Μνημόσυνα που θα γίνουν το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 & ΩΡΑ 8:30π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΣ
ΧΗΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 89)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ,
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ&ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ,
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΧΗΡΑ ΑΦΑΛΟΝΙΑΤΗ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ&ΚΩΝ/ΟΣ ΜΑΪΣΤΡΕΛΗΣ,
ΠΕΤΡΟΣ&ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:ΝΙΚΟΣ&ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΙΑΧΑΛΗ,
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΙΑΧΑΛΗ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ&ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ&ΑΝΝΑ ΓΙΑΧΑΛΗ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ,ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ,ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ,ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.