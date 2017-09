Ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας με πάνω από 165 ταινίες

Το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας πλησιάζει. Θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου (εναρκτήρια ταινία θα είναι το «Wonderstruck» του Τοντ Χέινς με την Τζουλιάν Μουρ) και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2017.

Πρόκειται για μία απόλυτα σινεφίλ διοργάνωση που κάθε χρόνο επισκέπτονται και πολλοί Πατρινοί λάτρεις του σινεμά. Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας στον Πολυχώρο του Συλλόγου «Οι φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου - Νύχτες Πρεμιέρας, Λουκάς Κατσίκας και ο Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Διευθυντής του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στον Πολυχώρο του οποίου θα πραγματοποιηθούν και παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ. Πριν ανακοινώσει το φετινό πρόγραμμα, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Λουκάς Κατσίκας, αποχαιρέτησε το 7ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας (Athens Open Air Film Festival) σημειώνοντας με χαρά την θερμή προσέλευση του κοινού σε όλες τις προβολές ενώ ευχαρίστησε θερμά για την συνδιοργάνωση τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, τον οποίο εκπροσώπησε η Λαρίσα Βέργου, Μέλος του ΔΣ του ΟΠΑΝΔΑ, η οποία μίλησε για τη συνεργασία των δύο οργανισμών.

Στη συνέχεια, ο κ. Κατσίκας προχώρησε στην αναλυτική παρουσίαση του φετινού προγράμματος, τα μέλη των κριτικών επιτροπών που θα αποφασίσουν για τα βραβεία του Φεστιβάλ, τα αφιερώματα και τα τμήματα.

Επίσης ανακοίνωσε τις νέες συνεργασίες της 23ης διοργάνωσης: με τα δύο αγαπημένα μας εγχώρια Φεστιβάλ, το Animasyros και το Ethnofest, καλώντας αντίστοιχα να μιλήσουν τους κ. Βασίλη Καραμητσάνη (Πρόεδρο του Διεθνούς Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων της Σύρο) και κ. Χρήστο Βαρβαντάκη (Επικεφαλής Προγράμματος του Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας) την Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία για την προσβασιμότητα των προβολών, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που στηρίζει φέτος οικονομικά το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους, το POPCODE το οποίο δίνει το Βραβείο Κοινού στο Διεθνές Διαγωνιστικό και την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση τα τρέιλερ των ελληνικών ταινιών της νέας χρονιάς).

Κατόπιν αναφέρθηκε εκτενώς στα Αφιερώματα, τους προσκεκλημένους, τις παράλληλες εκδηλώσεις και τα πάρτι που περιλαμβάνει το φετινό Φεστιβάλ αλλά και την προβολή του ντοκιμαντέρ “Sea Sorrow” παρουσία της Βανέσα Ρέντγκρεϊβ που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις «Γιατροί χωρίς Σύνορα» και «Safe Passage».

Πριν ευχηθεί «Καλό Φεστιβάλ», ολοκλήρωσε την παρουσίαση ευχαριστώντας θερμά τους συνεργάτες και χορηγούς των Νυχτών Πρεμιέρας όπως την COSMOTE TV (Μεγάλο Χορηγό), ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ (Μέγα Υποστηρικτή), Jameson (Υποστηρικτή Εκδηλώσεων), BEAT (Χορηγό Μετακινήσεων), Viva.gr και Viva Wallet, TGI Friday’s, Zolotas, διανομείς (AMA FILMS, DANAOS FILMS, FEELGOOD ENTERTAINMENT, FILMTRADE, ODEON, ROSEBUD 21, SEVEN FILMS, SPENTZOS FILMS, STRADA FILMS, TANWEER, UIP, WEIRD WAVE), το Aegean Omiros College για την φιλοξενία του Γραφείου Τύπου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξη Χαρίτση, αρμόδιο για τα προγράμματα ΕΣΠΑ και την Περιφέρεια Αττικής.

Το αγαπημένο κινηματογραφικό φθινοπωρινό ραντεβού της Αθήνας θα διεξαχθεί από τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 1η Οκτωβρίου στους γνωστούς κινηματογράφους ΔΑΝΑΟΣ 1 & 2, ΟΝΤΕΟΝ ΟΠΕΡΑ 1 & 2, ΙΝΤΕΑΛ, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ και Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 108 μεγάλου μήκους ταινίες, 57 μικρού μήκους και 3 Διαγωνιστικά Τμήματα.

“Φιλοδοξία μας από πέρυσι είναι να Διεθνοποιηθεί το τμήμα. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα συμμετέχουν φέτος 10 ταινίες, οι οποίες αποτελούν την πρώτη ή δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα των δημιουργών τους και θα διεκδικήσουν την Χρυσή Αθήνα καθώς και τα υπόλοιπα βραβεία του Τμήματος, όπως το Βραβείο Κοινού του οποίου χορηγός φέτος είναι το Popcode powered by Oneman.gr» τόνισε ο Λουκάς Κατσίκας.

Η διεθνής επιτροπή που θα απονείμει τα βραβεία αποτελείται από έμπειρους και αναγνωρισμένους επαγγελματίες του χώρου.

Πρόεδρός της θα είναι ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κωνσταντινούπολης, Κερέμ Αγιάν και μέλη της: η Ντόρις Κούν - κριτικός κινηματογράφου στην εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung, η Τζάσμιν Μπέιζικ - ιστορικός κινηματογράφου και προγραμματίστρια, ο Τζιόνα Νατζάρο απ’ την Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Βενετίας και ο Άλεξ Ρίτμαν - απεσταλμένος του Hollywood Reporter στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Διαγωνιστικό Τμήμα «Μουσική και Φιλμ» αποτελείται από 8 μουσικά ντοκιμαντέρ τα οποία ρίχνουν φως στις ζωές και τις καριέρες σημαντικών καλλιτεχνών και εξερευνούν διαφορετικά μουσικά ρεύματα και τάσεις που όρισαν την παγκόσμια κουλτούρα. Η Χρυσή Αθηνά για το Καλύτερο Μουσικό Ντοκιμαντέρ θα απονεμηθεί από μία ακόμη διεθνή επιτροπή, απαρτισμένη από σημαντικούς εκπρόσωπους απ’ τον χώρο της Μουσικής και του Σινεμά.

Πρόεδρος της θα είναι ο επικεφαλής του Τμήματος παραγωγής του British Film Institute, Τιμ Στίβενς και διακεκριμένο μέλος ο Αντι Μακλάσκι, τραγουδιστής και μπασίστας των πρωτοπόρων της synth pop, OMD. Την επιτροπή απαρτίζουν ακόμα ο Ούλι Σίπελ, σκηνοθέτης και παραγωγός, ο Σέρτζι Στίγκμαν από την εταιρεία The Match Factory που δραστηριοποιείται διεθνώς στις πωλήσεις ταινιών, και η δική μας Ναλίσα Γκριν, συνθέτρια και τραγουδίστρια.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι με αφορμή το φιλμ «Χαμένοι στη Γαλλία» το οποίο συμμετέχει στο Μουσικό Τμήμα, ο frontman των Σκοτσέζων post rockers MOGWAI, Στιούαρτ Μπρέιθγουειτ θα παραβρεθεί στην προβολή και θα παίξει μουσική στο πάρτι που θα ακολουθήσει στο Barret.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ στις ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Τρίτο και τελευταίο διαγωνιστικό τμήμα, αλλά πρώτο στις καρδιές μας, είναι αυτό των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Μέσα από έναν αριθμό συμμετοχών που ακούμπησε τις 200, επιλέχθηκαν 44 ταινίες οι οποίες θα διεκδικήσουν τα 6 βραβεία του τμήματος, με το Βραβείο Καλύτερης ταινίας να συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Η επιτροπή που θα αποφασίσει για τα βραβεία αποτελείται από την Εύα Στεφανή, σκηνοθέτη και Αν. Καθηγήτρια στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, την Κάλλια Παπαδάκη συγγραφέα και σεναριογράφο, την Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη ηθοποιό, τον Ρόμπι Εκσιέλ κριτικό κινηματογράφου, ενώ πρόεδρος θα είναι ο σκηνοθέτης Γιώργος Ζώης. Την ονομαστική παρουσίαση των ταινιών έκανε ο συνεργάτης του Φεστιβάλ και Υπεύθυνος του Τμήματος αυτού, Πάνος Γκένας.

Επίσης, συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών οι Νύχτες Πρεμιέρας την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 στην αίθουσα ΔΑΝΑΟΣ 1 διοργανώνουν την απονομή των βραβείων πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών και ηθοποιών ελληνικών ταινιών.

Η φετινή κριτική επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη: την Χριστίνα Μουμούρη - διευθύντρια φωτογραφίας, την Μαρίνα Τσικλιτήρα - κριτικό κινηματογράφου, τον Έκτορα Λυγίζο, σκηνοθέτη, τον Κωστή Μαραβέγια - τραγουδοποιό και συνθέτη, ενώ πρόεδρος της επιτροπής θα είναι η Μαρία Χατζάκου - παραγωγός.

Μετά το τέλος της απονομής θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου Κωνσταντίνος Τζούμας: Ηθοποιός εξ ιδιοσυγκρασίας, παρουσία των συντελεστών. Η αφιερωμένη αυτή βραδιά στο ελληνικό σινεμά θα ολοκληρωθεί με το Πάρτι του Ελληνικού Κινηματογράφου στο Μεταλλουργείο της Πειραιώς 127 στο οποίο η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου σε συνεργασία με το ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ θα παρουσιάσουν τα τρέιλερ των ελληνικών ταινιών που θα προβληθούν στις αίθουσες την σεζόν 2017 2018.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Στο πλαίσιο των όμορφων συνεργασιών του Φεστιβάλ, με χαρά ανακοινώνουμε τις νέες συνέργειες που εγκαινιάζουμε φέτος με δύο αγαπημένα εγχώρια φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων της Σύρου - ANIMASYROS, και το Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας - ΕΤΗΝΟFEST.

ANIMASYROS

Το Φεστιβάλ έχει οργανώσει την ειδική προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Το σχολείο μου βουλιάζει στη θάλασσα» στο οποίο έχουν δανείσει τις φωνές του μεταξύ άλλων οι γνωστοί Αμερικανοί ηθοποιοί Σούζαν Σαράντον και Τζέισον Σουόρτσμαν καθώς και μία ακόμη ειδική προβολή ενός πολυδιάστατου καλλιτεχνικού εγχειρήματος με τίτλο BLU, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Το εγχείρημα BLU επιμελούνται οι six impossible wishes (δηλαδή οι νεαρές και ταλαντούχες Αναστασία Τερζίδου και Ραφαέλλα Καραγιάννη) και περιλαμβάνει έντεκα μικρού μήκους ταινίες από την Ελλάδα και την Ιταλία. Περισσότερα εδώ.

ETHNOFEST

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του καταξιωμένου ανθρωπολόγου και σημαντικού εκπροσώπου του εθνογραφικού κινηματογράφου, Ζαν Ρους, οι Νύχτες Πρεμιέρας και το Ethnofest επέλεξαν να προβάλουν την ταινία του «Κυνηγοί του λιονταριού με το τόξο», 50 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή και σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια. Θα προλογίσει ο ανθρωπολόγος Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης.

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

«Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», Σινεμά και Αναπηρία

Φέτος, για 2η φορά στην ιστορία του, το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας, φιλοξενεί μια ιδιαίτερη ενότητα με θέμα «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», Σινεμά και Αναπηρία, σε συνεργασία με την Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, από τις 21 έως και τις 24 Σεπτεμβρίου. Όλες οι προβολές είναι προσβάσιμες και με ελεύθερη είσοδο.

Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Πρόκειται ουσιαστικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση. Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν:

-Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας

-Στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση,

-Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και

-Στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ).

To Αφιέρωμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

*Με το Αφιέρωμα «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς» (“Nothing for us without us”) δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο ο κινηματογράφος προσεγγίζει το ζήτημα της αναπηρίας.

Οι Νύχτες Πρεμιέρας ανοίγουν παράθυρο σε μια διαφορετική πραγματικότητα, έχοντας στο μυαλό το αυτονόητο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία σε μία κοινωνία με ίσες ευκαιρίες. Στο δικαίωμά τους να κινούνται στην πόλη, να εργάζονται και να δημιουργούν, να βλέπουν ταινίες στις ίδιες αίθουσες.

Με αυτό, λοιπόν, το σκεπτικό, παρουσιάζουμε τέσσερις κλασικές ταινίες με θέμα την αναπηρία και τέσσερις ταινίες πρώτης προβολής.

Τις προβολές θα πλαισιώνουν ανοιχτές συζητήσεις με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και χειλανάγνωση.

Το Φεστιβάλ συνεχίζει την παράδοση που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια με τις προβολές των ταινιών «Μικρά Αγγλία» και «Αισθηματίες» με ακουστική περιγραφή.

Φέτος, λοιπόν, εκτός από την προβολή της ταινίας Ο Αγώνας των Τυφλών, της Μαίρης Χατζημιχάλη-Παπαλιού, οι Νύχτες Πρεμιέρας ανέλαβαν για 1η φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία την ακουστική περιγραφή ξενόγλωσσης ταινίας και αυτή είναι το «Miracle Worker», γεγονός που διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες πρόσβασης στον κινηματογράφο από άτομα με προβλήματα όρασης.

Τέλος στο 23ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας θα γίνει ένα εκτενές αφιέρωμα στην Κλερ Ντενί με τίτλο «Η Γεωγραφία του Πόθου».

Όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε, είναι ένα αφιέρωμα που επιθυμούσαμε διακαώς να οργανώσουμε εδώ και χρόνια στην αγαπημένη Γαλλίδα δημιουργό, το οποίο περιλαμβάνει την προβολή 12 ταινιών της καθώς και την πιο πρόσφατη δημιουργία της με τίτλο «Η Λιακάδα μέσα μου - Un beau soleil intérieur», με την Ζιλιέτ Μπινός, η οποία θα προβληθεί την Ημέρα Γαλλοφωνίας TV5 Monde, στις 29 Σεπτεμβρίου, παρουσία της ηθοποιού Σαντρίν Ντιμά.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις Ελληνικές αίθουσες από την εταιρεία Filmtrade.