Ο Χάρισον Φορντ φωτογραφήθηκε στα 75 του για το περιοδικό GQ και εντυπωσίασε

Μακάρι στα 75 μας χρόνια (πρώτα ο Θεός) να είμαστε έστω λίγο σαν τον Αμερικανό σταρ του κινηματογράφου Χάρισον Φορντ! Ο αγαπητός σούπερ σταρ του σινεμά φιγουράρει στο νέο τεύχος (Οκτωβρίου 2017) του περιοδικού GQ και πραγματικά είναι εντυπωσιακός με τους μυς που διαγράφονται στα χέρια του και το όλο νεανικό του στυλ.

Ο τίτλος που συνοδεύει το άρθρο – συνέντευξη είναι και ενδεικτικός, «Harrison Ford is Forever – Ο Χάρισον Φορντ ο παντοτινός»!

Αφορμή για την φωτογράφηση και συνέντευξη του αλλοτινού Ιντιάνα Τζόουνς και Χαν Σόλο, είναι η κυκλοφορία σε λίγες μέρες, στις 6 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ και στις 5/10/2017 στη χώρα μας σε διανομή της Feelgood, του πολυαναμενόμενου σίκουελ «Blade Runner 2049» που είναι η συνέχεια του κλασικού φιλμ επιστημονικής φαντασίας του 1982 που είχε τότε σκηνοθετήσει ο Ρίντλει Σκοτ με τον Φορντ πρωταγωνιστή.

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, ένας νέος blade runner, ο αστυνομικός Κ (στο ρόλο ο γοητευτικός 36χρονος Καναδός ηθοποιός Ryan Gosling), ξεσκεπάζει ένα παλιό μυστικό που μπορεί να οδηγήσει ό,τι έχει απομείνει από την κοινωνία στο απόλυτο χάος. Η ανακάλυψη αυτή τον οδηγεί στην αναζήτηση του Rick Deckard (και πάλι ο Harrison Ford), ενός άλλου blade runner της αστυνομίας του Λος Άντζελες που έχει εξαφανιστεί τα τελευταία 30 χρόνια.

Το 1982, ο 80χρονος Ridley Scott, εμπνευσμένος από το βιβλίο «Ηλεκτρικό Πρόβατο» («Do Androids Dream of Electric Sheep?») του σπουδαίου Philip K. Dick, παρουσίασε στο κοινό μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το διορατικό Blade Runner εγκαινίασε περίτρανα ένα νέο κινηματογραφικό είδος, ένα νέο-νουάρ επιστημονικής φαντασίας με πρωτόγνωρες εικόνες, πανκ αναφορές και ανεξίτηλα ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση και μοίρα, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Το 2017, ο Καναδός σκηνοθέτης Denis Villeneuve (των ταινιών Arrival, Sicario, Prisoners που έχουν προβληθεί με επιτυχία και στην Πάτρα) πατάει στα χνάρια του πρώτου αριστουργήματος και παρουσιάζει το «Blade Runner 2049», δικαίως την πιο πολυαναμενόμενη ταινία του 2017.

Ο Harrison Ford επανέρχεται στο θρυλικό ρόλο του αστυνομικού Rick Deckard για να συναντήσει τον Ryan Gosling των φιλμ «La La Land» και «Drive που βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ανατρεπτικής ανακάλυψης. Το εντυπωσιακό cast συμπληρώνουν ο βραβευμένος με Όσκαρ Jared Leto (Dallas Byers Club), o Dave Bautista (Guardians of the Galaxy, Spectre) σε έναν ρόλο κόντρα σε αυτούς που τον έχουμε συνηθίσει και η πάντα συγκλονιστική Robin Wright (Wonder Woman, House of Cards).

Το σενάριο έχει την υπογραφή του Hampton Fancher, σεναριογράφου και στην πρώτη ταινία ενώ ο Ridley Scott αναλαμβάνει χρέη μέντορα και executive producer.

*Η ταινία τιμά την κληρονομιά της πρώτης και φιλοδοξεί, 35 χρόνια μετά, να γράψει τη δική της ιστορία. Στέκει στα ίδια ερωτήματα, επίκαιρα και τελικά διαχρονικά και κάνοντας συγκρατημένη χρήση ψηφιακών εφέ χτίζει στους καλογραμμένους διαλόγους, τις σπουδαίες ερμηνείες των πρωταγωνιστών της και την ονειρικά εφιαλτική ατμόσφαιρα της, όπως υπογραμμίζει η ανακοίνωση της Feelgood.

Όσο για τη «χημεία» και συνεργασία των Γκόσλινγκ και Χάρισον Φορντ λέγεται πως είναι μεγάλη και υποδειγματική.

Την ταινία αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ