XAZEΨΤΕ FASHION GIRLS ΣΤΟ ΠΡΙΒΕ ΚΛΑΜΠ LOULOU’ S ΧΑΡΗ ΣΤΟ LOVE MAGAZINE X MIU MIU PARTY

H λονδρέζικη σκηνή της μόδας πρεσβεύει πιο τολμηρή στυλιστικά ένδυση με νεανικό, πρωτοποριακό «αέρα» και πιο fun συνδυασμούς. Στο πασίγνωστο πριβέ κλαμπ Loulou’s δόθηκε στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας ένα πραγματικά αστραφτερό πάρτι με μοναδικές εμφανίσεις από τα πιο περιζήτητα ονόματα της βιομηχανίας του στυλ.

Οι πολύχρωμες γούνες, τα vintage midi φορέματα, τα διάφανα άνορακ και τα παπούτσια με τις κρυστάλλινες αγκράφες είχαν την τιμητική τους καθώς το ιταλικό brand Miu Miu μας θέλει ακριβώς έτσι το φετινό χειμώνα. Μαζί παρέλασαν disco μίνι με παγιέτες και σκανδαλιστικά διάφανα τοπ. Η τραγουδίστρια Ρίτα Ορα, το fashion icon-designer Αλέξα Τσανγκ, τα supermodels Κάρα και Πόπι Ντελεβίν, Εντι Κάμπελ, Τζόαν Σμολς, Ντούζεν Κρος, Μπιάνκα Τζάγκερ, Λότι Μος, Αντόα Αμπόα κ.α εμφανίστηκαν ως ιέρειες τρελού clubbing. H αμερικανίδα καλλονή Χάλει Μπάλντουιν ήταν εκεί με τζιν σορτσάκι και τι σερτ Fiorrucci, εταιρεία των 80’s που αναβιώνει δυναμικά. Girls just want to have fun δηλαδή.