Τα "πέταξε" μπροστά από τον πίνακα της Μόνα Λίζα στο Λούβρο κι έγινε χαμός- ΦΩΤΟ

Αναστάτωση επικράτησε όταν μία 33χρονη που δήλωσε καλλιτέχνιδα, φωτογραφήθηκε γυμνή με τα γεννητικά της όργανα σε κοινή θέα, μπροστά από τον πίνακα της περίφημης Μόνα Λίζα στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του σάιτ της Αγγλικής εφημερίδας The Sun, thesun.co.uk, η Deborah de Robertis όπως είναι το όνομα της, άνοιξε τα πόδια της μπροστά από τον πίνακα – αριστούργημα του Leonardo da Vinci στο Μουσείο του Louvre, την Κυριακή ενώ φώναξε "Mona Lisa, my p****y, my copyright". Το συμβάν παρακολούθησαν έκπληκτοι δεκάδες τουρίστες που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο Μουσείο.

Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη και θα οδηγηθεί στο δικαστήριο προφανώς για προσβολή δημοσίας αιδούς.

Η 33χρονη σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sun, είπε πως σκοπός της «δεν ήταν να εκθέσει σε κοινή θέα τα γεννητικά της όργανα και να σκανδαλίσει αλλά να κοπιάρει μία διάσημη φωτογραφία by Valie Export, μία performance καλλιτέχνιδα από την Αυστρία που είναι γνωστή για τις σεξουαλικού χαρακτήρα, προβοκατόρικες ενέργειες της στη δεκαετία του ‘70».

Η Robertis που κατάγεται από τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο ανέφερε ακόμα ότι "το μήνυμα μου αφορά στις γυναίκες καλλιτέχνιδες στο πέρασμα της ιστορίας της τέχνης. Γι’ αυτό και θεωρώ απαραίτητο να κάνω τις παραστάσεις διαμαρτυρίας μου όπως αυτή μέσα σε μουσεία".

Η Robertis αναμένεται να δικαστεί στις 18 Οκτωβρίου. Επίσης κατηγορείται ότι επιτέθηκε δαγκώνοντας έναν φύλακα του Μουσείου του Λούβρου την ώρα της σύλληψης της.

*Μαζί της όπως φαίνεται στις φωτ. ήσαν και τουλάχιστον άλλες δύο γυναίκες που φώναζαν συνθήματα και έπαιζαν μουσική.