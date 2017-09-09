Πάτρα: Πένθος για τον Γιάννη Λαϊνιώτη - Πέθανε ο πατέρας του

Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του πολιτευτή των ΑΝΕΛ στην Αχαΐα, Γιάννη Λαϊνιώτη. Ο ίδιος έγραψε στο facebook:
Π Α Τ Ε Ρ Α
ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ...
ΥΠΗΡΞΕΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΝΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΜΕ ΨΥΧΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ...
ΗΣΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΗΡΙΖΕΣ...
ΟΛΟΙ , ΟΣΟΙ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΜΑΖΙ ΣΟΥ - ΕΙΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ , ΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΜΟΝΟ ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΧΑΝ ΓΙΑ ΣΕΝΑ...
Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ...
ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΔΙΔΑΞΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΒΑΔΙΖΩ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕ ΓΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΧΝΑΡΙΑ ΣΟΥ...
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΣΥΓΚΡΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕ ΜΕΝΙΟ ΛΑΪΝΙΩΤΗ...
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ...
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΔΙΑΠΛΑΤΑ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ...
Η ΠΑΤΡΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ...
Πήραν χρήματα και τηλέφωνο