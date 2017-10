ΣΤΙΣ 16/11 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΝΕΜΑ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ΕΠΟΧΗΣ "ΛΑΙΔΗ ΜΑΚΜΠΕΘ"

To Βρετανικής παραγωγής δραματικό φιλμ με τίτλο «Λαίδη Μάκμπεθ - Lady Macbeth» του Γουίλιαμ Ολντρόιντ, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Νοεμβρίου 2017, από την StraDa Films σε συνεργασία με τη Seven Films.

Αγγλική εξοχή, 1865. Η Κάθριν πνίγεται σε ένα γάμο χωρίς αγάπη, με έναν πικρό άνδρα στα διπλά της χρόνια. Η σκληρή οικογένεια του, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα της. Όταν ξεκινά μια παθιασμένη σχέση με έναν νεαρό εργάτη στο κτήμα του συζύγου της, μια δύναμη απελευθερώνεται μέσα της, τόσο ισχυρή που τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει, μέχρι να κατακτήσει αυτό που θέλει.

Tο τραγικό πορτρέτο μια όμορφης, αποφασιστικής και ανελέητης νεαρής γυναίκας, η οποία διεκδικεί την ανεξαρτησία της, σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από άνδρες.

To σενάριο της ταινίας έχει βασιστεί στη νουβέλα «Lady Macbeth of the Mtsensk District» του Ρώσου συγγραφέα του 19ου αιώνα Nikolai Leskov. Παίζουν οιFlorence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie και Christopher Fairbank.

Η ταινία που έχει λάβει θετικές κριτικές και ξεκίνησε να προβάλλεται στις ΗΠΑ στα μέσα του περασμένου Ιουλίου, είχε την διεθνή της πρεμιέρα στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο τον Σεπτέμβριο του 2016 και μέχρι σήμερα έχει κάνει εισπράξεις πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια.

Το φιλμ πιθανόν να το δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ