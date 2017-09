Η ταινία "Βικτώρια και Αμπντούλ" για την φιλία της Βασίλισσας μ' έναν Μουσουλμάνο υπηρέτη, βγήκε στην Αθήνα

Η κοινωνική ταινία εποχής «Βικτώρια και Αμπντούλ - Victoria and Abdul» σε σκηνοθεσία του Βρετανού δημιουργού Στίβεν Φρίαρς, γνωστού από ταινίες όπως οι «Φλόρενς Φόστερ Τζένκινς», «The Grifters – Οι Κλέφτες», «The Queen – Η Βασίλισσα» με την Έλεν Μίρεν και «Philomena» όπου είχε παίξει η Τζούντι Ντεντς, έκανε την πρεμιέρα της στις Αθηναικές αίθουσες την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 σε διανομή της UIP και πιθανόν να την δούμε και στην Πάτρα τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Φρίαρς σκηνοθετεί και πάλι την βραβευμένη με Όσκαρ για την «Mrs Brown», σπουδαία Αγγλίδα ηθοποιό Τζούντι Ντεντς, η οποία στα 82 της χρόνια σήμερα θεωρείται εκ των σημαντικότερων κινηματογραφικών και θεατρικών ηθοποιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Αξίζει δε να ειπωθεί ότι η Ντεντς μετά την ταινία «Η Μεγαλειότατη Κυρία Μπράουν – Mrs Brown» του 1997, επανέρχεται στο ρόλο της βασίλισσας Βικτώρια στο φιλμ «Βικτώρια και Αμπντούλ.

Η ταινία, βασισμένη σε αληθινή ιστορία, αφηγείται την αναπάντεχη φιλία που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στη βασίλισσα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας Βικτώρια σε μεγαλύτερη πλέον ηλικία και τον Ινδό υπηρέτη της, Αμπντούλ, (Αλί Φαζάλ). Οι δυο τους θα έρθουν κοντά και μέσα από τη δική του ματιά, η βασίλισσα θα δει τον κόσμο με άλλη οπτική και θα τον χρίσει έμπιστο δάσκαλο και πνευματικό σύμβουλό της, γεγονός που θα εξοργίσει τον κύκλο της.

Πρωταγωνιστούν εκτός της Τζούντι Ντεντς και του Αλί Φαζάλ, οι Μάικλ Γκάμπον, Ολίβια Γουίλιαμς και Αντέλ Αχτάρ.

Διάρκεια: 106 λεπτά.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, δεν πρόκειται για άλλη μια βιογραφία, αλλά για μια μεγάλη και ακριβή παραγωγή που παίζεται άνετα σε πολυκινηματογράφους και βλέπεται από όλες τις ηλικίες, καθώς συνδυάζει αρμονικά το γέλιο και το συναίσθημα. Η ταινία αφηγείται, με πολύ χιούμορ την επί έναν αιώνα, εσκεμμένα, καλά κρυμμένη φιλία της βασίλισσας Βικτώριας και ενός Ινδού υπηρέτη, του Αμπντούλ, θίγοντας θέματα φυλής, θρησκείας κι εξουσίας, που και σήμερα ταλανίζουν την ανθρωπότητα και σκοτώνουν ανθρώπους. Εκείνο, μάλιστα, που έκανε ακόμα πιο προκλητική για την εποχή εκείνη τη μεταξύ τους φιλία ήταν το γεγονός πως η βασίλισσα ήταν φίλη με έναν υπηρέτη και μάλιστα Μουσουλμάνο.

*Το σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ Λι Χολ (του συγκινητικού φιλμ «Billy Elliot»), βασίστηκε στο βιβλίο Victoria & Abdul: The True Story of the Queen’s Closest Confidant, της δημοσιογράφου Σραμπάνι Μπασού, γνωστής για τις έρευνές της που αφορούν σε άγνωστες πτυχές της ζωής μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Το 2001 η Μπασού ερευνούσε την ιστορία του μπαχαρικού κάρι και έτσι έμαθε πως η βασίλισσα Βικτώρια τρελαινόταν για το συγκεκριμένο μπαχαρικό. Κατόπιν επισκέφτηκε το Osborne House, όπου είδε πορτραίτα της με ένα Ινδό άντρα. Το 2006 η Μπασού επισκέφτηκε το κάστρο της βασίλισσας στη Σκωτία και βρήκε πως εκεί υπήρχε ένα σπιτάκι που η βασίλισσα είχε χτίσει για τον Αμπντούλ.

Έτσι βεβαιώθηκε πως αυτός ο Ινδός άντρας υπήρξε σημαντικός στη ζωή της βασίλισσας και ξεκίνησε ενδελεχή έρευνα που κατέληξε στο βιβλίο. Και μολονότι ο γιος της Βικτώριας, Μπέρτι, μετέπειτα Βασιλιάς Εδουάρδος VII, είχε καταστρέψει τη μεταξύ τους αλληλογραφία, είχε αμελήσει να καταστρέψει τα ημερολόγια της βασίλισσας που ήταν γραμμένα σε γλώσσα ούρντου και κανείς δεν είχε ενδιαφερθεί για αυτά δεδομένης της άγνοιας της γλώσσας. Συνολικά βρέθηκαν 13 ημερολόγια.

Όταν η Μπασού επισκέφτηκε το Πακιστάν, βρήκε ακόμα ένα ημερολόγιο, γραμμένο από τον Αμπντούλ. Ήταν μόλις 24 ετών όταν τον έστειλαν ως εκπρόσωπο της Ινδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο κι αμέσως τον ξεχώρισε η βασίλισσα. Ανέθεσε να του μάθουν αγγλικά, ενώ ο Αμπντούλ, κάθε απόγευμα, τής μάθαινε τη δική του γλώσσα και της διάβαζε και ποίηση. Οι δυο τους έγιναν αχώριστοι, μέχρι το τέλος της ζωής της βασίλισσας, παρά τις αντιρρήσεις της αυλής και ιδίως του γιου της, Μπέρτι, που θεωρούσε πως διασαλευόταν η τάξη με τη φιλία αυτή.

Τέλος να σημειωθεί ότι από την αρχή της παραγωγής η πρώτη και μόνη ηθοποιός που σκέφτηκαν για τον ρόλο, ήταν η Τζούντι Ντεντς, η οποία όπως προείπαμε, είχε υποδυθεί και στο παρελθόν τη βασίλισσα Βικτώρια. Το ερώτημα ήταν αν εκείνη θα ήθελε να αναλάβει το ρόλο…

Η Τζούντι Ντεντς όπως ανέφερε, «χάρηκα όταν ξαφνικά μού προτάθηκε ο ρόλος. Είχα απορροφηθεί τόσο από την ιστορία της στην ταινία του 1997 και είχα μελετήσει τόσο πολύ τη ζωή της, οπότε ποιος ο λόγος να αρνηθώ; Θαυμάζω τη Βικτώρια. Ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος και αυτή η ιστορία που πρόσφατα βγήκε στο φως είναι τόσο συγκινητική και όμορφη. Άλλωστε στον Σαίξπηρ μπορείς να ξαναγυρίζεις και να παίζεις έργα του όταν θεωρείς πως έχεις να πεις κάτι καινούργιο. Η Βικτώρια ήταν τόσο ευτυχισμένη όταν είχε στη ζωή της το σύζυγό της, τον πρίγκιπα Αλβέρτο, μετά τον Τζον Μπράουν και, τέλος, τον Αμπντούλ».

Η Βασίλισσα Βικτώρια είχε μείνει χήρα σε σχετικά νέα ηλικία και λέγεται ότι έκτοτε φορούσε κυρίως μαύρα ρούχα.

Τα γυρίσματα, με την υπογραφή του Στίβεν Φρίαρς, έλαβαν χώρα σε πολλές από τις αυθεντικές τοποθεσίες και μάλιστα, για 1η φορά, μπήκε συνεργείο μέσα στο Osborne House. Γυρίσματα έγιναν και στην Ινδία, πολύ κοντά στο Ταζ Μαχάλ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ