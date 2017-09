Ακυρώθηκε η τρίτη ταινία "Sex and the City";

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δήλωσε την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 ότι το τρίτο μέρος της κινηματογραφικής σειράς «Sex and the City» ακυρώθηκε, με δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι οι απαιτήσεις της συμπρωταγωνίστριάς της, Κιμ Κατράλ προκάλεσαν το ναυάγιο του σχεδίου, σύμφωνα με το Page Six.

«Έχει τελειώσει... δεν θα το κάνουμε» είπε η Πάρκερ στο «Extra». «Είμαι απογοητευμένη. Είχαμε αυτό το όμορφο, αστείο, σπαρακτικό, χαρούμενο, πολύ συμπαθητικό σενάριο και ιστορία».

«Δεν είναι απογοητευτικό μόνο το γεγονός ότι δεν μπορούμε να αφηγηθούμε την ιστορία και να έχουμε αυτήν την εμπειρία» πρόσθεσε. «Αλλά είμαι περισσότερο απογοητευμένη, επειδή μέχρι τώρα το κοινό ζητούσε ακόμη μια ταινία».

Πηγή: ΑΠΕ

*Μετά την τηλεοπτική σειρά που έκανε μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο ακολούθησαν και 2 κινηματογραφικές ταινίες. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ υποδύθηκε την Κάρι Μπράντσο.