Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου
 

Πάτρας

14:00 - 21:00 μμ

ΒΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΝΙΑΣ 25

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 148 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΡΜΟΥ 118 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝ/ΛΟΥ 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΟΗΣ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

ΚΟΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΟΤΟΥ 8 - ΑΜΕΡΙΚΗΣ

02:00 πμ - πρωί

ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)

 

Δύμης

14:00-πρωί

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560

 

Παραλίας

14:00-22:30

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-671.777

 

Βραχνεΐκων

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046

 

Ρίου

14:00-22:30

ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747

 

Μεσσάτιδας

14:00-22:30

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-528.705

 

Καλαβρύτων

14:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131

 

Νέου Ερινεού

14:00-17:00 & 17:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 11/09/2017 10:31

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/456032

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