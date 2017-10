Η Ιταλική Vogue αφιερώνει ένα ολόκληρο τεύχος στις γυναίκες άνω των 60 ετών

Το θρυλικό μοντέλο της δεκαετίας του ‘70, Λορίν Χάτον, 73 ετών και 11 μηνών σήμερα, είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που εμφανίζεται ποτέ σε εξώφυλλο του περιοδικού Vogue στον κόσμο.

Το ρεκόρ κατείχε έως τώρα η Τίνα Τάρνερ, η οποία φωτογραφήθηκε για τη γερμανική Vogue το 2013 σε ηλικία 73 ετών και τεσσάρων μηνών.

Το τεύχος "Timeless Issue" της Vogue Italia θα κυκλοφορήσει αύριο 6 Οκτωβρίου με τη Λορίν Χάτον να έχει φωτογραφηθεί από τον Στίβεν Κλάιν για τα τρία εξώφυλλα.

Η ερώτηση που πρέπει να τεθεί είναι: Έχει η μεγάλη ηλικία τη δική της στιγμή στη μόδα; Η απάντηση είναι "ναι" τόνισε ο αρχισυντάκτης, Εμανουέλε Φαρνέτι.

"Πολλές επιδείξεις μόδας και διαφημιστικές εκστρατείες ήδη το αποδεικνύουν. Πιστεύουμε ότι έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα χωρίς αποκλεισμούς, που είναι η πραγματική πρόκληση της εποχής. Αυτό αφορά το φύλο, την εθνικότητα και τη θρησκεία, και επίσης την ηλικία - κανείς δεν αισθάνεται αποκλεισμένος", τόνισε.

Η Χάτον, η οποία έχε το ρεκόρ των 27 εξώφυλλων στην αμερικανική Vogue και άλλων 13 εξώφυλλων σε άλλες εκδόσεις του περιοδικού, θεωρεί ότι αυτό το εξώφυλλο είναι το πιο σημαντικό, σύμφωνα με το WWD.

Πηγή: ΑΠΕ

*Η Χάτον είχε παίξει και στο σινεμά όπως στο "Little Fauss and the Big Halsy" με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 1970.