Ο χρόνος στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαϊας έχει... παγώσει στο μακρινό πλέον 1982!

Αν κάποιος ρίξει μια γρήγορη, πρόχειρη ματιά στη φωτογραφία ίσως να θεωρήσει οτι πρόκειται για μια λήψη των ημερών μας. Με μια δεύτερο πιο προσεκτικό βλέμμα όμως θα αντιληφθείτε οτι ο χρόνος για τις εγκατάστασεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαϊας, στη συμβολή της Όθωνος Αμαλίας με την οδό Αράτου, έχει... παγώσει 35 τουλάχιστον χρόνια πριν! Ακόμη και η κάθετη ταμπέλα "λεωφορεία" παραμένει αμετάβλητη στο σημείο από το 1982!

(Giorgos Neogeorgis, ‎Photos of cars that we loved)