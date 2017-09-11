Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου

Πάτρας
14:00 - 21:00 μμ
ΒΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΝΙΑΣ 25
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 148 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 479 - ΙΕΡΟΘΕΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΡΜΟΥ 118 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΧΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝ/ΛΟΥ 74 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΟΗΣ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
ΚΟΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΟΤΟΥ 8 - ΑΜΕΡΙΚΗΣ
02:00 πμ - πρωί
ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 32 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)
Δύμης
14:00-πρωί
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23560
Παραλίας
14:00-22:30
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-671.777
Βραχνεΐκων
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Ρίου
14:00-22:30
ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747
Μεσσάτιδας
14:00-22:30
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-528.705
Καλαβρύτων
14:00-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Νέου Ερινεού
14:00-17:00 & 17:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467