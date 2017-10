Επανεκδόθηκε από τον Ψυχογιό, το βιβλίο του Καζούο Ισιγκούρο «Τα Απομεινάρια μιας μέρας»

Όπως ήδη είναι γνωστό, το βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας 2017 απονεμήθηκε στον Βρετανό Καζούο Ισιγκούρο, το βιβλίο του οποίου «Τα Απομεινάρια μιας μέρας» είχε γίνει και επιτυχημένη κινηματογραφική ταινία το 1993 από τον Τζέιμς Άιβορι με τους Άντονι Χόπκινς και Έμα Τόμσον (το φιλμ προτάθηκε για 8 Όσκαρ).

Ο Ισιγκούρο, Ιαπωνικής καταγωγής, τιμήθηκε για την ικανότητά του να αποκαλύπτει «την άβυσσο κάτω από την ψευδαίσθηση της σύνδεσής μας με τον κόσμο», όπως δήλωσε η Σουηδική Ακαδημία κατά την απονομή του βραβείου.

Το Νομπέλ Λογοτεχνίας έχει απονεμηθεί 110 φορές από το 1901 μέχρι και το 2017. Δύο είναι οι Έλληνες λογοτέχνες που το έχουν κατακτήσει ο Γιώργος Σεφέρης και ο Οδυσσέας Ελύτης. Φέτος το κάθε βραβείο Νομπέλ θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 9.000.000 σουηδικών κορόνων (περίπου 937.000 ευρώ).

Ο Καζούο ΙΣσιγκούρο έχει γεννηθεί στο Ναγκασάκι το 1954, αλλά μεγάλωσε στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει γράψει επτά μυθιστορήματα και ήταν υποψήφιος τέσσερις φορές για το Βραβείο Booker. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες και θεωρείται ένας από τους κορυφαίος Βρετανούς συγγραφείς. Το 1982, με το πρώτο του μυθιστόρημα, A pale view of hills, κέρδισε το βραβείο Winifred Holtby. Το δεύτερο μυθιστόρημά του, An artist of the floating world (1986), τιμήθηκε με τα βραβεία Whitbread Book of the Year και Premio Scanno, ενώ ήταν επίσης υποψήφιο για το Βραβείο Booker. Το 1989, το μυθιστόρημά του Τα απομεινάρια μιας μέρας τιμήθηκε με το βραβείο Booker· μεταφράστηκε σε 24 γλώσσες και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Τζέιμς Άιβορι με πρωταγωνιστή τον Άντονι Χόπκινς, όπως προείπαμε.

Ζει στο Λονδίνο με τη σύζυγο και την κόρη του.

Από τις Εκδόσεις Ψυχογιός στην Ελλάδα, όπως μας ενημέρωσαν, επανεκδόθηκε σήμερα, 5/10/2017, το βιβλίο του «Τα Απομεινάρια μιας Μέρας» (μετάφραση Αργυρώ Μαντόγλου), ενώ κυκλοφορεί ακόμα το βιβλίο του «Ο Θαμμένος Γίγαντας» (μτφρ. Αργυρώ Μαντόγλου).

Στο εξαιρετικό βιβλίο «Τα Απομεινάρια μιας Μέρας» ο Καζούο Ισιγκούρο ζωγραφίζει με την πένα του το συγκινητικό πορτρέτο του Στίβενς, του τέλειου μπάτλερ, και του κόσμου του, που ξεθωριάζει στον απόηχο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Στίβενς, ύστερα από δεκαετίες υπηρεσίας στο Ντάρλινγκτον Χολ, μόνος του μια μέρα στην αγγλική ύπαιθρο, ξεκινά ένα ταξίδι στο παρελθόν σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τον εαυτό του ότι έχει υπηρετήσει την ανθρωπότητα προσφέροντας τις υπηρεσίες του στον «μεγάλου ηθικού αναστήματος τζέντλεμαν» Λόρδο Ντάρλινγκτον.

Όμως, στη μνήμη του παραμονεύουν αμφιβολίες για την αληθινή φύση της «μεγαλοσύνης» του Λόρδου Ντάρλινγκτον, και ακόμα μεγαλύτερες αμφιβολίες για τη φύση της δικής του ζωής.

Ένα σύγχρονο κλασικό μυθιστόρημα, μια όμορφη αναπόληση της ζωής ανάμεσα σε δύο πολέμους σε μια αγγλική έπαυλη, μια καθηλωτική επίκληση σε χαμένα όνειρα και χαμένους έρωτες.