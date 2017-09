Λονδίνο: Έκρηξη σε σταθμό του μετρό - Ποδοπάτημα και τραυματίες - ΦΩΤΟ

Ένα μεγάλο πλαστικό δοχείο εξερράγη μέσα σε βαγόνι του μετρό στον σταθμό Parsons Green του δυτικού Λονδίνου, όπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα Sun . Η εφημερίδα free press του Λονδίνου, η Metro, κάνει λόγο για έκρηξη ενός λευκού κοντέινερ στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Λονδίνου και αναφέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποστεί εγκαύματα στο πρόσωπο.

Η ίδια εφημερίδα φιλοξενεί και φωτογραφίες. Ο συγκεκριμένος σταθμός του μετρό ανήκει στην γραμμή District Line του υπόγειου σιδηροδρόμου.

Ένοπλοι αστυνομικοί μετέβησαν επί τόπου, ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό αλλά δεν σχολίασε περαιτέρω.

Armed police at #London's Parsons Green tube station after reported explosion in the carriage. pic.twitter.com/HwT15KT1rH — NewsBlog breaking (@nbbrk) 15 Σεπτεμβρίου 2017