Χαμός με τον μεγαλοπαραγωγό Χάρβεϊ Γουάινσταΐν – Τον διέγραψε η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου από τα μέλη της

Μετά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις γύρω από τη συμπεριφορά του παντοδύναμου και επιτυχημένου Aμερικανού κινηματογραφικού παραγωγού Χάρβεϊ Γουάινσταΐν - Harvey Weinstein της Miramax, η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται η αποβολή και διαγραφή του παραγωγού από τους κόλπους της.

«Στο φως των πρόσφατων πολύ σοβαρών καταγγελιών, η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου ενημερώνει τον Χάρβεϊ Γουάινσταΐν πως δεν είναι πια μέλος της, από αυτή τη στιγμή. Παρόλο που η Ακαδημία είχε στηρίξει το φιλανθρωπικό έργο του κυρίου Γουάινσταΐν, βρίσκει τις κατηγορίες που του απευθύνονται εντελώς μη αποδεκτές και μη συμβατές με τις αξίες της. Αυτό οδήγησε στην απομάκρυνση του κυρίου Γουάινσταΐν και θα ακολουθηθεί από την επίσημη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό της.

Ελπίζουμε αυτή η ανακοίνωση να στέλνει ένα καθαρό μήνυμα ότι αυτή η συμπεριφορά δεν έχει καμία θέση στη βιομηχανία μας. Η Βρετανική Ακαδημία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις βιομηχανίες του σινεμά, της τηλεόρασης και των παιχνιδιών με σκοπό να βελτιώσει την είσοδο σε ασφαλή επαγγελματικά εργασιακά περιβάλλοντα».

Όπως γράφει το σάιτ flix.gr, η απόφαση αυτή της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA) έχει για την ώρα αποδέκτη μόνο τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, ωστόσο φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για ένα ντόμινο αποκαλύψεων και για άλλα «γνωστά» και «άγνωστα» μέλη της (όπως φυσικά και για μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου των Όσκαρ) που μπορεί να την αφήσουν... λειψή.

Ο 65χρονος Χάρβεϊ Γουάινσταϊν είναι ο συνιδρυτής της περίφημης Miramax, που έκανε την παραγωγή σε πολλά επιτυχημένα Ανεξάρτητα φιλμ όπως τα Pulp Fiction, Clerks, The Crying Game και Sex, Lies, and Videotape. Έχει τιμηθεί με Όσκαρ ως παραγωγός της ταινίας «Shakespeare in Love – Ερωτευμένος Σαίξπηρ» το 1999 ενώ έχει πάρει και 7 βραβεία Tony.

Ο Weinstein και ο αδελφός του Bob ήσαν οι επικεφαλής της εταιρείας The Weinstein Company από το 2005 έως το 2017 ενώ πριν λίγες μέρες το συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να αποπέμψει και να απολύσει τον Weinstein λόγω των κατηγοριών σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση σε γυναίκες.

*Το φως της δημοσιότητας ολοένα βλέπουν καταγγελίες διασήμων και μη γυναικών ότι παρενοχλήθηκαν από τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, ανάμεσα τους η Εϊζια Αρζέντο αλλά και η Γκουίνεθ Πάλτροου και η Αντζελίνα Τζολί.