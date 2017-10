Ατελείωτο πάρτι στο twitter με ανάρτηση του Πάνου Καμμένου στα Αγγλικά-ΦΩΤΟ

Ατελείωτο πάρτι έχει στηθεί στο twitter μετά από tweet του Καμμένου στα Αγγλικά. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απάντησε στην Ολλανδή ομόλογό του Jeanine Hennis, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να μην αφήνουν ασχολίαστο το ποστάρισμα, το οποίο περιείχε λάθη.

Ο Πάνος Καμμένος έγραψε: "You was the best Minister of Defence. Jeanine your country need you, all Europeans and NATO MOD knows your hard work and we wait you back".

Οι χρήστες του twitter δεν μπορούσαν να μην σχολιάσουν τα λάθη στα Αγγλικά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με τις αναρτήσεις τους να προκαλούν άφθονο γέλιο.

Η Hennis παραιτήθηκε από υπηρεσιακή υπουργός στις 3 Οκτωβρίου, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για το θάνατο δύο στρατιωτών σε ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στο Μάλι.

You was the best Minister of Defence.

Jeanine your country need you, all Europeans and NATO MOD knows your hard work and we wait you back — Panos Kammenos (@PanosKammenos) 14 Οκτωβρίου 2017

Μιλάμε. ... το αγγλικό σου μου έβγαλε το μάτι! Είσαι υπουργός μιας χώρας! Αν δεν το κατέχεις. .. Μην το χρησιμοποιείς! Γελάει ο πλανήτης! — Άρτεμις ..... (@artemisgf1) 15 Οκτωβρίου 2017

Ωχ Παναγία μου!!! Στο you was....σταμάτησα...

Your England I is impresnt — Le_Tavernier (@le_tavernier1) 14 Οκτωβρίου 2017

Mr Up Burned, you deafened us! — George Papachristou (@geosu) 16 Οκτωβρίου 2017

I talk english very best... — NikiM

Υπουργαρα το φυσας το Αγγλεζικο μιλαμε ούτε τα boyz in da hood δεν το χουν τοσο. Παρ τους και τα σοβρακα τους κουτοφραγκους. Παμε! — Στραβοτρόλης (@StravoTrolis) 15 Οκτωβρίου 2017

And I was too good to be true. But I go. Wait for me back please. Thank you — Georgia Kyriakidou (@Georgia__GK) 15 Οκτωβρίου 2017

Μήπως του πήρε το κινητό ο γιος του παλι? — Dimitris Kontzes (@DimitrisKentzo) 16 Οκτωβρίου 2017

