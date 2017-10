Πάνω από 80 εκατομμύρια δίσκους είχε πουλήσει ο θρύλος της ροκ Tom Petty

Συγκίνηση στο μουσικόφιλο κοινό και δη στους λάτρεις της ροκ προξένησε η δυσάρεστη είδηση ότι έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017, στα 66 του χρόνια, ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής, μουσικός, στιχουργός και παραγωγός Tom Petty, ο οποίος για σχεδόν σαράντα χρόνια ήταν ο frontman των The Heartbreakers.

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης που μάλιστα παρέμενε ενεργός μέχρι πολύ πρόσφατα (είχε δώσει συναυλίες και μέσα στον περασμένο Σεπτέμβριο) μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο με καρδιακά προβλήματα και δυσκολίες στην αναπνοή.

Είχε μία κουραστική χρονιά γιορτάζοντας με εμφανίσεις τα 40 χρόνια καριέρας.

Όπως έγραψε στο apotis4stis5.com, ο Κώστας Ζουγρής, "από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες, θυμάμαι σαν σήμερα όταν τον είχα συναντήσει για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του '70, όταν η εταιρία που τον εκπροσωπούσε σαν συνθέτη μάς τον είχε παρουσιάσει στο Λονδίνο.

Δυστυχώς μετά από συνεχόμενες τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Γιάννη Πετρίδη που παρακολουθούσε από κοντά τις εξελίξεις στην υγεία του, με πληροφόρησε ότι ανακοινώθηκε ο θάνατος του Tom Petty".

Ο εκλιπών καλλιτέχνης είχε γεννηθεί στις 20 Οκτωβρίου του 1950 στη Φλόριντα των ΗΠΑ και έσβησε στις 2/10/2017 σε νοσοκομείο της Σάντα Μόνικα, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Τα τελευταία χρόνια υπέφερε από την καρδιά του.

Ο Petty είχε καταφέρει να μπει και ως θρύλος της ροκ, στο the Rock and Roll Hall of Fame.

Είχε πουλήσει πάνω από 80 εκατομμύρια δίσκους. Από τις πιο γνωστές μουσικές του επιτυχίες, όπως μετέδωσε ρεπορτάζ του BBC, ήταν τα κομμάτια «Free Fallin» και «American girl».