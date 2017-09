Η ΓΙΑΦΚΑ και το Tree Bar συμπράττουν και μας προσκαλούν στο τελευταίο μεγάλο πάρτυ του φετινού καλοκαιριού!

An end has a start. Tree Bar closing - ΓΙΑΦΚΑ pre-opening party

Κυριακή 17/09

Location: Tree Bar

We start at 14:00



Οι μέρες περνούν, ο Σεπτέμβρης έχει ξεκινήσει, όμως ο καιρός είναι ακόμα ζεστός



Η ΓΙΑΦΚΑ και το Tree Bar συμπράττουν και για διαφορετικούς λόγους σας προσκαλούν στο τελευταίο μεγάλο πάρτυ του φετινού καλοκαιριού.



Βουτιές, δροσιστικά ποτά και cocktails και μια μοναδική ατμόσφαιρα με τους djs του Tree και της ΓΙΑΦΚΑΣ να εναλλάσσονται μέχρι να δύσει ο ήλιος -και λίγο πιο μετά- και να τελειώσει αυτό το καλοκαίρι όπως πρέπει.



