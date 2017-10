Έρχεται στις Ελληνικές αίθουσες η ριομαντική κομεντί «Σπίτι μου Σπιτάκι μας - Home Again»

H νέα Αμερικανική ρομαντική κομεντί με τίτλο «Σπίτι μου Σπιτάκι μας - Home Again» με πρωταγωνίστρια την 41χρονη Ριζ Γουίδερσπουν, που έχει τιμηθεί με βραβείο Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για το «Walk the line», θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 σε διανομή από την εταιρεία Feelgood. Το φιλμ που έχει σημειώσει επιτυχία στις Αμερικάνικες αίθουσες πλησιάζοντας τα σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια από τις αρχές Σεπτεμβρίου που προβάλλεται, αναμένεται να έρθει και στην Πάτρα.

H Alice Kinney (στο ρόλο η Reese Witherspoon) πήρε πρόσφατα διαζύγιο από τον σύζυγο της (στο ρόλο ο 48χρονος Εγγλέζος ηθοποιός Michael Sheen). Αποφασίζει να ξεκινήσει από την αρχή και μετακομίζει στη γενέτειρα της στο Λος Άντζελες με τις δύο της κόρες. Στα τεσσαρακοστά της γενέθλια, η Alice συναντά τρεις φιλόδοξους νέους που τυχαίνει να μην έχουν πού να μείνουν. Η Alice συμφωνεί να τους φιλοξενήσει προσωρινά, αλλά τα πράγματα θα πάρουν απροσδόκητη τροπή. Αυτή η νέα αναπάντεχη οικογένεια που σχηματίζεται σιγά σιγά και ένας καινούριος έρωτας που φουντώνει δεν φαίνεται να ταιριάζουν με την ξαφνική εμφάνιση του πρώην συζύγου με τις βαλίτσες του ανά χείρας.

Η λαμπερή κωμικός και βραβευμένη με Όσκαρ Reese Witherspoon (Walk the Line, Big Little Lies, Legally Blonde – Η εκδίκηση της ξανθιάς) πρωταγωνιστεί σε μία σύγχρονη ρομαντική κωμωδία για τον έρωτα, τη φιλία και τις οικογένειες που δημιουργούμε – τις…προβλεπόμενες, αλλά και τις αναπάντεχες, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Σενάριο και σκηνοθεσία υπογράφει η εξοπλισμένη με τα καλύτερα κινηματογραφικά γονίδια Hallie Meyers-Shyer, κόρη της γνωστής και επιτυχημένης σκηνοθέτιδας Nancy Meyers (The Holiday, Something’s Gotta Give, What Women Want) που αναλαμβάνει και χρέη παραγωγού.

Τη Reese Witherspoon πλαισιώνει ένα τρίο ανερχόμενων ηθοποιών που περιλαμβάνει τον ιδιαίτερα φωτογενή, 26χρονο Νεουροκέζο ηθοποιό Pico Alexander (A Most Violent Year), τον Jon Rudnitsky (Saturday Night Live) και τον 23χρονο Nat Wolff (The Fault in Our Stars). Στην ταινία εμφανίζεται και η παλιά σταρ Κάντις Μπέργκεν αλλά και η Lake Bell.

Το “Σπίτι μου Σπιτάκι μας” έχει όλα τα στοιχεία μιας εξαιρετικής ρομαντικής κωμωδίας, καθώς και έξυπνους χαρακτήρες, αστείες ατάκες και απρόσμενες καταστάσεις. Θέτει όμως υπό αμφισβήτηση τους καθιερωμένους ορισμούς της οικογένειας και αποδεικνύει ότι δεν είναι ποτέ αργά για να ωριμάσει κανείς. Κι αυτό την κάνει εκτός από απολαυστική και σύγχρονη, πραγματικά αισιόδοξη, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Feelgood.

Eπιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ