϊ Germany» του Sam Garbarski (Γερμανία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο) και «Posoki» του Stephan Komandarev (Βουλγαρία, Γερμανία, ΠΓΔΜ).

- ΛΗΞΗ-ΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου στην αίθουσα Έλλη (8 μ.μ.) με την απονομή των βραβείων του διαγωνιστικού προγράμματος από τις επιτροπές της Fipresci, της Π.Ε.Κ.Κ και των αναγνωστών του περιοδικού «Αθηνόραμα».

Συνεχίζοντας μια παράδοση τριών δεκαετιών, το Πανόραμα θα τιμήσει και φέτος προσωπικότητες με αναγνωρισμένη προσφορά στην 7η τέχνη. Φέτος τιμητικά βραβεία θα λάβουν ο Ελληνοαμερικανός βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεξάντερ Πέιν, ο Κριστόφ Ζανούσι, ο Γιάννης Οικονομίδης και ο ηθοποιός Βαγγέλης Μουρίκης.

Στην συνέχεια, θα προβληθεί σε αβαν πρεμιέρ η ταινία «Όταν ο Μαρξ συνάντησε τον Ένγκελς» του Raoul Peck (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο). Το φιλμ είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία και εστιάζει στην γνωριμία του 26χρονου Καρλ Μαρξ με τον Ένγκελς στο Παρίσι, το 1844. Μεταξύ λογοκρισίας, καταστολής της αστυνομίας, ταραχών και πολιτικών αναταράξεων, μαζί θα οδηγήσουν το εργατικό κίνημα στη σύγχρονη εποχή.

Την κριτική επιτροπή της Fipresci απαρτίζουν οι: Ziva Emersic (Σλοβενία), κριτικός κινηματογράφου στην εθνική ραδιοτηλεόραση RTV Slovenija, Anders Larsson (Σουηδία), κριτικός κινηματογράφου στα ημερήσια Μέσα Norrbottens-Kuriren και Skanemedia και το μηνιαίο Film Score και Χρήστος Σκυλλάκος (Ελλάδα), κριτικός κινηματογράφου στο εβδομαδιαίο ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ και την ιστοσελίδα toperiodiko.gr.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής της Π.Ε.Κ.Κ. είναι οι κριτικοί κινηματογράφου Ιφιγένεια Καλαντζή, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και Κωνσταντίνος Μπλάθρας.

- ΜΑSTERCLASSES ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΕΪΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΡΙΣΤΟΦ ΖΑΝΟΥΣΙ

* Ο Αλεξάντερ Πέιν που φέτος υπογράφει μία ολοκαίνουρια ταινία (αρχές Ιανουαρίου 2018 στις ελληνικές αίθουσες» με τίτλο «Μικρόκοσμος – Downsizing») θα συνομιλήσει με το κοινό την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017, σε ώρα και χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα στο panoramafest.org.

* Ο Κριστόφ Ζανούσι θα δώσει το δικό του masterclass στον ΙΑΝΟ στην οδό Σταδίου, την Τετάρτη 1/11 (12 μ.μ.).

Η είσοδος είναι ελεύθερη και στα δύο event.

- ΜΙΝΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟ

Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του σημαντικού έλληνα δημιουργού που τον Φλεβάρη έφυγε από κοντά μας, το Πανόραμα θα προβάλλει ντοκιμαντέρ του Νίκου Καβουκίδη για την κινηματογραφική πορεία του Ν.Κούνδουρου, με αποσπάσματα και από τις 12 ταινίες του αλλά και με στιγμιότυπα από τα γυρίσματα.

- ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου υποστηρίζει την μικρού μήκους ταινία και δίνει βήμα στους σπουδαστές δύο φιλόδοξων κινηματογραφικών σχολών, του New York College και της Horme Pictures, να δείξουν στο κοινό τις πρώτες τους κινηματογραφικές αναζητήσεις. Στην 30η διοργάνωσή του, το Φεστιβάλ θα προβάλλει δέκα ταινίες μικρού μήκους που αναδεικνύουν την μεγάλη θεματική αλλά και αισθητική γκάμα αναζητήσεων των νέων κινηματογραφιστών.

Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου θεωρείται το παλαιότερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον κριτικό Νίνο Φένεκ Μικελίδη και διοργανώνεται κάθε χρόνο, το φθινόπωρο, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, της FIPRESCI, του Σπιτιού της Κύπρου, της Π.Ε.Κ.Κ και σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, Πολιτιστικά Ινστιτούτα και διάφορους άλλους φορείς.

Στόχος του είναι να αναδείξει σύγχρονα αλλά και παλιότερα αριστουργήματα του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού κινηματογράφου αλλά και επιλεγμένους δημιουργούς από όλον τον κόσμο.

Στα 30 χρόνια της πορείας του, το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου έχει φιλοξενήσει και βραβεύσει, εκτός από μια μεγάλη μερίδα προσωπικοτήτων από τον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου, και άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες από το εξωτερικό όπως οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Μικελάντζελο Αντονιόνι, Χάρολντ Πίντερ, Άρθουρ Πεν, Κρίστοφερ Λι, «Μόντι Πάιθον» (Τέρι Τζόουνς και Τέρι Γκίλιαμ), Κεν Λόουτς, Οτάρ Ιοσελιάνι, Γιέρζι Σκολιμόφσκι, Χάριετ Άντερσον, Στίβεν Φρίαρς, Βιμ Βέντερς, Εμίρ Κουστουρίτσα, Αμπάς Κιαροστάμι, Κώστας Γαβράς, Φραντζέσκο Ρόσι, Έτορε Σκόλα, οι αδερφοί Ταβιάνι, Ανιές Βαρντά και Μαξ φον Σίντοφ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΑΑΒΟΡΑ

Ιπποκράτους 180

(πλησ. σταθμός ΜΕΤΡΟ: Αμπελόκηποι)

Τηλ: 210-6423271, 210-6462253

ΕΛΛΗ

Ακαδημίας 64

(σταθμός ΜΕΤΡΟ: Πανεπιστήμιο)

Τηλ.: 210-363 2789.

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

(σταθμός ΜΕΤΡΟ: Μέγαρο Μουσικής)

Τηλ.: 210 7282000, 210 7282333.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Γενική είσοδος: 5€ (εξαιρείται η έναρξη) - Κάρτα διαρκείας 5 προβολών: 15€

Όπως κάθε χρόνο, δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους και ΑΜΕΑ να παρακολουθήσουν δωρεάν τις ταινίες του προγράμματός μας. Συγκεκριμένα, θα διατίθενται για κάθε προβολή 10 δωρεάν εισιτήρια, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται από τα ταμεία των κινηματογράφων, 45 λεπτά πριν την έναρξη της προβολής, με σειρά προσέλευσης, μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Για την ελεύθερη είσοδο, είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου, η επίδειξη της επικυρωμένης και σε ισχύ κάρτα ανεργίας ή αναπηρίας, καθώς και η αστυνομική ταυτότητά του.

Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου γίνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, κ.α.

www.panoramafest.org

Σκηνή από το «Re-Inventing Marvin» της Anne Fontaine.

Σκηνή από το «Όταν ο Μαρξ συνάντησε τον Ένγκελς» του Raoul Peck.