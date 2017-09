Έγκυος το νεότερο μέλος των "Καρντάσιανς", Κάιλι Τζέλερ

Η Κάιλι Τζένερ, το νεότερο μέλος της οικογένειας ριάλιτι Καρντάσιαν και γνωστή επιχειρηματίας καλλυντικών, περιμένει το πρώτο της παιδί, σύμφωνα τουλάχιστον με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως γράφει στην ιστοσελίδα του το περιοδικό Page Six η 20χρονη Κέιλι είναι έγκυος στον τέταρτο μήνα και πατέρας του παιδιού της είναι ο 25χρονος ράπερ Τράβις Σκοτ, με τον οποίο έχει σχέση από τον περασμένο Απρίλιο.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η ιστοσελίδα το αστέρι των ριάλιτι περιμένει κοριτσάκι, και, αν και η σχέση τους δεν έχει συμπληρώσει καλά - καλά ούτε έξι μήνες οι δυο τους επισφράγισαν την αγάπη τους τον Ιούνιο με ένα τατουάζ στο σχήμα της πεταλούδας, που ζωγράφισαν στον αστράγαλό τους.

Το θέμα των παιδιών φαίνεται ότι απασχολεί εδώ και καιρό την τηλεπερσόνα, αφού σε ένα διαφημιστικό στιγμιότυπο για το ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» του 2016 και ενώ μιλούσε με τον πατέρα της Κέιτλιν Τζένερ είχε πει ότι θεωρεί την ηλικία των 25 χρόνων πολύ καλή για να αποκτήσει παιδιά. Σε αυτό διαφώνησε ο πατέρας της λέγοντας ότι πιστεύει πως τα 30 είναι η καταλληλότερη ηλικία για παιδιά με την Κάιλι να λέει: «Αισθάνομαι ότι τα 30 είναι πολύ αργά. Όλοι οι ψυχολόγοι λένε ότι πρέπει να κάνω μόνο δύο παιδιά».

Εξάλλου απαντώντας πριν έναν χρόνο σε θαυμαστές της στο Snapchat το αστέρι του ριάλιτι «Η ζωή της Κάιλι» είχε πει: «Δέχομαι πολλές ερωτήσεις σχετικά με τα παιδιά. Πόσα παιδιά θέλω να κάνω; Αν θέλω παιδιά; Ναι θέλω να κάνω παιδιά, αλλά όχι τώρα».

Αυτά έναν χρόνο πριν. Αφού πλέον οι φήμες θέλουν την νεαρή Κάιλι να γίνεται μητέρα τον Φεβρουάριο και ο Τύπος περιμένει την επίσημη επιβεβαίωση των νέων από την οικογένεια, εάν βέβαια δεν πρόκειται για μία ωραία ριάλιτι ιστορία...