Μνημόσυνα που θα γίνουν το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

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Μνημόσυνα που θα γίνουν το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 Μνημόσυνα
 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 & ΩΡΑ 8:30π.μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΣ

ΧΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 89)

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ,

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ&ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ,

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΑΦΑΛΟΝΙΑΤΗ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ&ΚΩΝ/ΟΣ ΜΑΪΣΤΡΕΛΗΣ,

ΠΕΤΡΟΣ&ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:ΝΙΚΟΣ&ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΙΑΧΑΛΗ,

ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΙΑΧΑΛΗ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ&ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ,

ΑΝΔΡΕΑΣ&ΑΝΝΑ ΓΙΑΧΑΛΗ.

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ,ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ,ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ,ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/09/2017 19:42

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/455550

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